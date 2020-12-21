美遭俄猛烈網攻 川普只在意翻轉大選

川普 總統在白宮的日子只剩30天。就在他為是否與總統當選人拜登的團隊交接而糾結之際，曝出俄羅斯 政府支持的駭客長期大舉攻擊美國 多個政府機構、敏感部門，涉及核武等機密資料。面對國會要求報復俄羅斯呼聲，川普沉默兩天後，19日連發兩則推文，一則為俄羅斯開脫，為自己卸責；另一則宣布明年1月6日將舉行針對選舉結果的「狂野」(wild)示威，鼓動示威者參加。可見在川普心中，新冠疫情造成的生命損失和國家遭到攻擊，遠不如他續留白宮重要。

俄羅斯一直是美國網路的最大威脅之一。此次網路攻擊，據披露最早自3月就開始，目前已知包括美國國防部、國務院、國土安全部、能源部、財政部和商務部六個聯邦機構，都發現駭客藉SolarWinds軟體入侵，隨後美方都採取措施及損害評估。

聯邦調查局和國土安全部網路安全和基礎設施安全局(CISA)介入調查這起網路間諜活動，CISA還於14日晚間發布緊急指令21-01，要求所有聯邦及民用機構，審查其網路是否存在洩密跡象，並立即斷開或關閉系統管理軟件公司SolarWinds的Orion網路管理產品。

有官員指出，這是美國歷來最嚴重的駭客攻擊事件。科羅拉多州民主黨籍國會眾議員克羅更把事件比作「網路珍珠港事件」。聽過相關簡報的國務卿龐培歐及多位國會議員都直言，俄羅斯政府在幕後主使，共和黨籍聯邦參議員羅穆尼發推文表示：「此網路入侵就好像是俄羅斯轟炸機，一再飛越我們整個國家卻未被偵測到。」

專家指出，駭客目標可能是核武機密、先進武器藍圖、新冠肺炎疫苗資訊或政府及企業高層人事檔案。共和黨籍重量級參議員魯比歐呼籲報復俄羅斯，不能只是制裁而已。

然而，已一個多月未聽取白宮每日情報簡報的川普，19日推文刻意淡化網路間諜活動的嚴重性及衝擊，並質疑把大規模網攻歸咎於俄羅斯的說法。他發推文表示：「假新聞媒體的網路駭客活動，較真實網路入侵活動遠大得多。每當出事時，總是優先反覆呼喊俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯，因為『濁流媒體』主要是基於經濟因素，根本不敢討論那或許是中國的可能性(有此可能！)。」

川普的回應，有兩點明顯悖於事實：一，謬稱攻擊事件只是媒體報導，實際上包括他的國務卿和共和黨掌控的參院情報委員會都揭露這些攻擊，他欲蓋彌彰；二，攻擊的嚴重性也已獲CISA和微軟等證實，川普淡化攻擊的言外之意是，不會對俄羅斯採取任何行動，這與他一貫敬重俄總統普亭、遇俄羅斯就轉彎一脈相承，不令人驚訝。有報導引述未具名的白宮高官說，白宮本已擬好聲明，公開譴責俄羅斯的行徑，卻被「更高層」擋下。

川普心中念茲在茲的只有在經歷一系列推翻選舉結果的嘗試都遭挫敗後，究竟還有什麼歪招、邪招可讓他繼續留在白宮。有趣的是，川普上述推文雖淡化網路攻擊事件，卻提到美國投票機Dominion可能遭到網攻。

對投票系統公司Dominion投票機作假，與中國介入美國選舉，是川普陣營質疑總統大選結果的主要論點之一。儘管提不出任何讓法庭採信的證據，證明大選存在系統性舞弊，以致在聯邦和州級法院50多宗選舉訴訟案幾乎完敗，但川普和支持者仍不斷宣傳選舉舞弊，選舉「被偷走」的陰謀論。

聯邦最高法院拒絕受理川營提出的選舉訴訟案，選舉人團確認拜登以306：232壓倒性擊敗川普，使川普所謂選舉舞弊之說遭重挫之後，川普和支持者仍不死心，欲在明年1月6日國會計票確認時，依靠少數忠於他的國會議員挑戰選舉結果，作最後掙扎。

但由於目前國會眾院由民主黨控制，挑戰不可能成功；參院雖由共和黨控制，但包括麥康諾、羅穆尼、賽瑟、柯林斯等共和黨參議員都已承認拜登當選，川普在參院的挑戰注定失敗，頂多再增加一場鬧劇。

對這樣的結果川普心知肚明。因此包括剛被川普特赦的前國安顧問佛林等死忠「川粉」又揚言要「戒嚴」和動用軍隊，令六個搖擺州重新投票，讓川普當選。這樣目無法紀、不斷秀下限卻不切實際的想法，只會讓川普在毀憲之路上愈走愈遠，留下更多歷史惡名。

川普已無數次證明，民眾生命、憲法尊嚴不如他的權力欲重要，任期餘下最後一個月之際，他還困獸猶鬥、繼續摧毀民主選舉的公信力。