川普離任前鬧騰不休 共和黨最受傷

川普 入主白宮四年，一直在撕裂美國，被「時代」(Time)雜誌稱為「美利堅分裂國總統」；如今他的任期剩不到一個月，他繼續肆無忌憚地分裂美國，也把目標放在撕裂共和黨 ─這個曾助他在2016年贏得白宮大位，2019年助他頂住「通俄案」調查保住總統大位，2020年他即使因新冠疫情應對不力而敗選，卻讓他還能拿到7400多萬票的政黨。

國會共和黨、民主黨經過數月艱辛談判，好不容易在21日通過每人發600元的折衷紓困法案，卻遭川普威脅否決，並要求每人改發2000元。儘管他27日晚迫於巨大壓力還是簽署了，但他的突襲和節外生枝卻讓共和黨議員錯愕，也讓民主黨人找到見縫插針的機會。

川普在眾、參兩院通過紓困案擬送給他簽署時突然發難，要求在個人紓困支票上加碼，讓共和黨議員傻眼，因為：一，白宮幕僚長梅杜斯和財政部長米努勤全程參與談判，過程和結果川普理應掌握，他卻在協議達成後不認帳，不僅打臉共和黨，也打臉自己。

二，川普和他的支持者舉出協議中各種與「紓困」無關的支出挑刺，顯然是利用民粹主義手法企圖誤導民眾。因為這一開支案雖名為「紓困案」，實際上就是內容包羅萬象的政府年度預算開支案；挑出其中某些支出內容，與個人紓困金 額對立起來，欲否定法案的合理性，別有用心。

三，川普變卦要求每人發2000元，分明是即將下台的總統不負責任的「擺爛」行徑，對共和黨來說是惡夢。因為喬治亞州兩位共和黨參議員1月5日面臨決選，他們都支持紓困方案，川普卻稱該法案是「恥辱」，對選情的衝擊不言而喻。喬州選舉結果直接關係到共和黨能否繼續控制參院。

在紓困案上與共和黨領袖對槓，只是川普在白宮的「彌留歲月」撕裂共和黨的手法之一。此前他已否決由國會兩黨一致通過的國防開支法案，迫使兩黨議員將依程序再度投票，推翻他的否決。

有人把川普在跛鴨期還一再推翻國會法案解釋為「刷存在感」，川普的企圖不僅如此。他現在的一切舉動其實都源自他報復共和黨未全力支持他推翻大選結果，想續留白宮的企圖。川普一直拒絕認輸，也不願平順移交政權，甚至夢想用戒嚴、軍管等獨裁政府才用的手段，讓自己賴在白宮，其藉口就是選舉「被人偷走」。

然而，這樣的說法卻屢被政府內共和黨人打臉。國土安全部網路安全局長克瑞布斯聲明，駁斥川普的選舉舞弊陰謀論，被他炒了魷魚；司法部長巴維理聲稱無證據證明選舉存在系統性舞弊，並拒絕任命特別檢察官調查，結果丟了官；就連最高法院三位由川普提名的大法官，也不為他提出的「舞弊訴訟」背書。

走投無路後，川普寄望1月6日國會計票時，由忠於他的共和黨議員挑戰選舉結果來攪局。鑑於眾院由民主黨控制，雖有共和黨議員願效犬馬之勞，卻毫無勝算；參院終於找到一位新科參議員願出面，多數黨領袖麥康諾卻在力阻。川普也埋怨副總統潘斯和國務卿龐培歐為將來的政治前途著想，未全力隨他起舞。

麥康諾本月14日宣布承認拜登勝選，發出共和黨不再陪川普胡鬧的強烈信號，多位共和黨參議員跟進。自此川普便一直在攻擊麥康諾，從批評他太早讓步，川粉誣指麥康諾通中共，到上周末指稱他及多位共和黨參議員忘恩負義，話愈來愈難聽。

但麥康諾等共和黨領袖看來，他們在大選結束一個多月才承認拜登當選，就是在等待川普陣營拿出「舞弊」證據，對川普已仁至義盡。然而這一個多月中，川營卻只會憑空指責。若再聽憑他們胡鬧下去，美國民主體制受損自不必說，共和黨的聲望也將受重創，甚至四分五裂，變成小黨。

共和黨早晚得與川普決裂。川普馬上就要下台，可不顧共和黨死活，但共和黨還得生存，考慮「後川普時代」的出路。川普一直認為他的價值大於共和黨，因為是他在供應共和黨奶水，幫助共和黨州長、議員當選，維持共和黨在參院多數席次。但反過來說，他若不是借殼共和黨參選總統，共和黨選民又有多少人投票給他？

所以川普與共和黨實際上是共生關係，川普必須認清現實，假如他2024年還想再選總統，或他的子女們要從政，都需要共和黨抬轎；他卸任後面對眾多調查和起訴，也需要共和黨撐腰，若現在與共和黨鬧翻，甚至分道揚鑣，無論對共和黨或對他，兩者都得不償失。