再次武裝攻國會？川普過失蓋棺論定

推特、臉書等社群媒體8日宣布，永久關閉川普 的總統帳號，理由是川粉組織正串連，17日(周日)將再次發動「武裝攻擊國會和政府建築，殺死警察和特工」。可能嗎？經過6日「總統煽動群眾攻擊國會」禍端，國會加強戒備，政府調動6200名國民兵駐守華府，直至20日拜登 就職後。就算川普心有不甘，他如再煽動民眾，必面臨控罪，卸任後成階下囚，而盲從民眾如真敢發動武裝攻擊，將如以卵擊石，希望不致再次有暴力流血衝突。

四年來，至少三類民眾對川普戀戀不捨。一是在股市獲利的人。四年來美股持續上漲，去年疫情爆發，美股3月23日大跌，跌幅超過20%，此後一路狂漲，上周連創新高，道指首次升上3萬1000點，納指也首次升破1萬3000點，並未像川普說的「拜登當選股市立即崩盤」。部分人認為「只要川普在，股市就會漲」；眼看川普即將下台，擔心拜登加稅導致股市調整，很多人內心徬徨。

第二類是數千萬川粉。2016年川普意外奪得白宮寶座，為什麼醜聞不斷，卻不影響川粉的支持？有個重要原因，過去20年經濟全球化，製造業外移，就業市場科技化，導致數千萬人失業、轉業和被邊緣化；社會貧富懸殊加劇，很多人走不出鄉村、無力送子女上大學，滿肚子埋怨，經川普民粹路線挑動，立即視川普為救星，成為死忠支持者。

第三類是視川普為「反共英雄」，能有力扭轉偏左的國家方向，「拯救」美國 ，包括眾多華人。這類人知識階層居多，認為只有川普能有力制裁中共、改變中國，讓美國再度偉大，而拜登父子被中共收買，他們也相信大選舞弊。

不少人跟隨川普說，他是美國歷史上最偉大總統，這種說法不值一駁。重點在川普的勝負主要由美國國內政治決定，就算川普反共再堅決、給力，也改變不了許多內政政績不得人心、分裂國家和族群，多數選民反對他連任。

這三類選民與共和黨都被綁架，讓川普言行囂張。而過去兩個月，徹底暴露川普心胸狹隘、人格卑劣、自私自利，讓更多人看清「真正的川普」，並非政敵和自由派媒體抹黑他。

一，1月2日，全美染疫死亡破35萬，川普3日發推文說「數字遠遠太誇張」(far exaggerated)。對大量民眾死亡絲毫沒有一點同情心。水門事件記者伍華德大選前出書爆料，揭露川普去年2月7日即知病毒會人傳人導致死亡，他卻未向外界公布這個「死亡事實」，未採有效防疫政策，視民眾生命如草芥。

著名的「新英格蘭醫學期刊」打破208年來從不介入政治的慣例，大選前發表社論反對川普連任。因為川普領導的政府抗疫失敗，做法反科學、反知識，形同謀殺國民。

二，過去兩個月，川普從未停止攻擊選舉舞弊、「勝利被偷走」，用盡手段想推翻大選結果。但至11月中旬，50州負責選務的州務卿一一公開澄清選舉沒發現舞弊；他指令司法部長巴維理派聯邦檢察官調查選舉，結果也一樣；60項選舉訴訟缺乏證據，全數敗北。

川普最後一招竟是利用總統職權煽動民眾攻擊國會，想阻止國會認證拜登當選。數萬名川粉6日上午在白宮外集會，川普出面演講，煽動民眾遊行到國會，「幹掉那些在國會軟弱的人」(get rid of the weak Congress people)，有如不折不扣「煽動暴亂」。結果國會被攻陷，導致5死、70傷，眾院發動第二次彈劾他，即使參院難通過，歷史將留下川普的惡劣紀錄，遺臭萬年。

三，新披露的視頻，川粉攻擊國會衝破警察防線時，川普卻與子女興高采烈在白宮收看電視轉播。惟恐天下不亂、自私自利行徑令人髮指，直到暴力流血後，川普才發推文呼籲民眾「和平回家」。

川普被形勢所迫才表示政府願順利交接。面對兩黨和民間、國際社會排山倒海而來的惡評，各大社群媒體平台永久關閉他的社交帳號，以防他再煽動暴亂，對他是莫大的懲罰，但此舉是否扼殺川普言論自由，也出現爭議。

媒體平台有社會責任，必須在言論自由、社會安全之間尋找平衡點。簡單說，它們也有營運自主權，並無義務成為某人宣傳虛假消息或煽動的媒介；言論自由更不是毫無界線，例如擁擠黑暗的電影院中，不容有人虛假高喊「失火了！」這無關言論自由，而是破壞公共秩序。川普靠推特崛起，四年之間樓起又樓蹋了，埋葬了他自己。