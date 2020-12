對中國強硬 拜登將接續川普對中政策

川普時代正式結束,新總統拜登 即將上台;華人最關心拜登是否對中國 強硬。種種跡象顯示,拜登很多政策雖與川普背道而馳,例如氣候變遷和健保政策,但中國政策上可能與川普不謀而合,同樣採取對抗策略,對中共當局強硬。

在川普之前,美國總統歐巴馬、柯林頓和布希父子,對中國都走交往策略。一方面支持中國改革開放,並相信交往可說服或和平演變中共,最終放棄一黨專政,使中國走向民主、尊重人權,逐步融入國際社會,遵守國際規則,成為普世價值的一員。

但美國的策略顯然失敗。因為中國藉加入WTO進國際自由市場,靠出口美國和西方賺取巨大財富,經濟崛起,但中國並沒有變得民主開放,政治控制反而愈來愈嚴密。且中共一再違反國際規則,最明顯的是侵犯知識產權、竊取西方技術,強迫進入中國的外國公司技術轉移。

以香港為例,由中共橡皮圖章全國人大通過違反港人意願的港版國安法,再以惡法箝制港人,任意逮捕異見人士,封殺和壓制所有反共言論或示威活動。香港政府日前藉國安法勾結外國勢力罪嫌逮捕蘋果日報創辦人黎智英,用鐵鍊鎖住他雙手,五花大綁;他還沒受審定罪,也沒有反抗,卻像江洋大盜般被鎖鍊加身,當局向全球發布照片有如向美國和西方叫板,表達鎮壓絕不手軟。

拜登和助理們都表示,美國不會回到四位前總統的老路,也不相信可藉交往策略改變北京,因為交往對北京的假設性期望已證實無法兌現。今年1月,拜登在「外交事務」撰文說:「美國需要對中國強硬」(The US does need to get tough with China.)

拜登上台後,很多政策會與川普不同,唯獨中國政策基本目標與川普相同,不同的只是手段;川普不熟稔外交,對中國缺乏認識,他認定中國是美國冷戰結束以來的最大威脅,這個判斷拜登應會認同。拜登政府繼續對北京採取強硬對抗政策勢所必然。

川普的中國政策有一大弱點,受制於他強調的「美國優先 」,以致讓美國獨力對抗中共,相對忽視與盟國合作,使壓制中共的力度不夠大,殺敵一千,自損八百,拜登將採取不同手段。他上月宣布由布林肯(Anthony Blinken)出任國務卿,將成拜登外交策略的最重要推手。

布林肯今年夏天曾說:「我們與中國處於競爭的關係,面對中國所造成的挑戰,需要盟國和夥伴,而不是疏遠它們。」拜登挑選的國家安全顧問蘇利文(Kake Sullivan)也撰文指出:「我們要防範中國展示的霸權野心(superpower's ambition);為了維持美國影響力,我們必須終止川普的自我破壞行為。」

拜登宣布挑選布林肯和蘇利文時明白表示,他們兩人代表拜登中國政策的核心。充分顯示,拜登上台後必將放棄川普式的單打獨鬥,改為強化與日本、印度、澳洲和歐盟、北約等聯手,一起對抗中共。

拜登日前又挑選華裔律師戴琪(Katherine Tai)為貿易代表。輿論普遍認為拜登選她,反映將對北京走強硬路線。拜登已表示,他不會施棄川普對中國產品所徵收的關稅(目前仍有2500億元中國產品被徵25%關稅,另有1100億元中國產品被徵7.5%關稅)。貿易代表將負責新政府的美中貿易談判工作,是敏感而重要的職位。

習近平主席遲至11月25日才致電祝賀拜登。新華社報導,他特別提到,希望中美能重建關係,不對抗不衝突,還希望中美相互尊重解決分歧,合作共贏。外長王毅大半月來已多次放話,希望中美雙方能重建關係;本月11日他在北京參加一項「國際形勢與中國外交政策」研討會時說,中國2021年有七項外交任務,其中之一就是中美雙方重建關係,包括恢復對話和重回正軌。

北京顯然藉美國政權輪替時,想全力推動重建中美關係。但所謂「重建關係」和「重回正軌」,就是過去數十年的交往政策,但拜登不可能重回四位前總統的老路,重蹈40年來已證明為失敗的交往政策,從他和外交幕僚的發言已見端倪,北京的呼籲看來是奢望。

其實,美國兩黨都支持建國以來標榜的民主自由,對愈來愈走向一黨專政、一人獨裁,對人民愈來愈嚴密控制的中共,都採取反共政策;如果拜登要與自由世界聯手,可能打出反共和反極權旗號,可重振國際領袖威望,習近平和中共當局也將面對布滿荊棘的國際環境。