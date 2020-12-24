川普否決600元紓困 改發2000元可能嗎？

川普 總統漂浮不定、太博民眾眼球了。他的財長米努勤和國會兩黨協商紓困案，他卻忙著打高爾夫、想推翻大選結果，天天發推文從未對紓困案說什麼。參眾兩院21日晚通過包括9000億元紓困案的年度預算，決定第二輪紓困每名成人發600元、兒童300元，失業金每周300元延發至3月，川普卻突然揚言否決。他數落紓困金 太少，給外國援助太多，給中俄送禮物，應該每人發2000元。川普果然是川普，拒給全民聖誕禮物，有些話也有道理，只是他一個多月來幹嘛去了？

米努勤本已宣布，下周即可發這筆錢，但川普要否決，等於連政府預算也否決了，難道要逼政府關門？除非國會兩院再各以超過三分之二通過，「反否決」川普的否決，否則民眾新年前有筆額外紓困金的希望要落空了；或者，難道川普刷存在感後，會回心轉意，否則只能把紓困案推給拜登政府了。

大家如果不健忘，民主黨主導的眾院今年5月16日，曾通過3兆元第二波紓困案，每人再發2000元。無奈共和黨 主導的參院和川普都不贊同，因為3月每人才發1200元，共和黨想撙節支出、降低預算赤字和國債。現在新紓困案共和黨議員都贊同通過了，川普卻即將卸任，卻突然對共和黨人和選民翻臉。

網上很多民眾反映，每人發600元確實太少。民主黨眾院議長波洛西原提議2兆元紓困，共和黨參院領袖麥康諾提案只有5000億元，兩黨妥協後增至9000億元，國會兩院都高票通過。但民主黨內激進「四人幫」(The Squad)認為紓困金太少，投了反對票。

這回川普立場和他最討厭的「四人幫」站一起；川普說應調高至每人2000元，也是川普的死對頭波洛西最初的主張。波洛西向川普喊話贊同提高紓困金至每人2000元，讓川普陷入自相矛盾，也讓共和黨議員陷入兩難，川普這是「棄械投降」，讓自己和共和黨進退不得。

撇開政黨利益恩怨，第二波紓困案確實很迫切。年節到來，全美至少1000萬人失業，高達5000萬人食物不足，很多民眾亟需這筆小錢度過難關。如今各地食物銀行、教堂等慈善機構發放救濟物資，隊伍長達幾百公尺，讓人懷疑這個全球超級強權外強中乾，民眾連起碼的溫飽、過節都成問題，政府怎能不及時伸援手？

但檢視國會通過的開支法案，反對者指兩黨都暗藏「私貨」，有許多「豬肉桶」條款。近6000頁的預算案共2.3兆元，其中1.4兆元是聯邦一般支出，9000億元是紓困。兩者包裹一起，包括援助埃及13.4億元、巴基斯坦2500萬元，蘇丹、以色列和眾多中美洲國家都受援，還有川普支持的美墨邊境建牆費用(墨西哥不給錢，川普跳票了)。

川普可能反對國防預算不夠多、續給外國援助，給美國人民的錢太少。但他早該提出，外援包括他力挺的以色列，他為什麼突然變臉，幕僚們很迷惑。

觀察川普近日作為，大選法律戰連續失利，近60件訴訟案幾乎完敗；選舉人團投票無一人跑票投給他，國會共和黨領袖極力約束黨內議員，1月6日國會計票不准節外生枝。認定拜登勝選的共和黨人愈來愈多，眼見推翻大選結果「大限」逼近，川普連串絕望中離譜言行愈來愈多。

主流媒體披露，川普在白宮召集會議討論宣布戒嚴，讓軍方介入他敗選各州，重新投票的可能性。川普否認，知情匿名者卻言之鑿鑿。對照天天發表戒嚴、軍管等言論的川營律師Sydney Powell頻頻出入白宮，爭取川普任命她為特別檢察官調查選舉舞弊，被離職前的司法部長巴維理堅拒，更逼川普走偏鋒。

川普支持者醞釀1月20日新總統就職日，為川普舉行「連任就職典禮」。野台戲如真上演，川普也出席或參與，將讓世人再次印證川普的認知和思維近乎瘋狂，證明外界四年前給他的「巨嬰」綽號非常傳神，他現在更像巨嬰鬧情緒。有人調侃川普乾脆「稱帝」，提名鮑威爾為副手，封被他特赦的佛林為鎮國大將軍。

拜登已表達將推動第三輪紓困，金額尚待兩黨協商。如果9000億元紓困案須拖到拜登1月20就職後再簽署，新年前錢發不出，窮苦民眾處境更堪憐。部分經濟學家認為，政府花大錢紓困已證明不致引起通膨；川普任內國債飆升5.1兆元，已達25兆元，再增加1、2兆元不是大問題。疫情天災加上川普人禍，美國被拖上十字架，借債紓困也成全體國民須承擔的代價。