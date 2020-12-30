川普想比肩林肯雕像、機場命名 他配嗎？

川普 真的很自大妄為。他卸任前亟思歷史留名，給國人留下永久記憶，但目前作為卻在炮製讓民眾反感的惡例。他曾自稱「我比林肯總統還偉大」，想在南達科他州著名的總統山留下雕像，如今要幕僚研究，讓一座美國機場 以他名字命名。川普擺出一副商人追求名利姿態，通常歷史留名是功績卓著，外人加身，實至名歸，川普卻往自己臉上貼金邀功留名，除了少數川粉盲從，多數人會譏評不自量力，貽笑各方。

美國「野獸日報」報導，川普詢問幕僚與顧問，如何讓美國一座機場以他為名，需要哪些文書作業？他敗選迄今用各種手段抗爭，指選舉「被偷走」都屬虛假，現在想留名青史，讓後人懷念他。但正如向來力挺他的「紐約郵報」社論說的「停止瘋狂吧！」

從他迄今拒絕認輸，指示白宮預算局和國防部拒絕或停止和拜登團隊交接，置國家安全、民眾困苦於不顧；拒簽紓困法案發給每名民眾600元，最後關頭才改變態度簽署，卻使數千萬貧苦民眾新年前拿不到紓困支票；任內許多分裂國家的行徑，一堆歷史惡名正等著他。如果剩下21天任期還出險招，歷史名聲只會愈搞愈臭，教民眾如何懷念他？

川普成為近代三位連任失敗的總統之一，不是因選舉舞弊，而是他自作自受。新冠疫情固然是他連任失敗的最大黑天鵝，但他違反科學知識，否認疫情、以身作則抗拒戴口罩，把抗疫政治標籤化，政府抗疫政策若有似無，是如假包換的「人禍」。

美國確診數已近2000萬，人口占全球4%，確診數卻占全球24%，川普可說是幫凶禍首，我們迄今未見他隻字片語對感染、病逝家庭表達慰問憐憫。如果一開始他就奮力抗疫，美國疫情不會這麼慘，他會成功連任。

美國很多機場以總統之名命名。譬如首都華盛頓雷根國際機場、紐約甘迺迪國際機場、德州布希國際機場，或阿肯色州柯林頓國際機場；全美也有很多小機場，如加州有鮑勃霍伯機場，記念諧星霍伯。佛州如想把棕櫚灘國際機場命名為川普機場，是地方政府職權，民間是否同心支持，卻大有問題。

川普討功從不後人，疫苗研發他爭功。想在南達科他州Mount Rushmore National Memorial留下雕像，和華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯四位偉人媲美，未免無視歷史，自不量力。他多次公開標榜，自己功績比林肯偉大，無知自大程度讓人慨歎。

林肯解放黑奴，不惜內戰也要廢除奴隸制，追求人類平等自由，統一國家。即使美國黑白種族平等還未真正在每個角落實現，但林肯的歷史地位，豈是和白人至上主義分子暗通款曲，言行常挑起種族爭論(包括歧視華人)的川普能相提並論？

川普的言行像在證明反對他的人是對的。他敗選後耍賴擺爛，凡事自利第一。特赦對象以「忠誠」和親戚為主；四年任內要求閣員效忠他，官員如走馬燈般更換，容不下具才識和卓越經歷者；軍方高層將領屢公開宣示忠於憲法，美軍不介入選舉和政治，日後有更多回憶錄和內幕問世，將可輔證川普亂政，美國卻未大亂，這批苦心規勸的官員具匡正之功，正是美國的偉大之處，卻被川營貶抑為「華府沼澤」。

川普當然也有政績，諸如締造經濟和股市榮景(但他落選後股市並未像他說的崩盤，反而迭創新高)、修正太左的國家方向、喚醒兩黨重視郊區各州所得偏低、求助無門，生活難向上提升的藍領階層；他也提醒國人，全球化和外包外貿正腐蝕美國根基，中共模式無所不在滲透和挑戰，美國必須覺醒，改變戰略，都是川普的政治遺產。

但正如學者指出，川普以Cult(邪教)手法，自喻為「天選之子」(chosen one)，是救世主，灌輸支持者他所說所做都對，儼然如教主；權杖所指之處，祭司信眾都須無條件追隨，否則就是「不忠」而開革撻伐。國防和司法部長、網路安全主管，連潘斯、麥康諾都被質疑「不忠、忘恩負義」，做法遠遠偏離憲政主義和分權制衡，更像納粹在搞個人崇拜。毋怪乎有人比喻，川普做法更像中國的太平天國或義和團。

近日各種跡象，共和黨國會議員和川普意見相左者日增，川普光環快速退燒。如果喬治亞州參議員決選共和黨敗選，兩者關係將更疏遠；跌落神壇的教主想再呼風喚雨，將面臨不可測的法律訴訟和政治前景，遑論2024年東山再起了。