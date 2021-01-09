彈劾難在參院通過 川普將賴到底不辭職

民主黨 主導的國會眾院已草擬好彈劾川普 總統文件，下周一正式提案。以目前國會參眾兩院兩黨席數，即使少數共和黨議員贊成懲罰川普，彈劾案最後卻很難通過。共和黨聯邦參議員穆考斯基、前國務卿鮑爾(Collin Powell)、白宮前通訊主任法拉都呼籲川普，效仿尼克森水門案被彈劾前例，盡快請辭，以便止損。但川普開始藉發表譴責川粉、要他們負擔後果等聲明，證明他能履行職權，想避開風暴，苟延殘喘到1月20日才卸任。

這兩天，副總統潘斯對引用憲法第25修正案，以總統無法正常履行職權，須剝奪其權力，由副總統取代，似陷入困局。有傳聞說，潘斯已放棄，因為獲得過半數閣員連署有困難，也會陷他自己於不利。

要認定川普不能履行職權，川普7日卻發表視頻譴責暴民，顯然是脫責伎倆，既把暴亂責任推給川粉，還想表達「我很清醒，已發言譴責暴力，違法者要承擔責任，如何證明我難以履行職權」？

再者，潘斯即使獲半數以上閣員連署，還須送國會參眾兩院審議，總統可提異議，副總統和閣員四天內須再提書面聲明和理由，然後國會兩院須在48小時內集會；如有爭議，須有三分之二多數，才能剝奪總統職權。這樣的冗長辯論程序和高門檻，根本不可能讓川普1月20日卸任前去職。

民主黨眼見潘斯這條路走不通，彈劾行動加速。而川普似評估彈劾通過可能性不高，所以拒絕請辭，他自信不會成歷史上被彈劾下台的唯一總統，更拒絕認錯。

國會暴亂5死70傷，有人指三人死亡是其他疾病造成，不是暴亂導致，但衝撞國會發生流血和暴力劫掠，有如「總統搞政變」，重傷美國民主和法治形象。川普事前推文號召川粉參加，宣稱有「狂野行動」，群眾聚集時他發頻親自鼓舞川粉，民主黨的彈劾文因此認定，川普直接煽動暴亂(incitement of insurrection)，罪證確鑿。

民主黨的堅持或有三大因素：一，川普任內許多事讓民主黨咬牙切齒，「通俄案」彈劾案功敗垂成，沒想到川普卸任前卻「奉獻」萬民共憤的舉動，焉有不把握民意風潮和良機，用彈劾名正言順趕川普下台，即使切斷川普幾天任期都值得，還可標榜維護選舉法制權威和國會監督制度。

二，潘斯不願承受黨內不少挺川普者指責，他有意2024年問鼎總統，更需多方廣結善緣，爭取川粉支持，排除所有不利潛因。他和川普已決裂，有川粉揚言抓他、吊死他。即使逼川普下台可提高他的聲望，但讚賞嘉許者都是民主黨支持者、中間選民或國際輿論，不是他未來真正選民，權衡利害，他選擇拖延或中止。

共和黨人公開責難川普者，除了羅穆尼等選票基礎穩固的少數議員和州長，多數人和川普唱反調等同於「自殺」。運輸部長趙小蘭、教育部長狄佛斯等率先請辭，除了表達與川普畫清界線，也避免捲入憲法第25修正案投票，造成自己兩面為難。民主黨見狀只能發動彈劾，想「了結」川普。

三，民主黨領袖波洛西、舒默等人和川普水火不容，四年來常公開叫陣、用惡毒言詞侮辱對方。川普這次引火自焚，政敵趁機清理恩怨情仇。何況彈劾川普可能造成共和黨分裂，有利兩年後國會期中選舉，甚至有利四年後總統選舉，使民主黨彈劾川普有利無害。

再看彈劾成立要件。民主黨新一屆眾院僅以222：211席微幅領先，彈劾案通過僅須簡單半數，毋須共和黨眾議員支持。但在參院，民主黨以50：50與共和黨平分秋色，距彈劾總統需三分之二(67票)，必須爭取17位共和黨參議員支持才能通過。就算羅穆尼、塞西、穆考斯基等人支持，但想爭取17人跨黨倒戈支持彈劾，非常困難。近日輿論討伐川普聲音升高，彈劾卻不易在參院通過，民主黨只能留下歷史紀錄而已。

對波洛西發動彈劾，拜登應已事先獲知會。尊重國會職權，順勢給再三侮辱他、不承認大選結果的川普教訓，約束川普剩餘十餘天不出現孤注一擲的乖張危險舉動，拜登應樂見其成。

川普近似「政變未遂」，煽動衝擊國會、想顛覆民主選舉結果的行徑，已成罪魁禍首。過去政績再如何自稱偉大，將被抹煞，卸任前和將來人們對他的印象，多半會是史無前例的「落選總統率眾攻擊國會」。無論他是否請辭、被彈劾或拖至卸任，歷史會記下這個篇章，汙名永難洗刷。