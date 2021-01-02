拜登未上台 真的先挨了北京耳光？

歐洲聯盟27國周三與中國 完成「投資綜合協定」(CAI ) 談判。協定尚待歐洲議會批准，北京承諾將向歐洲企業提供「史無前例的准入」便利。這個重大進展，中共黨媒相對節制，未大肆宣傳重大勝利。川普即將卸任、拜登未上台，本想結合盟友組「反中聯盟」，北京卻搶先和歐盟 達成協議，等於給拜登一記響亮耳光，使美歐聯手制訂中國政策的期待可能落空，美國反而陷孤立，導致拜登非常不滿。

中國與歐盟談判始於七年前，歐巴馬政府時代中歐就展開談判。川普2017年1月就任，2018年3月底開始「聲討」中國不公平貿易、侵犯智財權、強制技術轉移等，開啟貿易戰。而中方尋求突破美國封鎖，這個達成協議的時機太敏感，讓川普下台前滋味不好受，拜登政府更不爽。

這是北京地緣戰略的一大突破。中歐協定突破中國被孤立，使拜登主張結合盟友施壓中國也面臨破功。德國總理梅克爾、中國國家主席習近平是力促協定達成的兩位要角，中國「突圍」成功，反擊川普、拜登兩任政府的企圖，所以中共外圍宣傳機器如多維、五毛黨等都視為重磅事件，是給拜登的狠狠一擊。

梅克爾即將卸任，她與中國達成投資協定作為首要任務，為德國在中國的汽車、重工業機械等尋求市場，根本不理會美國態度。中國確保歐盟市場後，或許不再那麼懼怕或在乎美國抵制和關稅施壓。所以中方答應「堅持幾十年不放」的條件，放寬歐洲企業在中國經營限制，不再強求須與中資合資運營，或分享敏感技術、減少政府秘密補貼等。

這些都是川普政府施壓北京想要的結果，沒想到歐盟後來居上，北京可算是還美國顏色，而歐盟不顧美國勸止，說明美歐關係不再緊密，無形間被中方分化了，對中方戰略意義重大。只是英國脫歐後，歐盟各國各有利益盤算，將來協定執行能否齊一步調，也非全然樂觀。

北京藉歐盟「示範」向美國政府傳達訊息，意味美方如取消中國貨關稅、科技禁運、解除5G設備等封鎖，美國也可取得類似或更好的條件。北京或也想告訴川普，貿易戰白打了，歐盟未和中國貿易戰，也能取得這些優惠條件。

未來拜登政府如何因應，「聯歐抗中」如何走下去？成觀察重點。美國科技封鎖對中國影響重大，北京已避提「中國製造2025」計畫，美國對中國科技禁運不斷擴大、提防中國學者留學生竊取機密，川普政府卸任前連續出招，制裁與解放軍有關的275家科技、通訊企業，擺明要用美國優勢勒緊中國咽喉。但歐洲如缺乏圍堵中國的意願，會不會對中國開後門？美國有理由擔心。

何況中國仍有很多優勢。川普退出跨太平洋夥伴協議(TPP)後，中國與東盟、日、韓等15個亞太國家去年11月簽訂區域全面經濟夥伴協定(RECP)，成員國涵蓋36億人口(幾占全球78億人口半數)，經濟總量約27兆美元，GDP和貿易額都占全球約三分之一，各國相互削減貿易壁壘和合作，美國卻未參與。而日本接手TPP後，另和加拿大等11國談成跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，美中兩國都未加入。

川普的「美國優先 」 使美國自外於兩個重要國際協定，須靠與個別國家談判自由貿易協定填補；拜登如重拾全球化主義和自由貿易路線，勢須加入這些協定，否則自陷孤立。歐盟如不甩美國，拜登政府的挑戰非常艱鉅，必須承受川普頻以「美國優先」向盟友開砲後的惡果。

中歐投資協定達成，是美國的重大警訊。中國也忌憚美歐結盟對抗中方，才答應歐盟過去不開放的各種條件，只是協定內容和承諾含糊不清，誠意多少，外界難免質疑。

白宮貿易顧問納瓦羅、拜登的國安顧問沙利文和保守派都不滿歐盟。批評歐盟對中共妥協低頭，北京不會信守協定；川普的副國安顧問博明更指歐盟連遮羞布都不要了，保守派認為歐盟已對中共綏靖和妥協。

綜合來看，北京攻下歐盟，是否在重覆忽悠戰略，讓歐盟將來後悔，或北京真心想遵照美歐要求，公平開放市場，都待觀察。在北京看來，即使被迫須讓步，也要在有尊嚴下主動談判退讓，不能接受美國兵臨城下、百般羞辱後簽訂城下之盟，中歐投資協定頗有這種味道。而歐盟是否「經貿靠中國，軍事政治靠美國」，拜登政府有無籌碼施壓歐盟「回心轉意、團結抗中」，答案很快就可揭曉。