歲末年終 馬雲和阿里巴巴凶險難測？

歲末年終，中國 最熱門話題之一，是中國首富馬雲 和阿里巴巴集團可能「玩完了」。馬雲被約談、螞蟻金服上市被喊停，傳聞是習近平直接下令。也有說法指背後是政商不同派系角力，馬雲「說真話」賈禍，甚至被檢舉私下駡習是「畜牲」。有分析指這是習近平整頓大資本家和科技大咖，尤其不是自己人，膽敢向黨國叫板。所有說法都指馬雲得罪當道，阿里巴巴集團慘了，未來禍福難料，也引發中國民企寒蟬效應。

上周(24日)馬雲被約談消息傳出，阿里巴巴在紐約華爾街股票一度跌逾15%，市值蒸發千億美元。當局26日再約談螞蟻集團，大陸騰訊等四家科技股兩天內市值蒸發近2000億美元。馬雲近年屢膺首富頭銜，大陸民眾暱稱他「馬爸爸」「馬老師」；他也常被比喻為同屬杭州人的清朝「紅頂商人」胡雪巖。

馬雲2017年初造訪即將就任總統的川普，允諾投資美國 ，創造百萬個就業機會，轟動國際，但承諾後來未兌現。他今年10月在上海演講，公開怒懟當局金融監管。十天後的11月2日，馬雲就被中共四個部門聯合約談，隨後螞蟻金服暫停上市。

他公開演講傾向市場自由化的言論，嗆「銀行如果不變，我們就來改變銀行」，讓數十萬網友叫好；對工商總局查淘寶賣假貨，馬雲也不服回嗆。評論說，大陸互聯網常有馬雲「指點江山」的語錄。中國首富有底氣出席各種論壇，還和影星趙薇、富商等聯手創辦湖畔大學，被喻為「東林黨」。被約談後，湖畔大學雲南分校已叫停，馬雲在公眾視野消失60多天。

馬雲中箭落馬是什麼原因？說法分歧，包括：一，最可能是因搞壟斷、網貸，有如地下金融，觸犯禁忌。有評論指馬雲膨脹得太厲害，放言無忌，槍打出頭鳥很正常。支付寶大陸數億人使用，搶走國營銀行生意；只憑一個手機號碼，沒任何信用紀錄就可申請小額貸款，只用30多億元資金，通過資本槓桿運作已放貸3000億人民幣，形成100倍效益，有如製造金融泡沫，一旦爆裂，金融風暴誰扛責任？

有人認為，阿里集團限制賣家有其他選擇，搞壟斷，動到了黨國的奶酪，當局全力搞人民幣數字化之際，螞蟻金服的金融模式踩過了紅線。只是既然如此，為何過去幾年當局放任它發展壯大？

二，這就涉及阿里集團背後股東是誰？不少揣測說，以中國體制，憑馬雲一介平民不可能放任他搞得虎虎生風，背後有一大群紅二代撐腰是主因。有人指是江澤民家族勢力，也有人指是美國資本，都無法證實。螞蟻金服如上市可集資2.1萬億人民幣，股東富上加富，整頓阿里集團自然危及背後龐大利益，可能涉及黨內派系鬥爭，水就更深不可測了。

三，也有分析認為，習近平任內已有多位富商落馬，李嘉誠嗅覺敏銳，早就撤資走人；安邦集團吳小暉、明天集團肖建華背後的權貴被整，王健林萬達集團，海南航空、安邦保險等相繼大地震，是當局整頓權貴富商或反貪腐壟斷，一直傳聞習當局想恢復毛澤東路線，扼殺衝過頭的資本家，把壟斷性企業收歸國有，是耶非耶，只有當局清楚。

四，很多人認為，馬雲無法像前輩柳傳志說的「大家要在商言商，只講商業、不談政治」；也沒有李嘉誠的洞察力和火候。馬雲志得意滿，經常暗批政府的管理，樹大招風還「妄議中央」，如今終遭不測。尤其中共治下法律只是掌權者工具，運作不透明，權力、金錢、人脈關係糾葛，早晚出事本可預料。

馬雲被整引發寒蟬效應，尤其掌握資本、技術、管理、市場優勢的民企IT業，別想壓過黨和政府的「親兒子」國企。習近平權力更鞏固，往左傾方向走愈發凸顯，馬雲的遭遇引發資本家和巨商擔憂如何避險或逃命。

阿里股票在美國上市，有層保護殼，卻是在中國經營，黨控制一切，很多事是習一人說了算，背後即使有堅實政治力量撐腰，卻不能站錯隊。八年前馬雲曾說過，「我早已知道我的結局」，讓人慨歎中國民企真難，不聽黨的話，不能生存；聽黨的話，失去靈魂和自我，還可能面臨美國制裁。

馬雲近日表態，可以把螞蟻股權移交政府，只要國家要，拿哪個隨便挑。真是這樣，讓亟需向世界展示資本開放、市場經濟的中共當局更不堪。中國想躋身真正現代化國家之林，民眾和企業權利有保障，看來還有漫漫長路要走。