川普四年 留下兩個很難收拾的問題

川普 總統留給拜登總統不少問題，例如最急切的疫情問題，以及因疫情而造成的經濟問題，還有川普退出國際組織和破壞既有國際秩序等問題。這些問題得到解決的可能性極大，例如疫苗問世，疫情今年中可望受到抑制；經濟也會因疫情受控而逐步恢復；拜登也大有希望擺脫川普的陰影，重建國際秩序。

但川普四年卻至少留下兩個很難收拾的問題：一是內政上涉及數千萬人的政治問題；二是外交上的中國 問題；無論從短期或長期看，兩個問題都難以有效而徹底解決。

首先是美國 國內數千萬人就業問題。過去20年，經濟全球化，就業市場科技化升高，美國至少四、五千萬人受衝擊，導致失業、轉業或被邊緣化。部分人因收入下降，充滿埋怨情緒，對現狀不滿，隨時可引發政治風暴。

2016年，川普以民粹號召煽動數千萬人，聲稱讓美國再度偉大，為他們解決就業問題，將數千萬人變成他的堅定支持者；經四年發展，川普路線2020年大選達高峰，超過7400萬人把票投給川普。這數千萬人的問題2016年前未被重視，川普揭破後，美國不得不面對。

但問題很難解決。一，拜登說要創造500萬個製造業工作機會，效果必然不彰，因為製造業全球化後外移是必然趨勢，美國工人工資遠超過墨西哥、越南和泰國，也超過中國工人四倍。二，白人選民占11月3日大選的72%，其中上過大學的占31%，沒上過大學的占41%；川普大部分支持者是沒上過大學的白人，這些人在就業科技化和知識化下，被時代淘汰或邊緣化，要他們重新學習職業技能，十分困難。

其次是中國的問題。中國2001年加入世貿，對外貿易額大增，出口帶動經濟發展，到2008年進入高度繁榮，加上美國2008年爆發金融危機，中美經濟此消彼長，北京的信心因此大為膨脹，自認經濟超美指日可待。

2012年習近平上台，對內加緊控制、對外加強擴張(一帶一路和南海造島)，國內外政策出現根本性改變；這種轉變到2017年10月中共19大時達高峰。習近平在會上說，中國要成為現代化強國，進入世界舞台中心，並向國際輸出「中國模式」。

據前白宮國家安全顧問、現任史丹福大學胡佛研究所研究員麥馬斯特(H.R. McMaster)說，2017年11月川普訪問北京，習近平在紫禁城對川普說，中國19世紀受盡西方列強凌辱，因此要民族復興；李克強在人民大會堂接見川普一行，毫不諱言說，中國的經濟和工業已發展出基礎，不再依賴美國。

川普顯然受到刺激，因此2018年3月開始對中國發動貿易戰，戰爭一直打了兩年，直到2020年1月雙方簽訂「第一階段協議」。協議不但規定中國要購買2000億美元美國產品，還保留美國對2000億元中國產品徵收的25%關稅，另對1100億元中國產品徵7.5%關稅。

2020年新冠疫情爆發，美中關係因中國隱瞞疫情更緊張；川普政府去年7月正式宣布，美國改變對中國政策，結束40年來的交往策略，改為對抗，美國還要與西方自由國家聯手對抗一黨專政的中共。

川普政府根本性地改變了對中政策，拜登上台後不會重回交往策略，但拜登將如何收拾美中關係破裂的局面？

一，拜登去年1月在「外交事務」期刊撰文說，「美國必須對中國強硬」；拜登挑選的國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文都表示，將終止川普的孤立主義，與盟國聯手全力對抗中國。但這種合縱連橫策略效果必然有限。12月30日北京與歐盟簽訂「中歐投資協定」，充分反映歐盟各國、日本和印度等就算與美國聯手對抗中共，但結盟效果必然有限，因為各國不會放棄龐大的中國市場。

二，中國經濟最先擺脫疫情影響，特別是比美國更快恢復成長。國際貨幣基金(IMF)預測，中國2020年GDP增長1.9%，是全球主要經濟體唯一正成長國家；對美國的預測是，2020年負成長2.8%。英國的經濟及商業研究中心(CEBR)日前報告說，由於疫情對美中經濟的影響，中國經濟將提早在2028年超越美國。中國經濟實力增強，美國將更難應付。

三，但中國問題難以收拾還有更重要原因：習近平反覆強調，中共的鬥爭永遠不會停止；中共對假想敵美國的鬥爭不會停，對國內加強控制、對國外擴張也不會停止。拜登雖要對中國強硬，也可採取防禦措施，但能不能收到效果，是很大疑問。