拜登要團結療癒美國 不能完全抹殺川普

拜登 今(20)日就任總統，百日新政雄心將克服疫情、再推紓困案、重振經濟、團結美國等作為頭等大事。拜登團隊宣稱「美國回來了」「讓美國恢復正常」，民主黨想徹底抹掉川普 的政治遺產(erase Trump's legacy) 。但採報復主義一筆抹煞，勢將加深川普7400萬選民的疑慮反感；拜登如太急切讓共和黨有強烈被報復感，反而將撕裂國家，如何團結美國？使他現實上面臨兩難。

拜登上任將簽署十多項行政命令，改變川普許多政策，包括重加入巴黎氣候協議等。拜登也將向國會提「全面移民改革」法案，讓現存1100萬非法無證移民合法化，1月1日前入境的者五年內可拿綠卡、三年後成公民，讓廣大無證移民雀躍期待。但這個重大決策將撬動共和黨底線，如果放行將大幅改變選民結構，進而有利民主黨長期執政，拜登有如投出一枚超級炸彈。

拜登勝選後多次強調「團結美國」。川普拒依慣例交接、拒邀拜登夫婦訪白宮等傲慢侮辱手法，拜登忍辱負重，迄今未重話還擊；他不願像川普始終只扮演共和黨或川粉的總統，而要當所有美國人的總統，就須有更包容、更大格局的眼光和做法。

但拜登能否隨心所願，或已漸動搖。喬治亞州兩席聯邦參議員全拿、掌握參眾兩院微弱多數，拜登的謙卑似轉為雄心萬丈。他如果只做一任，怎麼做都難挽回川粉的心，不如趁2022年期中選舉前民主黨完全執政，加緊推動該黨長期政治議程，1100萬無證移民合法化就是其一。

總統怎麼做才「正常」？頗富爭議。川普把美國大幅拉向右傾路線，排斥移民、暗藏白人至上主義、打壓LGBTQ權利，回歸保守宗教觀；民主黨則認為，恢復正常就須回歸歐巴馬時代做法，別理會保守派怎麼想，誰贏了白宮和國會誰就推動自己的議程，所以應推翻川普所有政策，不能和稀泥讓選民失望。

拜登黨內有老一輩極左如參議員桑德斯、華倫，新生代激進派「四人幫」(Squad)眾議員歐瑪等的壓力，要走中間路線不易；「團結美國」最終可能不敵「實現民主黨政綱優先」。換言之，團結只是畫餅，現實可能讓拜登新政府上台立即與共和黨激烈碰撞，非法移民 合法化這個神來之筆，似意味偏左路線抬頭。

拜登上台將優先改善疫苗配送和注射速度、停止拆散無證兒童和遣返DACA夢想生等，只須行政命即可執行，毋須國會立法。但新紓困案、非法移民合法化都須國會通過，即使眾院沒問題，在參院須有60票支持，民主黨僅有50+1多數，至少須爭取10位共和黨議員力挺很不容易。

1100萬非法移民在美國多年，大多數從事農工、建築、清潔、餐館等低薪、白人不願做的工作，填補基層勞工短缺，很多人依法納稅，給他們身分合法化機會符合人道、經濟和社會需求。

但兩大關卡橫亙在前：一，犧牲法律尊嚴和正義。合法移民千辛萬苦才實現移民夢，非法移民破壞法律秩序卻能合法化，有違法律體系公平性。拜登未就職，宏都拉斯9000多人篷車大隊就浩浩蕩蕩開向美墨邊界，說明其中風險效應，共和黨如何接受？

二，1100萬非法移民八年內速成公民，絕多數會成民主黨鐵桿選民，對兩黨選舉勝負常在1%至2%之間，共和黨豈會贊同讓民主黨永久得利的法案？拜登立意良好、時機不對、條件不宜，重拾歐巴馬失敗的政策，未必明智。

同樣道理也適用健保改革或其他偏左的議程。這些如都看成讓美國「恢復正常」，等於推翻川普任內所有政策、徹底抹殺川普遺產，標榜「打倒川普」如何讓國家團結？當然，以川粉立場，民主黨退讓了他們也不見得買帳，拜登想彌平分裂難如登天。

拜登政府對抗疫、外交、氣候變遷可有不同做法，但對中國遏制圍堵，如中國貨關稅、對華為5G或高科技禁運、制裁中企等可能暫保留，讓政府政策有一定連貫性，不空耗國家資源；否定川普施政風格和作為，保留川普部分政策，或許是較中庸可行的抉擇。

不少人認為，拜登部分得票就是「反川普」票，推翻川普政策天經地義。美國政治鐘擺目前有利民主黨，但如想從極右拉向極左，無助美國團結，反而擴大分裂，國會對峙、政黨鬥爭喧囂沒完沒了，2022年期中選舉民主黨如丟失國會控制權，拜登後兩年任期將提早成跛鴨。拜登才上台已立即面對No Easy Choice。