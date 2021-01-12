「川普之亂」被長期縱容 終致亂政禍國

「民主燈塔」美國 首都上周發生占領國會暴亂，儘管徹底失敗，但民主大國在位總統企圖通過非法手段和暴力翻轉投票結果，想推翻下任總統，這是美國的大不幸，日後如何指導其他國家民主發展？無論川普 最後自動辭職、被彈劾或作困獸之鬥，引發更多動亂，他都將以亂政禍國、踐踏民主的不光彩形象載入史冊。

川普亂政四年，肇因於選民的寬縱和共和黨 為虎作倀。川普在2016年選舉時曾說，「我即使在(紐約曼哈頓)五大道開槍殺人，我的支持率也不會掉」。當時許多人都認為他在誇口，但四年來時勢演變確實佐證了他的說法。

為什麼會這樣？因為他利用民粹煽動手段，成功地把自己打造成支持者眼中的「天選之子」，「美國的救星」，近乎邪教(cult)式狂熱個人崇拜和洗腦，讓成千上萬支持者奉他的言詞如金科玉律。

因此，即使美墨邊境築牆，3000多哩邊界只建成400餘哩，成為笑話，支持者卻為他打圓場；即使他大打對中國貿易戰，美國貿易逆差迭創新高；即使他主政四年，財政赤字創紀錄增加8兆元，支持者卻認為他治理經濟最有能力；即使他跟幾乎所有民主盟邦都鬧翻，經常讚譽普亭、習近平、金正恩三大獨裁領袖，支持者卻篤信他「最愛國」。

最可悲的，川普消極抗疫，美國疫情迄今確診已破2200萬例，死逾37萬人，支持者卻為他開脫，一怪中國，二怪州市政府；他不主張戴口罩，支持者就不戴，即使染疫死亡也在所不惜。他說吃抗瘧疾藥羥氯奎寧能預防各種病毒，自己吃了仍染疫，支持者也堅信不疑；他鼓吹「起義」，支持者就拿槍衝擊頒布「居家避疫」令的州政府，甚至想綁架殺害州長。

正是支持者愚忠才讓川普即使敗選，失去白宮和國會參院控制權，他的得票數仍高於2016年；他雖在60多場選舉訴訟完敗，支持者仍相信他的鬼話，認為民主黨舞弊，川普的選舉勝利「被偷走了」；在他號召慫恿下，數萬川粉6日湧向華府、衝進國會，甚至欲吊死主持確認大選結果的副總統潘斯、槍殺波洛西等參眾議員，導致5死70傷流血事件。

美國民主政治在短短四年內面目全非，成為全世界笑話，早有跡可循。除選民被川普駕馭，共和黨為一黨之私，為了權力和抗衡民主黨偏左的國家方向，甘願放棄傳統價值與理想，姑息遷就川普的胡作非為。

參院多數黨領袖麥康諾現在與川普分道揚鑣；黨內要角葛理漢、司法部長巴維理等似有悔意，許多人和川普切割，卻為時已晚。如果不是四年來他們不問青紅皂白為川普保駕護航，讓川普誤認他無論怎樣濫權枉法都可以，或許不會走到今天這一步，美國政局不會這麼糟糕。

共和黨人姑息養奸、為虎作倀最顯著案例，莫過於「通俄案」彈劾中掩護川普。通俄本身固有許多爭議誇大，但川普妨礙司法，特檢官穆勒報告指證據確鑿，參院共和黨卻輕放，姑息縱容讓川普更肆無忌憚。如今民主黨主導眾院開始以「煽動暴亂罪」等發動第二次彈劾，FBI卻警告，讓川普去職全美50州可能有武裝暴亂。

彈劾即將下台的川普，除了彰顯法治，也為後來者戒鑑，阻擋川普再競選總統，共和黨高層態度轉為曖昧。傳聞川普下台前準備特赦自己，但法界許多人認為，未起訴成案前缺乏特赦標的，頗具爭議。川普如最後一搏，例如發動群眾在拜登就職前暴動，或對外開戰，美國與共和黨將付出更高代價。

川普可謂亂政禍國，給美國的教訓深刻。首先，他行為乖張、自戀，謊話連篇，選前就被揭露各種違法亂紀行徑，他卻總能編造「替代性事實」，利用陰謀論讓支持者相信他，戰勝傳統政客喜萊莉‧柯林頓，說明「民意」容易被操弄；民意雖不可擋，卻不一定全然可靠。

其次，美國民主制度並不完美，只能約束君子，無法限制小人。政權一旦被野心家掌握，就可能遭萬劫不復的破壞。美國三權分立監督制衡制度實施200多年，但制度再好，執行者仍是人，容易被利益和情緒左右。總統和政黨利益常凌駕憲法和法律之上，共和黨和川普都犯下大錯。

民主選舉的精神在公正透明，願賭服輸，各州如何讓選舉制度更完善，避免被質疑或被有人心抹黑；而總統選舉人團制度是否落伍過時，要不要修憲改為全民直選，都是「川普之亂」留給美國人的教訓。