喬州之戰左右拜登新政 可能締造新南方

喬治亞州兩席聯邦參議員決選將於1月5日舉行。這次決選的重要性不言而喻，11月3日選舉後，共和黨在參院拿下50席、民主黨 48席，如果民主黨在喬州 能再奪下兩席，就可湊夠50席，加上副總統賀錦麗的一票，民主黨即可控制參院。而共和黨只要再拿下一席，就可控制參院，拜登總統的大多數新政勢必難以推行。因此新政府要推行新政，民主黨必須拿下喬州兩席，但民主黨做得到嗎？

除了勝負，喬州之戰還有重要意義：拜登在喬州勝出，使民主黨30年來第一次攻下這個紅州，對民主黨和全美政治意義重大。民主黨能否再接再厲，如成功攻下兩席參議員，表示民主黨在喬州的策略成功，類似策略將可引用到南方各州，逐漸建立政治上的「新南方」。

喬州參議員決選有三個新進展。一，決選由12月14日至1月1日提前投票，第一周就有160萬選民完成提早投票，選戰空前熾烈。

二，24日公布的籌款顯示，民主黨兩位候選人籌款額超過兩位共和黨候選人。民主黨奧蕯夫(Jon Ossoff)由10月15日至12月16日籌到1億670萬元，同黨沃諾克(Raphael Warnock)同期籌到1億330萬元；共和黨普度(David Perdue)籌得6800萬元，羅夫勒(Kelly Loeffler)籌到6400萬元。籌款額反映民主黨聲勢超過共和黨。

三，福斯新聞24日公布民調顯示，民主黨沃諾克領先共和黨羅夫勒2%(49%：47%)，而共和黨普度則領先奧蕯夫1%(49%：48%)，顯示選情膠著，領先者的領先幅度都在民調誤差範圍內，很難分出高下。

民主黨的喬州策略主要有兩點。一是提名白人參選；二是選戰主攻非裔 選民。選用白人候選人方面，數十年來共和黨在南方勢力不斷增長，民主黨為了扭轉不利情勢，挑選更多白人參選。這些民主黨白人大多屬溫和派，沒有共和黨白人那麼保守，甚至在一些敏感種族問題上脫離民主黨的主流主張。

這種策略有成功之處，例如拜登就是白人、年高和立場溫和。他在喬州勝出，反映喬州和南方用白人參選可提高勝選機會。另外，南方各紅州中，目前肯塔基、北卡和路易斯安那三州的州長都是民主黨籍白人；阿拉巴馬和西維吉尼亞兩州也各有一位民主黨白人當選聯邦參議員。但民主黨選用白人參選的策略也受到不少批評，例如喬州民主黨新星艾布蘭(Stacey Abrams)就批評，這項策略削弱了喬州和南方的民主黨多族裔聯盟策略，破壞性比建設性大。

民主黨在喬州對抗共和黨的另一選舉策略，是主攻非裔選民。喬治亞州33%人口是非裔(全美非裔只占總人口13%，喬州非裔人口比例只比密西西比和路易斯安那兩州少)，因此非裔選民對選舉勝負具決定性作用，有必要受到重視。

11月3日的選舉顯示，共和黨選民壓倒性地是白人選民，而拜登的黑白選民支持比例，白人占60%、非裔占20%；但是在喬州，拜登的黑白選民支持比例，還是以非裔占多數，白人只占少數。當然民主黨候選人要在喬州勝出，仍須獲得至少30%的白人選民支持，才能勝過共和黨候選人。因此，民主黨在喬州的策略愈來愈傾向「非裔為本」路線；喬州如能紅轉藍，這個路線也是南方各州的未來，譬如德州就漸從紅州穩定性朝藍州方向移動。

民主黨的奧蕯夫和沃諾克剛好是上述兩大策略的代表。沃諾克走非裔路線，而奧蕯夫則是非保守派白人。實際選戰操作上，第一，兩人都比以前更重視爭取非裔選民，又盡量少談敏感性族裔議題，避免刺激白人選民，目的是確保民主黨候選人在喬州能取得至少30%的白人支持。

第二，兩人都少談政策卻多談各自與民權領袖的關係。例如沃諾克是亞特蘭大著名Ebenezer教堂資深牧師，這個教堂是馬丁路德‧金恩1960至1968年死前所駐教堂，在民權運動中有崇高地位；又如今年33歲猶太裔奧蕯夫，曾為喬州兩位非裔國會議員工作，包括著名民權領袖路易斯(John Lewis)，白人為非裔工作的淵源，成為奧蕯夫的重要政治資本。

總括來說，民主黨兩位候選人都有勝選機會，特別是拜登喬州取勝，藍色浪潮在興起；沃諾克的對手羅夫勒(今年1月才臨時被任命為參議員)從未贏過任何選舉，缺乏選戰經驗；奧蕯夫則是民主黨特意選中的進步派白人，正是民主黨未來在南方攻略的代表性人物，對民主黨來說只能勝不能敗。