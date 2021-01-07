美國蒙羞的一天 川普想偷竊大選和國家

擁護川普 的民眾6日衝進國會大廈，阻斷參眾兩院認證總統大選程序，逼使國會議員撤離。國會警察掏槍制止暴民硬闖，一名婦女中槍死亡，警民多人受傷。這是1814年美英殖民戰爭後，國會首次被暴民攻陷，讓以民主自豪、常向全球示範法治和秩序(law and order)的美國 蒙羞。但類似現象各國也有，台灣立法院曾被民眾攻占多日；只要不大規模暴力流血，總比街頭暴力衝突好些。但人們不禁要問：是誰煽動群眾？是誰真正不擇手段，不顧法治想偷竊大選結果和國家？

川普60件選舉訴訟全數敗北，他卻一再翻新手段，想脅迫潘斯、喬治亞州州長、州務卿推翻大選結果。而喬州5日聯邦參議員決選，逾半數選民用選票警告川普，「你徹底輸了」，共和黨 國會參院多數地位不保。川普愈絕望，霸凌(bullying)手段愈失控，他和群眾誆稱是「愛國者」(patriots)，指稱認同選舉結果者是「叛徒」(traitors)；但如今誰真正愛國，誰在擾亂國家體制，仿如叛亂(treason)？答案已很清楚。

華府「拯救美國」(Save America)群眾號稱要保護美國，但民眾有權質問：不尊重選舉結果、不遵守法院判決、不重視憲法和法律程序、不信任民主制度，只有你們支持的人贏了選舉才算數，否則不惜把國家搞得天翻地覆，這是愛國或亂國？難道只有追隨「教主」胡亂指控才愛國，那和希特勒等獨裁者行徑何異？

喬州一直是支持共和黨的紅州，拜登在該州以1萬1780票勝出。川普明知三次計票結果都確認拜登勝選，法院連串判決都拒絕推翻選舉結果，他卻引用道聽塗說的謠言當證據，脅迫州長、州務卿「找選票」推翻結果。他的執拗可能激怒中間選民，終使喬州從紅轉藍。

共和黨11月3日選舉時，兩位參議員候選人各以8萬多票、5萬多票領先民主黨候選人，如今竟兩人都落敗，川普的魯莽任性、抗爭失序，就是導致共和黨落敗的關鍵原因；如今共和黨面臨分裂，他不愧是民主黨的神助攻人物。

國會認證選舉人團投票結果，部分共和黨議員無視事實力挺川普，反映川普還牢牢「綁架」共和黨。共和黨靠川普執政，如今卻被挾持，如不續挺，他可能帶走共和黨部分選民，讓共和黨分裂。黨內有連任危機的參眾議員為了私利都成「法盲」，置國家法制於不顧，假稱「愛國」，實質卻在摧毀美國，政治菁英失去是非道德標準，就是國家的危機。

川普善觀情勢，煽動群眾能力和口才一流，始終強調閣員須對他「效忠」。他質疑潘斯不忠，要求潘斯主持國會聯席會時宣布拜登當選無效，甚至指明川普當選。試問：潘斯有何權力可推翻近1.6億選民和選舉人團的投票結果？川普的手段證明他對憲法無知、輕視國家體制和利益，只顧個人權位和私利，可笑可恥又可悲。

而潘斯在川普質疑下，不得不花2.5萬元刊廣告強調對川普忠心耿耿。這樣的鬧劇竟發生在全球最先進民主的美國，副總統、閣員被迫須向川普個人「表忠」，而不是效忠憲法、人民。總統是國家元首、最高行政首長和美軍統帥，服從總統領導本是官員天職，但攸關權位和私利時，忠於憲法和人民高於個人忠誠。川普把美國當家族企業，要求「愚忠」，荒謬得讓美國蒙羞。

幸好共和黨還有頭腦清醒的人，不隨川普起舞，卻為時已晚。共和黨痛失參院主導權，為昔日的盲目附隨川普付出代價。這種覺醒到底將日益擴大，或在川普操作民粹施壓下讓共和黨更沉淪，只能等發展結果看。

川普、拜登赴喬州助選時，川普繼續抹黑該州選舉、批評計票作假，與喬州州長、州務卿通話施壓，有如侮辱喬州選民和選務官員，多少影響選民投票意向。反觀拜登強調，民主黨勝選才能再通過紓困案，可能每人發2000元，雖有利誘之嫌，卻使共和黨和川普再吞敗。

喬州決選結果反映選民覺醒，對川普反感者日增。如今全美極右勢力幾近失控，責任在川普。拜登執政後政策必須走中庸路線，不能被極左勢力挾持，否則後果會和川普一樣糟。暴民衝擊國會絕不能再重演；川普曝露其惡性本質，有無煽動責任，卸任後可能被追究。

美國亟需擺脫兩極化分裂，拜登未來四年想彌合大選傷口須忍辱負重，川普和極右勢力未必領情。疫情衝擊後，「人禍」危害將使美國國勢雪上加霜。