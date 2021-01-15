美國踏進歷史重要關口 中國又成贏家？

每當美國 發生重大事件紛擾時，總有人說，中國成為贏家或獲得新戰略機遇期，這次也不例外。國會眾院13日通過彈劾川普 總統，即使參院最快須到拜登就任總統才開始審理，但拜登20日就職時華府或各地是否發生武裝暴亂，挺川普勢力如何反撲、共和黨是分裂或趁機和川普切割、民間杯葛川普家族生意愈來愈多，使川普面臨空前危機。未來一個月是美國的嚴酷考驗，而形容中國成贏家未免一廂情願。

十位共和黨眾議員支持通過彈劾後，「紐約時報」引述消息來源說，彈劾案未來在參院可能獲20位共和黨參議員支持，判決有罪。即使屆時川普已下台，卻可封堵他再參選總統。果如此，表示共和黨將分裂為挺川、反川兩股勢力。川普會不會帶走支持者組第三黨，讓民主黨坐收漁利，或共和黨能否從「川普黨」脫身，降低被「綁架」的傷害，近期的發展很關鍵。

華府已部署2.6萬國民兵，武裝部隊在國會大廳席地休息，有如戰時，是美國200多年來僅見。而執法單位透過社群平台、大數據和人臉辨識，已逮捕多名暴亂者。各大社群平台關閉川普帳戶後，民間制裁川普一波接一波。

部分華裔移民說，美國正在「文革」清算，抓人、封言論，氣氛像六四天安門事件後，美國今後如何再批評中國？如形容中共成贏家是指美國也鎮壓暴動，反證北京鎮壓六四民運合情合理合法，顯然有極大爭議。六四是民眾爭民主、美國是暴民反民主，把中國說成贏家讓人無語。如果指美國內鬥正酣，拜登上台面對彈劾案糾葛、抗疫焦頭爛額，美國對中方極限施壓可能緩和，中國將再贏得新戰略機遇期，就待發展觀察。

總體來看，美國情勢沒這麼悲觀，中國也難那麼樂觀。僅經濟放緩、缺電、疫情再起，都是習近平當局的嚴酷挑戰。而美國商會透露，中方將在拜登就職後派高官訪美，改進雙邊關係。拜登政府把抗疫、推動再紓困案列優先，兩黨持續拉鋸，但應不致放手讓中國氣定神閒推動自己的議程；相反，拜登當前更需要某種「反中」宣示，呼應逾七成民意有「反中」呼聲，化解挺川普勢力質疑。

眾院以川普煽動暴亂罪通過彈劾，影響在擴散，贊成彈劾的共和黨選民日增。美國政商法各界聯手夾攻制裁，川普已自承集團生意可能大受影響，未來甚至破產。他從政後的金錢收益本期待卸任後慢慢收割，如今至少折損大半；即使還可出書、辦電視台或四處演講，但暴亂後他成了過街老鼠，川粉根本無法彌補川普金錢損失。

川普如今成待宰的無牙猛虎。共和黨參院領袖麥康諾拒絕立即召開特別會議審理彈劾，眾院何時將彈劾案移交參院，兩黨都有盤算。麥康諾已和川普決裂，贊成彈劾；也譴責川普但不贊成彈劾的葛理漢等人反對，使共和黨參院裂痕漸深。

麥康諾延緩彈劾審理，進可攻、退可守。他可觀察未來川粉是否引發暴亂，或川普是否收斂一些，不再裂解共和黨；而黨內如何整合意見，將決定川普的命運是「很慘」或「更慘」。

波洛西則想避免彈劾案造成對拜登掣肘，如暫緩把彈劾案送參院，也在等待最有利時機，震懾川普。暴亂後，川普對共和黨已成大包袱，黨內很清楚。目前有道德勇氣、想歷史留名或不再競選連任，或選區認同彈劾的議員都贊成彈劾川普；反之，有連任顧慮者不敢抛棄川普，這些因素決定了投票意向。

麥康諾如能主動爭取17席共和黨議員倒戈，將達三分之二門檻，判川普有罪。一旦這樣，參院馬上可用簡單多數再表決，使川普永難再出任聯邦公職，斷絕他2024年再選通路。而一旦有罪，川普將面臨法律追訴，喪失所有卸任總統禮遇，甚至坐牢，留下更臭歷史汙名，即使拜登願意特赦他。

此外，等待川普卸任的還有多件性侵訴訟、紐約南區檢察官追訴違法使用選舉經費支付封口費、稅務詐欺、妨礙司法等，使川普和家族成員在政治、名譽或生意上都蒙受空前損失。

川普集團積欠德意志銀行3.4億元貸款即將到期，該銀行已拒絕再往來；Signature Bank等銀行跟進。紐約市府、高爾夫協會(PGA)都取消與川普集團合約，各企業自發清算川普風潮擴散，讓他政壇、商場都難立足，重傷其命根子。未來一個月，這些大事既是川普、拜登的嚴酷考驗，也是美國與共和黨面對的關鍵時刻。