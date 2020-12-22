變種病毒傳染力高70% 災難預言成真？

英國 首相強生及首席科學顧問19日證實，英國出現變種新冠病毒，傳播力比原有病毒高70%。英國、丹麥、荷蘭和澳洲都發現病毒新變種，歐洲多國宣布停飛英國航班；倫敦市宣布封城，居民或出城或躲家中，恍如死城。而美國 卻還接受英國直飛航班，紐約州長葛謨警告，現在每天都有航班從英國直飛紐約(其實是飛抵美國各地)，卻未要求乘客提供核酸檢測，聯邦政府什麼都沒有做。

顯然，川普政府因敗選後拒認輸，政府交接時斷時續，除了國會通過9000億元新紓困案、美國加緊疫苗生產和注射，其他形同放手不管，聽任疫情 自然發展。美國門戶洞開，彷彿「歡迎」變種病毒入侵。澳洲政府衛生部門懷疑，雪梨(Sydney)北部發現新冠病毒新菌株，可能源自美國。或許新病毒已在美國肆虐，最近疫情才加倍嚴重。

從9月開始專家就警告，病毒在變異；亞洲歐洲都有研究說，變種病毒傳染力是原病毒的十倍。如今英國確認傳染力只增70%，就引發緊張，但美國專家說，輝瑞或莫德納疫苗對變種病毒仍有效，不必驚慌。只是美國或世界可能面對「黑色聖誕」和新年，是否人類將遇大災難，讓人擔憂。

我們不鼓勵迷信或怪力亂神。但中外媒體、網路近期流傳，印度14歲神童阿南德(Abhigya Anand)2019年曾預言人類去年11月起會遇大災禍，3、4月達災難巔峰，恰與新冠疫情爆發情節吻合。他今年7月又預言，土星、木星12月20日成一直線，地球會出現比疫情更嚴重的危機。

華人世界譬如YouTube等有許多視頻流傳，引用易經八卦或土星木星等卦象，指庚子年12月7日起屬「至陰極凶」，有極黑暗的災難。不少人附會，莫非川普不甘敗選會發動戰爭，以確保留任總統？有人深信當前疫情發展失控，可能造成人類生命的大浩劫。

這些說法姑妄聽之，不必當真。但美國感恩節後各州疫情失控，確診和病逝人數迭創新稿。每日病亡人數12月9日曾創下3124人紀錄，超過九一一恐襲罹難人數；如今高峰日平均每40秒或一分鐘就有一人病逝，各地醫院爆滿，遺體無處放，讓人怵目驚心。

民眾3月迄今因防疫隔離太久，可能心理疲乏、已不願忍受被拘限，年底和親友團聚增加；加上約四成民眾拒戴口罩(和民調發現38%民眾拒絕接種疫苗，可能是同一批人)，冬季到來病毒更活躍等因素，都造成美國疫情大爆發。

聯邦和各州衛生官員苦口婆心勸民眾，聖誕新年避免團聚或旅行，但美國人在疫苗問世後似乎更任性。上周連續多天各機場搭機旅行人數突破百萬，是疫情爆發以來新高。估計本周聖誕新年假期，民眾外出和聚會更多，確診和病逝人數恐再創新高。

美國人口約占全球4%，確診病例卻占全球近24%。追求個人自由、不想被約束，川普總統領頭違反衛生科學知識拒戴口罩，造成中西部各紅州疫情氾濫；而民主黨主政的藍州或都會區更脆弱，早已被病毒攻陷。川粉迄今還認為戴口罩是民主黨把抗疫政治化，想用口罩壓制個人自由的陰謀。

美國抗疫表現全球最差，成世界笑柄，但如今學到教訓了嗎？拜登政府未上台，只能呼籲、規畫和乾著急；川普忙著想推翻大選結果，根本無視疫情又變嚴重。民主黨籍的葛謨批評，已有70多個國家宣布從英國入境旅客需作核酸檢測，美國卻什麼都不做。

今年2、3月疫情剛爆發，川普下令停飛中國航班，卻對歐洲航班放行，後來證明美國染疫個案多數從歐洲傳來的病毒，而不是直接傳自中國。當時從歐洲回來數十萬美國人擠滿機場，當時口罩等稀缺，直接導致病毒大傳染；如今變種病毒如四散傳播，後果要嚴重得多。

英國專家說，變種新病毒增長更快、更具傳染力。倫敦9月即首次檢測到變種病毒，11月時，四分之一病例是感染變種病毒，12月中旬變種病毒確診案更達三分之二，逼得英國把倫敦及東南部地區防疫級別從最高的第三級，新增為爆表的第四級。

幸好目前尚無證據顯示，新病毒更致命或加重患者病情，病毒很多特性尚待研究。明年夏末美國人普遍注射疫苗前，預期可能有更多人確診、更多無辜生命消殞！美國新舊政府交接這兩個月，變成可怕的「兩不管」空窗期。華裔同胞只能獨善其身，避免年節聚會、嚴格做好個人各種隔離防護，祝福大家闔府平安健康。