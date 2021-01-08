無論被罷黜或彈劾 川普2024年難再選

引火自焚、作死自己，是川普 政治生命的最後詮釋。他操作大選被偷走的政治博弈，以為可左右「半個美國 」，川粉會隨他操縱起舞，身邊有膽識幕僚策士紛紛離去後，他煽動群眾暴力攻陷國會，造成5死70多傷，舉世震驚譴責。美國兩黨精英和民間齊心反撲，川普的閣員幕僚相繼請辭抗議，他正面臨潘斯為首的閣員依憲法第25修正案不適任、無法履行總統職權而去職的危機；民主黨控制的參眾兩院開始發動再彈劾他。

距川普卸任僅12天，共和黨 高層對是否引用憲法罷黜川普，或許存在顧慮。川普眼見闖大禍，7日也譴責川粉暴力、願政權平順交接，卻為時已晚。難道他認為自己還是沒有錯？美國不分黨派譴責，梅克爾等歐洲領袖也公開責備他，川普如過街老鼠。有這樣的總統四年沒出大事，都虧幕僚輔佐煞車，大家要再忍耐12天讓他任滿下台，或應予提早罷黜，兩黨再度拉鋸，共和黨也左右為難。

川普已名副其實眾叛親離，只剩狂野、對憲政法治觀念淡薄的部分川粉死挺，還有部分觀風向、擔心連任受川粉影響的黨籍參眾議員支持他。6日衝擊國會事件證明兩件事：一，部分選民素質低劣，易被煽動利用，「暴民政治」仍可能在美國出現；二，美國不分黨派，良知規範很清楚，爭鬥歸爭鬥，絕不姑息逾越紅線。從共和黨參眾議員、州長譴責川普，看到美國偉大的一面。

6日事發後，白宮副國安顧問博明等一群幕僚立即請辭抗議川普；多位駐外大使陸續請辭表態，華裔運輸部長趙小蘭(參院共和黨領袖麥康諾夫人)也請辭，拒絕續為川普幕僚。媒體無分左中右立場都譴責暴行，責備川普，只是用字遣詞輕重有別。

推特、臉書和YouTube、Instagram等宣布，川普煽動民眾，推特停止川普發推12小時；臉書宣布川普任期結束前不得使用該平台，如執意再犯可能永久取消使用權利。所有脫口秀節目都在譴責嘲諷川普。官民一體「制裁」總統，對死愛面子的川普構成致命打擊。

潘斯在暴亂前即公開拒絕川普要他宣布拜登當選無效的要求。麥康諾、川普的死忠摯友葛理漢等參議員和川普決裂；後者在參院發言說，「和川普的私交是一場地獄之旅」「我們受夠了」(Enough is enough)，拜登和賀錦麗當選「有十足合法性(lawfully elected)」。縱使是見風轉舵，卻不護短、堅守法治底線，這是美國安定的基石，不能讓川普因私利而左右。川普掌大權四年任性慣了，習於低估體制、高估自己，終於引火自焚，給共和黨和他切割的最佳口實和良機。

新科共和黨南卡州眾議員瑪西說，川普所有功績已毀於一旦。是否如此，或許見仁見智，但川普離任前留下最醜陋失敗的篇章，徹底摧毀自己的形象聲譽，讓外界見到他不擇手段、只顧私利不惜毀國家的真面目。這樣的人品如期待2024年東山再起、再成總統，不僅一廂情願，也太輕估選民智慧。

川普處境已近獨夫，以其個性，不可能知恥請辭。拜登、波洛西、舒默等定位群眾持槍攻陷國會，搶掠物品網上拍賣是「叛亂」「國內恐怖主義」，意圖顛覆美國；波、舒要求潘斯啟動憲法第25修正案讓川普離職，獲部分共和黨議員贊同，就看有多少閣員支持，情勢可能一觸即發。聯邦和華府檢察官也在調查暴亂案，川普卸任後可能被起訴。

傳6日調動國民兵進國會大廈維持秩序，是潘斯和代理國防部長米勒、多位高級將領商定，繞過川普，如果屬實意義非比尋常。但潘斯和共和黨也有顧慮，川普如被憲法25修正案逼辭，創不光榮引退先例，共和黨與川普同留歷史汙名，必然造成黨內分裂，不利兩年後期中選舉，甚至讓川粉再掀暴亂和「內戰」。

民主黨堅持須懲罰川普，宣示總統有不可逾越的底線。川普如提前去職，潘斯僅代理總統十餘天就與拜登交接，將創造歷史先例。而潘斯已表態如受邀，願出席拜登就職典禮，他的角色和聲望上漲，或有助奠定2024年參選總統的基礎，也順勢切斷川普代表共和黨再競選總統的機會。

民主黨在眾院已展開彈劾程序，加上在參院掌握50+1多數，但想在1月20日川普卸任前完成彈劾，並不容易。川普能否自我特赦、卸任總統能否被彈劾，都是新的憲政案例或爭議。川普盛極而衰，不但醜名永留青史，家族生意或將連帶受拖累。