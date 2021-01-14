暴亂凸顯白人危機感 彈劾川普也難化解

川普 總統鼓動群眾暴亂衝進國會，國會眾院13日通過第二次彈劾川普。近日執法機關逮捕違法者、媒體撻伐川普和暴民、社群平台永久封閉川普和極端組織帳戶、企業封閉川普募款或終止和川普集團生意往來，各界掀起檢討反省的浪潮。有人認為，美國 正展現強大修補反省能力，這就是軟實力；但也有人質疑，是極左力量秋後算帳、想肅清川普勢力。和中國撥亂反正或「清算」，美國有不同嗎？

這場暴力衝撞體制的抗爭，表面看是擁護川普，但其本質說白了，就是一場白人集體危機感在川普煽惑下的總暴發。共和黨參院領袖麥康諾形容它是未成功的政變；拜登定位它是國內恐怖主義，主流社會避談種族因素，其實暴亂背後就是白人至上意識的種族幽靈在作祟，當然也攸關國家方向。

川普乖張言行暫被壓制，但右翼極端勢力壯大，如聽任其發展，類似1995年奧克拉荷馬市大爆炸可能再現。國會暴亂後，警方發現多地有爆炸物，有人揚言吊死潘斯、槍殺波洛西，有如國內恐怖主義現形，正是川普挑起的可怕毒素！

細觀6日暴動，以白人藍領「紅脖子」占絕多數，政治傾向極右，許多軍人或退伍軍人參與其中，也和白人至上主義難脫瓜葛。他們深怕美國續朝自由化、多元化、全球化發展，白人即將成人口少數，難再主導或享受他們認定的「至高」地位；假稱選舉舞弊要「勤王」，推翻選舉體制，行徑和政變、革命無異。

川普的煽動言論事實俱在，被彈劾並不冤枉。但政府追訴犯罪暴民、重兵把守華府都是治標，如無法根除這些擁有武裝、訴求暴力、近乎邪教群體的信仰，將比歷史上KKK黨危害美國更嚴重。

拜登和民主黨贊同多元族裔平等、維護平權、不反對全球化、讓美國更開放，也是歐洲趨勢。但這群人想用宗教等理由阻擋，視川普為救星和天選之人。川普四年來改變這群人地位、挽救紅州經濟了嗎？這群人的經社地位提升了多少？連串問題不是只怪中國或怪罪民主黨，就能有解答。他們被川普忽悠，川普也藉他們崛起，兩者成雞生蛋或蛋生雞的關係，卻成美國21世紀的最大挑戰。

近日兩黨都譴責暴力，社群媒體 平台永久關閉川普和募款帳戶，數位支付系統Stripe、Spotify和PayPal等停止幫川普募款或取消為他服務，連串制裁頗有一窩蜂、打落水狗的意味。

從正面看，美國社會展現強大反省能力，開始修補川普民粹主義造成的傷害和危機。哈佛大學教授、提出軟實力概念的約瑟夫·奈伊(Joseph S. Nye)就認為，川普傷害美國軟實力，這次事件像珍珠港事變或越戰後的反省，拜登如能改革化解兩極對立、克服疫情，美國將恢復軟實力，變得更強大。

但川粉質疑，社群平台封鎖川普帳戶，傷害言論自由權利，媒體老闆和左派裡應外合，對川普秋後算帳，應交由法院裁決較合理；德國總理梅克爾和歐洲部分國家政客也這麼看。有華人川粉更嘲笑美國正在文革，清算川普，質疑中共的假訊息、偽評論天天在美國各大社群平台傳播，卻被縱容。

這些質疑有一定道理，用極左手段匡正極右，加深分裂，過猶不及。但法治國家的社群平台也有經營自主權，移除有害的謊言(譬如大選被偷走等)，應和言論自由無關。兩種不同主張的辯論，正是多元社會特色，讓真理愈辯愈明。

非法武裝勢力正空前威脅美國，這群以千萬計的民眾長期累積的不滿，有如火藥庫，川普就是點燃引信的人。這也是兩黨長期忽視鄉村地區民眾聲音的惡果。這群相對貧窮、教育程度受限、就業困難、充滿被剝奪感的絕望選民，目前反而成了國家安全最大威脅，著實諷刺。

對8100多萬投票給拜登的選民，投票結果被川粉霸凌，等同被侮辱，但迄今多數人保持沉默。美國泛起強烈反省檢討聲音，也代表這部分選民心聲；撥亂反正、依法究辦違法者，和專制體制的清算鬥爭還是不同。

美國的分裂持續已久，這次大選走向新高峰，恐怕需要幾代人努力才能改善和解決了。彈劾川普、起訴暴亂者是肅正法紀所必需，卻無法解決問題。兩黨政府須把目光擴及都會區、高等學府和白領階層以外，重視郊區為主的數千萬藍領民眾正在掙扎和抗爭。只有協助他們解決問題，美國才能真正療傷和改變，繼續走向另一個偉大的里程。