川普臨別送大禮 拜登新政府雄心頓起

川普總統下台前夕，發生三起他四年任期內最重大事件。一，1月5日民主黨 全取喬治亞州兩席聯邦參議員。二，1月6日國會暴亂，國會山莊被數千川粉包圍，國會大廈被數百暴民攻占，導致確認拜登 勝選程序中斷數小時。三，暴亂導致眾院1月13日以煽動暴亂罪通過彈劾川普案。

這三件事影響重大，喬州選舉尤其重要。因為民主黨兩席全贏，共和黨 全輸，使民主黨成參院多數，決定美國未來兩年政治大勢。國會暴亂主要影響，使川普牽制共和黨力量大幅削弱；共和黨因此出現分裂，分裂成挺川、反川兩股勢力。眾院通過彈劾案，參院如將川普定罪，將剝奪川普2024年參選總統資格。如果這三件事沒發生，美國未來兩年政治必有截然不同的發展。

這三件事對拜登新政府的最大影響，有如川普臨別下台之際，給拜登「送大禮」，為新政府添磚加瓦提供助力。如果參院仍由共和黨控制，拜登上台後施政會遇巨大阻力，現在卻因民主黨在參院以50+1的多數(兩黨票數相同時，兼任參院議長的副總統賀錦麗可投下關鍵一票)，拜登推動新政將減少阻力。

從拜登日前提出1.9兆元新紓困計畫，反映拜登雄心頓起。他要做大做強，用接近2兆元振興經濟，為新政府奠下基礎，改變了三件大事之前傾向謹小慎微的策略。

拜登20日就職，承諾最優先工作是解決疫情、恢復經濟和推行新政。他將如何施政，採取什麼策略和路線？他上台後必然面對共和黨挑戰，共和黨在參院仍掌握50票，重大法案需要60票才能通過，拜登和民主黨不能為所欲為。

而民主黨內有進步派(桑德斯路線)與溫和派(歐巴馬路線)之爭，拜登必須團結黨內、避免內爭。在錯綜複雜的形勢下，唯一能走的是溫和施政路線，「溫和新政」才能獲國會支持，使政綱和理想實現。

一，民主黨在參院50+1票雖有控制權，但兩黨勢力的政治現實使拜登很難100%通過想推動的法案。譬如讓1100萬非法移民合法化懸宕已久，即使相當合情合理，並非靠總統行政命令就能解決，相關法案必然遭遇共和黨反對；民主黨至少須爭取10名共和黨人支持，才能湊夠60票，在各種法案擊敗共和黨發動冗長議事辯論(filibuster)杯葛。

民主黨如何爭取10名共和黨人支持？除了拜登過去在參院的共和黨朋友，最有效策略還是政策法案必須溫和、走中間路線。例如健保改革絕不能提自由派倡議的「全民健保」(Medicare For All)，清潔能源和氣候變遷議題不能完全偏向「綠色新政」(Green New Deal)。

拜登在參院除了須爭取溫和派共和黨人支持；在黨內還須讓民主黨溫和派、激進派和保守派都能接受新政。民主黨參院50席至少有三名「保守派民主黨人」。

二，民主黨爭取共和黨支持，有效策略之一包括將來法案中給爭取對象的選區撥款，這種「肉桶立法」廣受詬病，卻是民主政治常態，是策反溫和派共和黨人可用手段。

三，參院多數法案需60票才能通過，但有個「和解程序」(reconciliation process)，採取這個程序的法案，只需簡單多數票就可通過；但這個程序每年只限用一次；換言之，民主黨在參院可能將「和解程序」留給最重要的拜登新政，例如總支出達2兆元的基建計畫或健保改革計畫，這些計畫最可能遭共和黨阻擋。

拜登準備20日就職後立即提出1.9兆元紓困計畫，不太可能運用「和解程序」，因此需獲60票才能通過。開支如此龐大的紓困案，最終獲通過的金額可能大幅減少，譬如從1.9兆元減至1兆元。例如紓困案每人再發1400元紓困支票有望過關；但15元最低時薪幾已肯定必遭共和黨反對；撥給州和地方政府3500億紓困款，也可能遇共和黨反對；每周失業救濟金從300元提高至400元，多半會被共和黨反對，最後可能每周發300元從3月後限期，再延長三個月。

大詩人葉慈說，中心難維繫，萬物分崩離析(Things fall apart; the center cannot hold.)。拜登參選的主打策略就是溫和中間路線，11月3日勝選後，他也高呼全國團結，目的就是要秉持中道而行，希望中道可維繫各方立場，團結國家。歷史學家史萊辛格(Arthur Schlesinger Jr.)也說，美國的歷史發展一直在左右之間擺盪，但中間才是核心。中道不容易推行，卻是拜登新政唯一可行的道路。