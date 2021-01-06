中共吹捧秦朝暴政 只為宣傳強國和統一

毛澤東的「批孔揚秦」如今復活了。不同的是中國 曾遍布全球的540多所「孔子學院」，如今引發外國「批孔」，指它是中共 搞滲透、宣傳專制模式的機構；而「揚秦」的是中共當局。去年底大陸推出「大秦賦」電視劇，情節竄改歷史，宣揚秦國是仁義國家、廣受六國民眾愛戴，秦軍攻打楚國時，楚國人民夾道歡迎；被秦消滅的六國民眾都擁抱歌頌秦國，忽略秦國是歷史上有名的「虎狼之國」，「楚雖三戶，亡秦必楚」，嚴重悖離史實。

網上有許多文章、視頻痛批這部「政治正確」卻製作粗糙、顛覆中國2000多年傳統史觀的電視劇，根本是對民眾洗腦，推銷國家暴力管治。它在宣傳只要能維持國力強大，鎮服四鄰，政府雖有非正常手段也應支持；而強大的國家需要統一，秦滅六國，書同文、車同軌才能成強國，明顯在宣傳國家統一，劍指台灣。

有人認為，這部電視劇明顯在迎合習近平「一尊」「定於一」等「中國夢」思想。宣揚秦始皇統一了中國，築長城、禦外侮，減少戰爭(實際上是連年征戰、暴殺數百萬軍民才達成統一)，國家統一才能和平發展，富國強兵。但劇本只顧討好當局，扭曲史實，更忘了秦攻滅六國建立史上首個中央集權國家，14年後政權就崩潰亡國，真是莫大諷刺。

「大秦賦」是西安多家公司投資，2018年8月起拍攝，長78集。去年12月1日在中央電視台CCTV-8黃金檔全國首播，網上多個平台目前在播，海外也可看到。這部電視劇既商業化想賺收視率和銀子，也講政治正確，當局嚴格意識形態審查容許它大肆竄改歷史，以致海外惡評如潮。

有熟稔歷史者評論說，劇中把秦國塑造成仁義王國、秦軍如正義王師，實則無論對內對外，「暴秦」是史書早有定論的共識。商鞅嚴刑峻罰，刻薄殘酷，人盡皆知；秦國崇尚斬首，論首級多寡行賞，「秦人每戰勝，老弱婦人皆死，計功賞至萬數」；秦軍一次即坑殺趙軍40萬，平民婦孺都不放過，滅絕手法令人髮指。雖然六國都這樣，秦國尤其凶殘。荀子說「秦人其生民也陿阸(窮困危險)，其使民也酷烈」；「史記」有秦國「殺人如不能舉，刑人如不能勝」的記載，「大秦賦」卻在歌頌暴政。

其次，「楚雖三戶，亡秦必楚」，楚人痛恨秦軍，劇中六國民眾卻「壺漿簞食，以迎秦師」，有歡迎秦國來消滅自己國家的乖張情節。秦國發展軍備、富國強兵，統一天下後連年戰亂才結束。但「以戰止戰」「以更暴易最暴」，不知要影射或宣揚什麼？

有人引用「史記六國年表」評論，戰國時代六國共發動36場戰爭，單單秦國就發動93次戰爭，秦人好戰，是當時的「戰狼」。史實記載秦國曾斬首戰俘逾180萬人，使當時中原人口銳減數百萬，它也製造最多戰亂、帶來最多死亡，普天下萬民皆痛苦。劇情卻因追求強大、勝利，美化暴政和殺戮，無視生民疾苦，只標榜皇帝光榮偉大，編劇的偏執心態忽略歷史、人道和民命，只站在皇帝千秋功業立場說話。

古今不同黨派史觀都不否認，秦始皇打造長城，拒斥外敵，統一文字、建立戶籍制和馬車道路統一規格，奠定歷朝歷代國家統一的根基。但編劇曲解或簡化歷史，只顧政治正確，失去良知，讓有識者鄙夷訕笑。

中共體制下，媒體本是宣傳機器，寄洗腦於電影 電視娛樂中都不足為奇。大陸電視電影常有「吾皇萬歲、萬歲、萬萬歲！」的齊跪情節重複出現，久而久之就培養出馴服的跪民，只知下跪高呼萬歲，韭菜歌頌鐮刀，距現代化公民社會自然愈來愈遠。

美化暴政，並非始於今日。毛澤東批孔揚秦，「沁園春‧雪」崇拜秦皇漢武；張藝謀「刺秦」電影也歌頌秦王。但秦滅六國對比今天，就是陝西人把河北、河南、山東、江浙、兩湖、兩廣等省份的六國都滅了，殺人如麻，這種意識值得一再宣揚嗎？

我們不能借古喻今，當時各國互相殘殺是常態；秦統一天下，苛政卻猛於虎，法家思想和現代「依法治國」相距遙遠。即使倉廩豐足，民眾卻在嚴刑峻罰下過著像被蓄養的動物，並不值得今天效法。

「大秦賦」也趁機宣傳統一的必要性或必然性，想藉電視劇潛移默化洗腦，強化民眾大一統意識乃成必然。中宣部和編劇只顧政治正確，忘了秦二世而亡的殷鑑，中國夢絕不能這樣，否則就太諷刺了。