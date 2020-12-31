「我批評，你們自我批評」 看中共生態

中共 總書記習近平 24日至25日主持中央政治局的「民主生活會」，進行自我檢查、開展批評與自我批評。新華社報導，「政治局的同志逐個發言，按照要求進行對照檢查」。其實這是社會主義政黨的特色，經由批判、學習，讓每個人政治水平得以提升，但民主生活會常常成為政治鬥爭手段，已故中共總書記胡耀邦就是在1987年「民主生活會」上被連番攻擊，最後辭職下台。

這次也不例外。習近平主持會議，要求政治局24位委員與常委對照檢查，是否「帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」，核心要旨在是否對習忠誠。外界形容這是「我批評，你們自我批評」。

如果生活會是民主平等，習近平為何不需要自我批評？尤其今年開年就與美國經貿大戰，被迫簽下屈辱的城下之盟「第一階段中美經貿協議」，隨即爆發新冠疫情 ，乃至香港情況惡化、南方各省水患等重大問題，難道手握大權的習近平沒有任何決策失誤，無須自我檢討？

官方定調，因為習核心「戰勝史所罕見的風險挑戰」，「在這泰山壓頂的危難時刻」，「在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌」；外界卻批評這是睜眼說瞎話，文過飾非，莫此為甚。

2020年本來可謂是習近平的「關鍵之年」，不到三年就要決定他能否破例再連任。但眼看著年初他的地位鬆動，尤其3月之前，隨著疫情全國蔓延惡化，中共高層暗流湧動、危機四伏，他幾乎成了孤家寡人和公敵，稱得上是執政以來最黯淡的時候。當時習甚至退居二線，不公開露面、不探訪疫區，如果疫情再晚一點獲控制，中共高層政局是否有變，也未可知。

後來得益於強力控制疫情，特別是隨後疫情全球蔓延反而救了習近平。中國經濟率先復甦並成為全球主要經濟體唯一正成長的國家，進一步協助習鞏固地位。這就是「在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌」的意思。

香港前特首董建華日前指稱，在動盪不安的國際形勢中，中國出現習近平這樣高瞻遠矚的領導人，是中國人的福氣。這可不是董前特首的馬屁發明，大陸很多人包括高級領導人和知識分子，甚至發自內心也這麼認為。

習要進一步建立起個人崇拜與個人權威，最方便的方式是恢復毛澤東式崇拜與權威。12月26日是毛澤東127歲冥誕，數萬人齊聚湖南韶山毛澤東銅像廣場，揮舞五星旗；明年是中共建黨百年，「毛澤東熱」預期還會炒高。

現在黨的宣傳機器全面開動，歲末年終，電視劇《大秦賦》、《跨過鴨綠江》，以大秦帝國、抗美援朝為背景的歷史劇出籠，一古一今，吹捧「偉大的時代是靠偉大人物的決策」。

不過習應已感受疫情之初在平靜外表下，黨內政治鬥爭腥風血雨，習近平因此在生活會上警告中央政治局成員們，政治上要和習保持一致立場，沿著習指引的政治方向前進，要「明確自己的職責定位，不該說的不要說」，要約束自己與家人，不搞特權，私下串聯。

習近平還強調，明年開始省市縣鄉領導班子將陸續開始集中換屆，他要求「領導幹部正確處理個人和組織的關係，自覺接受和服從組織安排」，謹防不滿情緒；本來2022年應是黨內政治局常委全部退休換屆，由於習近平廢除國家主席任期制，他自己換屆問題已不復存在，可以無止盡地做下去。但黨內鬥爭不會平息，習近平先發出警告。

此刻鬥爭焦點不再是誰可以坐上總書記位子，大家都清楚習近平至少還再幹五年，可是其他六位常委退休，由哪些人填補是關鍵，而這些人中就會有習近平的接班人。

流傳最廣的說法是，明年底重慶市委書記陳敏爾、國務院副總理胡春華要入常；前者是習的親信，後者是前朝胡錦濤指定的接班人。由於隔代指定的不成文規矩已在習近平手中作廢，讓胡入常是為了平衡黨內派系。

習近平接班人問題早晚會浮現，這不是詛咒習近平，也不是幸災樂禍要看大陸動亂，而是因習近平廢除中共隔代指定接班人慣例，給自己創造了終身制的可能，但也製造接班人的難題。

從正面解讀，習近平希望有人能繼承自己志業，擔心中共統治道統中斷。但從負面解讀，沒有接班人自然會將權力集中在習身上，沒有跛鴨總書記的疑懼，但人總是要死，只要一天沒有接班人，中國就很難穩定，世局也多了變數。