川粉占國會 與太陽花反送中雙重標準？

川粉們6日受川普 總統號召，衝進國會，一張張驚悚照片，彷彿當年法國大革命民眾衝入巴士底監獄的畫面，震動美國 ，震驚全世界。作為全球民主標竿的美國竟上演「香蕉共和國」的低劣鬧劇，讓民主形象重挫，中共黨媒嘲笑「美式民主演砸了」「美國政客吹噓的美式民主，最後一片遮羞布被扯下來」。美國民主是否已老朽崩壞，或純因川普的破壞，日後能否修復？

美國社會分裂嚴重，民眾不顧法律和制度尊嚴，說明民主有其缺陷。但事發後，川普首次認輸認慫，不再提「拜登偷走我的選舉勝利」，反而改口「要違法者付出代價」；朝野和民間幾乎一面倒譴責暴民，聯邦和華府地方檢察官、FBI開始逮捕違法者，各社群媒體永久封鎖川普帳號；挺川的國會議員不是轉向、就是噤聲。

美國強大的自我反省修復能力正在發威，既有價值規範堅不可摧。這不是清算，而是回歸建國以來該有的面貌。支持美國民主的華人不禁想質問：專制的中共有何資格嘲笑美國民主？就像坊間粗俗的比喻：太監又開始議論別人的房事和性能力了。

七年前，台灣 「太陽花運動」也曾占領立法院。它是受美國占領華爾街運動啟廸，青年學生發動「反服貿」，骨子裡是「反中」，不僅占領立法院、行政院，阻擋馬英九政府推動「兩岸服貿協議」，讓台灣政經情勢逆轉，成功為民進黨重返執政舖路。

不同的是，蔡英文上任，行政院長林全立即撤消對攻占官府者法律控訴，民進黨重用抗議學生領袖林飛帆為副秘書長。種種任令法律被政治盤算踐踏的行徑，哪管法治尊嚴、社會秩序？美國暴民攻占國會後，警察強力執法，當場擊斃暴民，對漠視法律者不啻是重擊；因川普支持台灣，很多台灣民眾盲目挺川普，也挨了一記耳光。

太陽花運動被認為啟發香港「雨傘革命」「反送中運動」。青年學生為主的港人因強烈被剝奪感與危機感，要求依基本法直選特首、拒絕修例、向中共說「不」，後來衝進立法會，出現「光復香港、時代革命」口號。港府和北京譴責這是「港獨」，祭出港版國安法，引來美國譴責和制裁。

美國國會被占領後，中國外交部發言人華春瑩質疑美國雙重標準。她說，美國政府和媒體對美國的事件眾口一詞譴責，用「暴力事件」、「暴徒」和「極端分子」稱呼民眾；香港事件卻被美國官員、媒體用「亮麗風景線」、「民主英雄」，還說「美國人民和他們站一起」，明顯是雙重標準。

不少人嘲笑美國「自作自受」。但川粉在川普煽動下暴亂，雖是建國200多年僅見的醜聞，民眾示威權利直到攻擊國會、踩過紅線前，卻都受法律充分保障；民眾有權表達不同政治訴求、不必擔憂政府濫肆鎮壓逮捕，甚至調動軍隊、坦克武力相向。再說，港人是爭民主，川粉破壞民主，怎能相提並論？

當然，不少人包括華裔也質疑美國警察對白人為主的川粉示威疏於防備、執法寬鬆，甚至引領民眾進國會通路，一起擺拍紀念等，和處理「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威截然不同，這是「雙標」；也有挺川民眾質疑警方對川粉開槍，卻放任BLM搶掠也是雙標。這些都是民主社會允許監督、辯論的多元常態。

台港民眾闖立法機關不致遭警察掏槍指著，遑論擊斃。但美國堅守法治底線，非法闖入民宅就有被開槍的風險，何況國會重地，不像台灣換黨執政就「屁股決定腦袋」的雙重標準所能比擬。

民主和專制有如蘋果和橘子。爭人權、要民主，自然容許民眾衝撞體制，甚至不擇手段。美國講法治，中國是黨治、人治；美國處處有槍，須以最嚴厲標準看待安全議題；中共維穩，深怕星火燎原，自然不允許像美、台這樣的寬容和自由。

港人反送中非但沒爭到民主，正迎來港版國安法嚴厲箝制，近日續大肆逮捕民主人士，似得不償失。台灣占領立法院未被追訴，重傷法治，國會並未更進步。諷刺的是，衝撞體制無論口號多動人、訴求多正確，最後常成奪權操弄的工具和棋子，青年學生和川粉下場雷同。

川普注定成美國歷史上最差的總統之一。美國朝野用憲政法治對抗民粹主義，護衛民主價值，近日的檢討修補風潮，將使美國重回正軌。川普最後的拙劣演出，反而有助掃除民粹，他已聲名狼藉，這是典型的自我毀滅。