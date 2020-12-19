嫦娥五號探月成功 刺激世界新太空競賽

中國 嫦娥五號探測器成功收集月球樣本，17日安全返回地球，成為世界第三個成功從月球收集岩石的國家。此舉凸顯中國太空 計畫快速進步、直追美俄，可能更刺激美、中、日、俄等國家的太空競爭。中國舉國慶賀，但其太空計畫目標與投入和美蘇當年競賽不同。當然，美國 已著手探測更遙遠的火星多年；馬斯克(Elon Musk)的SpaceX民間企業，已實現火箭往返太空和地球，能準確著陸並反覆利用，太空商業旅行即將實現，美中的太空探索差距仍很大。

嫦娥五號成功，表明中國航天太空技術提升了。登月計畫從2003年迄今綿延17年，建立空間站更要追溯到1992年。最初兩艘嫦娥號航天器都繞月運行，嫦娥三號2013年12月著陸，如今中國成為21世紀唯一登陸月球再返回的國家。除了技術成熟，更重要的，中國有錢。

據德國之聲去年統計，2018年，中國完成39次火箭發射，而美國是31次、俄羅斯20次，整個歐盟僅8次。財政寬裕，能挪出錢發展太空計畫，是成功的關鍵。

中國也創造了幾個「第一」。2019年1月，嫦娥四號成為首個在月球背面著陸的航天器；中方自稱，嫦娥五號實現了四個首次：首次在月球表面自動採樣，首次從月面起飛，首次在38萬公里外的月球軌道無人交會對接，首次帶著月壤以接近第二宇宙速度返回地球。這些應該是中國的第一，因為有些作為外國早已做到，卻無礙中國是繼美蘇之後，第三個完成該任務的國家。

中國七年內已三次發射「嫦娥」登月。嫦娥五號成功，為未來幾十年太空新競爭拉開序幕。近年中美關係快速惡化，2020年關係跌入谷底。中國航天計畫成功，可能更刺激美國加速新的探月和太空計畫。

早在2011年，美國國會就通過法案，阻止中國參與國際太空站興建，並限制NASA與中國合作。川普就任後簽署多項命令，決定重返月球，美軍並成立太空部隊，目標都對準中國。最終催生Artemis計畫，準備2024年再度送太空人登月。但受限預算，NASA已坦承，計畫可能難如期達成。

這次中國登月，與1960、70年代美蘇之間的太空競爭不同。一，過去太空競賽只在美蘇之間。但21世紀多極化世界形成，美蘇太空爭霸被美、中、俄、歐盟、日本、印度和以色列等多方競爭取代。俄羅斯預定2025年前將三款新式探測器送上月球；歐洲將在2025年前開始登月；印度也預定今年底或明年發射「月球3號」升空。

日本航天器隼鳥二號(Hayabusa2)經過六年飛行，日前返回地球，攜帶大量宇宙粒子，日本還計畫在2022年送無人探測機登月。以色列也準備在2024年前發射「創世紀2」(Beresheet 2)登月。

二，英國BBC分析，與冷戰時美蘇太空競賽目標不同，中國太空計畫不僅尋求國家聲望和地位。美蘇競爭的是「誰能先到那裡」，影響兩國聲望地位；中國則立足長遠構想，探索太空、利用月球和其他小行星資源，更重視實際經濟收益。

由於美國拒絕太空非軍事化的國際條約，目前發展太空技術很多著眼軍事和國家戰略利益。其次著眼月球或火星資源的探索和開發；更長遠看，包括人類移民外星球，實現星際旅行。目前太空和各星球無主化，先到先得刺激各國爭相發展。中國既已有這方面技術，自然不會拱手讓西方予取予求。

不過，中國在航天領域想趕上美國，路還很長。首先，中國目前航天技術並未突破美蘇半個多世紀前達成的成就；現實地說，落後51年後能實現登月，中國可以感到自豪，似不宜過度吹噓誇大。

其次，美國多年來把目光轉移火星探索上，不再登月，除了月球有外星人等傳聞之外，根本原因可能在國家資源運用的取捨。火星距地球更遠、技術更先進，火星上發現水，可能有生物存在和其他稀缺資源等，都加大美國投入的力度，中俄也在嘗試探索火星。

最關鍵因素是錢的問題。美國大規模投入，載人登月預算1965年曾達聯邦支出的11.7%，登月最終耗資約250億美元。蘇聯1966年至1970年在太空項目投入約240億美元，中國卻少得多。BBC報導，中國1992年以來20年間共花費約390億人民幣，約55億美元。近年中國每年投入約20億美元在航太計畫上，只有美國十分之一。數據如果可信，中國能花小錢辦大事，也成為國家的優勢。