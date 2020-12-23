中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳

大陸「騰訊網」報導，中國 近期限電範圍持續擴大，湖南、江西、浙江、內蒙古等地都收到「有序用電」、「限電通知」官方公告。媒體21日預告，北京 、上海22日可能局部停電。中國幾十年不出現缺電情況又上演了，義烏等地工廠因沒電而停工；今冬氣溫偏低，南方各省取暖多數靠電力，斷電、斷網、城市一片漆黑，高樓住戶沒了電梯出入要爬幾十層樓梯，生活不便引發議論，認為和北京當局限制澳洲 煤炭進口有關。

世人近月來目光集中美國總統大選，中國卻對外伸展肌肉，「教訓」澳洲，沒料到愈來愈像在搬石頭砸自己的腳。「五眼情報聯盟」(Five Eyes)成員澳洲，因率先倡議國際介入調查新冠病毒在中國的起源；澳洲也就香港國安法、新疆維吾爾族再教育營批評北京，得罪中共。北京陸續推出拒購澳洲煤炭、牛羊肉、小麥、龍蝦和木材等，並對澳洲葡萄酒課212%關稅，藉此報復澳洲。

北京杯葛澳洲產品，動機明顯。一，在國際間製造殺雞儆猴效果，運用經貿實力封堵對中國不友善國家的言論和作為。二，中國也想仿效川普，藉經貿實力秀肌肉、搞強權外交。北京不敢挑美國搞事，卻把矛頭指向美國盟友、五眼聯盟(美、英、加、紐、澳)實力相對弱的澳洲、加拿大，被譏為「柿子挑軟的捏」。

媒體報導，北京下令後，澳洲龍蝦運抵中國港口久等無法報關入境，以致龍蝦死亡、血本無歸；澳洲葡萄酒也嚴重滯銷，美國和歐洲各國同情而發起「喝澳洲葡萄酒」，包括蔡英文政府也鼓勵台灣民眾喝澳洲酒，聲援澳洲。

除了經貿出招，北京外交部「戰狼」發言人趙立堅在推特發變造照片，譏諷澳洲軍人在阿富汗殺死無辜平民。這起澳洲政府調查中的事件，引發澳洲向北京抗議；澳洲「每日電訊報」更在頭版全版刊登六四事件一位男子阻擋一列共軍坦克的巨幅照片，諷刺中共武力鎮壓屠殺自己人民。

這些交手後，一般認為澳洲虧大了，貿易損失慘重。詎料近日中國多省出現無預警停電、限電，造成斷電斷網，嚴重影響民眾生活。大陸「雲財經」或自媒體議論，中國接連限電、停電是因中國海關11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電燃煤短缺。

中國電力供應仍以火力發電為主，澳洲煤炭約占中國進口量57%，上月出口中國的煤炭暴跌78%，導致澳洲硬焦煤價格下跌22%，中國焦煤價格則飆至四年來新高，須以更高價向蒙古、印尼和俄羅斯採購，品質還不如澳洲。

受影響的還有鐵礦。澳洲每年向中國出口9億噸優質鐵礦，占澳洲鐵礦出口80%至85%。美國CNBC報導，中國需求上升、澳幣急遽升值，澳洲鐵礦價格飆漲逾10%。而中國因找不到替代供應國，只能付更高價續買澳洲鐵礦。澳洲聯邦銀行說，這有助澳幣忽略澳中關係惡化等壞消息。

澳洲高價出口龍蝦至中國遇挫後，改為內銷，約20美元即可買一隻大龍蝦，讓澳洲民眾歡騰。而中國工業生產因停電、缺電而受損，民眾生活和經濟成長連帶受影響。但「紐約時報」和中共黨媒有不同說法，指澳洲煤炭多用於煉鋼，中國停電和停購澳洲煤炭無直接關聯，可能與中國減碳政策下，關閉一些效率低的煤炭發電廠有關。

無論真相如何，中國能源供應包括石油運輸路線受制外國，出現短板，中澳貿易戰導致大陸肉價上揚，帶動物價上揚。中國常批評美國貿易戰「殺敵一千，自損八百」，如今自己竟重蹈覆轍。抵制澳洲造成自己連串不利後，外長王毅18日喊話說，中澳應認真思考「中國到底是澳方的威脅還是夥伴？」希望兩國關係能回過去正常狀態，中澳都是「亞太大家庭」一員，期待兩國關係健全穩定、相輔相成，有如戰後「求和」。

中國如要制裁報復外國，須先衡量自身條件。鄧小平強調「韜光養晦，決不當頭」，如今中國頻遭國際挑戰，更顯老鄧的深謀遠慮和睿智卓見，但中國顯然已回不去了。美中貿易戰迄今，中國一直未對美國禁運稀土，可能因顧慮美國「卡脖子」還有更多籌碼，如引發稀土戰，中美關係更難轉圜修復，所以北京相對節制。

北京對澳洲可能枱面下已難使力，才用強勢作為教訓澳洲，卻反而刺激西方，讓美歐未來更團結圍堵中共，增添拜登政府籌組「反中聯盟」的動力，讓北京得不償失，成為戰狼外交的新敗筆。