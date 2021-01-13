憲法第25修正案與彈劾 川普跛鴨變死鴨

暴民6日圍攻國會後，美國政局突變。四年來掌握主動權的川普 總統，現在完全落居下風。理論上他到1月20日中午12時前都還是總統，但實際上他已陷入被動，難再就重大事務發號施令，最後只能黯然下台，接受彈劾 和其他法律追訴。

國會暴力事件後，民主黨群情激憤要懲罰川普，擔心川普濫用僅剩幾天的權力，所以國會眾院 要求副總統潘斯引用憲法第25修正案，褫奪川普的總統權力，而潘斯如不配合，眾院就以「煽惑叛亂罪」發動第二次彈劾川普。

潘斯顧慮顯然很多，他11日在白宮和川普會面，川普的目的在確認潘斯不「謀反」、還效忠於他。副總統職責本是輔佐總統，動用憲法第25修正案形同「叛變」，有意2024年總統大位的潘斯，將來還須共和黨選民或川粉支持，如果主導拉下川普，形同政治自殺。

川普鼓動群眾攻擊國會，置潘斯與國會議員安全於不顧。有暴民揚言要吊死潘斯。川普不贊成動用國民兵進華府維持秩序，傳是潘斯贊同調兵。但對是否引用憲法第25修正案，潘斯多日不願表態，刻意模糊，讓川普非常緊張。

潘斯原本對川普唯命是從，現在對川普很不滿。他主持國會兩院聯席會認證、宣布拜登當選，本屬副總統法定職責，沒有選擇和改變結果的餘地。川普卻認為他背叛，兩人心存芥蒂，五天沒聯絡，後來川普見苗頭不對，主動讓步與潘斯在白宮見面，但兩人緊張關係仍在。

啟用憲法第25修正案是潘斯的撒手鐧，任期最後川普如搞得太不像話，他可考慮按憲法授權聯合多數內閣成員致信眾院議長、參院臨時議長，聲明總統無法履職，即刻剝奪總統職權，由副總統代理總統。

但目前潘斯立場轉趨保守，似無意採取史無前例的大動作。而共和黨多數議員不願剝奪川普權力，最多希望川普自己請辭。共和黨和川普的裂痕愈來愈大，麥康諾等大老準備把川普逐出共和黨。引用憲法第25修正案既然走不通，民主黨又回到彈劾老路，眾院如在13日表決應可通過彈劾。

彈劾總統僅需眾院過半數就可通過，眾院民主黨目前以222：211席領先，但送參院需三分之二多數才能通過，需爭取17席共和黨議員支持，通過有困難。麥康諾備忘錄表態說，參院1月19日前不會有重要會議，意味彈劾川普案眾院即使送達參院，最快受理也須等拜登就職典禮前一天(19日)，才開始處理。

彈劾案送參院審理時必須傳喚證人，剛開議的參院如審議彈劾，立即陷入政黨惡鬥，並非美國之福。川普的乖張行為依理應受彈劾，但如因此打亂拜登的內閣人事任命同意權，或攸關民眾權益的疫情緊急紓困法案(拜登提議每人發2000元紓困金)，就划不來了。

現在無論憲法第25修正案或彈劾，都成「綑綁」川普的工具，讓川普不致在剩下幾天任期還有其他蠢動；眾院議長波洛西甚至接觸軍方，深怕川普啟動核按鈕發動核戰，很多人已完全不信任川普。而一旦川普卸任沒有總統權力和保護傘後，上述兩大工具一個失效、一個也失去部分效用。

民主黨人仍希望即使川普離任還彈劾他，創下先例，防止川普2024年再參選總統；部分共和黨人也暗中期待阻斷川普從政之路，使彈劾案有機會達到參院所需三分之二多數。目前拜登不希望國會被彈劾案纏住，兩黨陷入尖銳對抗。

拜登就職演說主調將是「團結」，希望利用就職100天蜜月期，國會優先處理疫情與紓困法案，把彈劾案放後面。他甚至半開玩笑建議，參院能否半天通過他的國安人事、半天處理彈劾案。

民主黨眾院黨鞭建議即使通過彈劾川普，也不急著送參院，直到拜登政府認為合適的時機再送。這是有極高政治考量的做法，使彈劾案如高懸川普頭上的利劍，即使拖到今年中或年底，屆時川普可能已官司纏身、身敗名裂，彈劾更易通過，甚至不需要了。

川普任期還剩一周，他有權調動軍隊，但參謀首長聯席會議主席米利卻與潘斯、波洛西等聯手，要查核命令有效性。川普的推特、臉書等帳戶已被封，特勤局和國防部調動1.5萬名國民兵部署華府，以確保拜登就職典禮安全。川普已被憲法第25修正案與彈劾牢牢卡死，陷入被動，再有輕舉妄動會讓華府不分黨派團結起來嚴懲他。

總統未卸任即成跛鴨甚至死鴨，川普又創了歷史先例，一切都是他作死自己，怨不得人。