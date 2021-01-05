川普想翻盤 各種險招都低估體制穩定性

川普 總統被爆料打電話給同黨喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求後者「找出1萬1780張選票」，以推翻選舉結果。不料通話錄音被「華盛頓郵報」公布，川普面臨威脅利誘後者，已涉違反聯邦和喬州 法律，再引發風波。有專家推測，川普卸任後可能面臨刑事起訴。

美國政壇真是樹欲靜而風不止。川普11月3日迄今像活在迷幻中，罔顧現實和法律想推翻大選結果，使2021年政壇仍充滿亂象。今(5)日喬治亞州聯邦參議員決選，明(6)日國會兩院對總統選舉人團投票結果計票確認，150多名共和黨參眾議員想推翻大選結果。20日拜登 就職，川營更發動群眾在首都華盛頓抗爭，卻注定將失敗。

對外，美軍B-52H戰略轟炸機近日三次飛抵波斯灣，防範美國狙殺伊朗軍頭蘇雷曼尼一周年，伊朗採報復行動。有人擔憂任期剩不到三周的川普，最後幾天下令攻擊伊朗，再借戰爭作為拒交政權的藉口。

綜合民調結果看，約七成民眾認定大選已結束，拜登當選；主張拜登政府快交接，克服嚴峻的疫情新高峰，讓經濟早日恢復常態。但近七成共和黨選民質疑拜登選舉舞弊，換算約占全體選民35%(就是川普四年來雷打不動的死忠川粉)，他們仿如宗教般「信仰」選舉有舞弊，但川營60件訴訟全敗，他們還支持川普用盡手段，要把政局攪得天翻地覆。

拜登再15天將就職，川普抗爭已逼近最後期限。在聯邦最高法院、各爭議州州政府(多數是共和黨執政)和法院(很多承審法官是川普任命)都判決舞弊指控缺乏證據後，50州選舉人團完全依普選結果選出拜登為總統，憲法程序即將完成，川營可謂面臨最後垂死掙扎，已完全亂套了。

近期幾件事也很可議。一，12月 5日，川普到喬州助選，打電話給共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)，要他說服喬州議會推翻選舉結果，下令審查不在籍投票者簽名。坎普說，他無權干預選舉而拒絕，川普卻語帶威脅說「選民很生氣」。

二，川普1月2日打電話給主管選務的州務卿，要求「找出」1萬1780張選票，推翻拜登勝選結果。還警告拉芬斯伯格如不做「選民會很生氣」、「日後會面臨很大風險」，暗示法律追訴或川粉會讓拉芬斯伯格連任失敗。

喬州已三度清點選票，所謂「找出選票」難道指偽造竄改？法律專家說，喬州州法訂有「教唆選舉舞弊」與「密謀從事選舉舞弊」兩項罪刑。聯邦法律也規定，「明知具有實質錯誤、虛假或欺騙卻仍故意取得選票、投票或計票」都構成犯罪，川普可能已觸犯聯邦和喬州州法。

令人不解的，喬州只有16張選舉人票，即使全歸川普，他也無法翻盤。川普是頭腦胡塗了，抑或別有所圖？難道寄望喬州翻盤能引發骨牌效應，讓他轉敗為勝？

三，華郵公布電話錄音後，川普百口莫辯，無法再指控「假新聞」。雖然美國法律程序嚴謹，所謂「正當法律程序」(due process of law)，錄音如未事先徵求當事人同意或來源不正當(如偷錄等)，日後很難作為呈堂犯罪證據。詭異的是，共和黨人不責問川普涉嫌教唆竄改選舉結果，是貨真價實真想舞弊，反而指談話錄音外洩，指控喬州有「內鬼」，護短和缺乏是非心態令人不齒。

四，克魯茲等挺川國會參眾議員明知不可能推翻大選結果，卻表態挺川普，說穿了是為自己利益。他們想沾川普民粹風潮，為將來連任累積政治資本，有如是忽悠川普。川普急於抓住能救命的最後稻草，避免樹倒猢猻散，使6日國會的戲碼變成一場各為私利、不惜違背憲法、斲傷選舉公信力的丑戲，加深共和黨分裂，凸顯和川普間的互相利用關係。

五，川普會不會號召武裝民兵挺他？由於後果嚴重，他應不敢嘗試。至於戒嚴、軍管更不可能。美國兩黨十位健在的前國防部長3日發表公開信，呼籲無論川普使用任何手段，美軍都不應捲入爭議；多位現役高層將領早已作類似表態，美軍中立的優良傳統不能被破壞。

六，川普是否下令攻擊伊朗，破壞拜登重回伊朗核協議，並以戰爭為由拒交權？羅斯福總統雖因歐戰爆發而勝選，進入第四任期，但戰後美國1951年通過修憲，明定總統限兩任。美國並無因戰爭使總統延任的先例。拜登既已勝選，川普即使不出席交接典禮，甚至與伊朗開戰，都不可能留在白宮繼續掌權。