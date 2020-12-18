拜登面臨內外困境 4年內很難大突破

拜登 11月3日大選迄今，終於突破層層關卡，完成當選總統法定程序，國會認證即使還有波折，應不影響1月20日在「儉樸」儀式下宣誓就職。但拜登面對的內外險阻很多，次子杭特正被聯調局調查逃稅、洗錢。謠傳杭特從烏克蘭收取40萬美元未向國稅局申報，可能面臨罰款或牢獄之災。拜登總統會不會被捲入？「通烏門」還在發展，可能和川普 「通俄門」一樣，終其任期陰影揮之不去，就看司法調查或共和黨人是否緊咬不放。

拜登14日全國演說強調，大家團結向前，是翻開新一頁的時候了，誓言帶領美國度過疫情危機，也不忘批評共和黨人鼓吹選舉不公的危險和虛假言論。總體而言，拜登很節制，對川普和川粉的詆毀很低調，79歲的老拜登政壇打滾47年，現在是他展現政治火候、發揮「忍功」韌性，才有機會團結美國。

但他內外挑戰很多。一，1月5日喬治亞州兩席聯邦參議員決選，目前參院共和黨以50：48領先，除非民主黨拿下兩席，否則拜登的政策將受制參院，諸如提高公司和高所得者稅率、補強「歐記健保」等都難實現；兩黨權力恐怖平衡，民主黨不走極端，都不是壞事。

二，拜登重用很多40、50歲有專業經驗者，黨內激進進步派未獲重用，引發不滿。川普崛起就是因民主黨走得太左太遠，兩黨想休兵談和，政策須穩健中庸。拜登本是黨內溫和派，即使不再尋求連任，太激進政策只會提供川普這類民粹主義者動能，拜登應懂其中道理。

三，杭特漏稅和洗錢被調查，如被控罪對拜登將是莫大打擊。川普責怪司法部長巴維理袒護拜登，使調查未在大選前曝光，導致拜登勝選，現在想指派特檢官調查本案。川粉也指控杭特電郵證明拜登對收受中國企業1000萬美元知情，想把拜登拖下水。如果案情鬧大，可能會成美國政壇另一場夢魘；拜登會不會出師不利，重走川普老路？很快會揭曉。

四，新冠疫苗已上市開始施打，但疫苗注射顯然趕不上病毒傳播速度，美國確診和病歿人數連創高峰。各州又開始居家避疫、商家關門或倒閉，續傷害經濟，川普留下的爛攤子已成拜登的大包袱。

五，川普的政策如「美國優先 」、對中國強硬和貿易戰等，甚至從中東撤軍等都不易逆轉。拜登會繼續擴充軍備、擴大海軍艦隊規模、推動「印太戰略」結合盟國等遏制中國。這樣符合美國多數民意，美中未來四年將繼續交鋒，只是形式和川普時代不同。

六，經貿和反全球化方面，中國貨關稅不易取消。拜登7月曾承諾動用7000億元重振經濟，創造以美國為中心的製造業，4000萬元用於採購美國商品；3000億元用於新技術和清潔能源開發。美國媒體認為，這是和川普的「美國優先」叫板；專家主張，拜登須擴大政府投資基礎建設，才能創造就業、提振經濟。

但從現實看，川普上任前計畫花1兆元重建基礎設施，大政府理念連共和黨人都不支持，加上財政緊絀，完全跳票。共和黨如續掌參院，拜登同樣難實現承諾。川普打了兩年貿易戰，製造業並沒有遷回美國；美中貿易逆差還創新高，美國產業鏈不完善、賦稅過高、勞動條件嚴苛，競爭不過中國、越南、墨西哥或中南美國家；中國貨疫情期間在美反而大行其道，是拜登同樣無法克服的難題。

美國多數民眾不同意拜登重回全球化方向，想改善美國製造業空心化，較可能做法，譬如結合台灣、日本和南韓創設半導體新聯盟，不失為振興製造業，兼具軟性圍堵中國的對策，可逼中方拿其他條件交換解封。

川普對中國禁運高端晶片，重創中國高科技業。僅2019年和2020年，中國進口芯片各達2萬億人民幣(約3000億美元)。為突破西方禁運，中國2025年前將投入9.5萬億人民幣(1.35兆美元)發展半導體業，改變被美國「卡脖子」狀況。但最近卻連傳半導體廠倒閉，高端手機、5G和AI人工智能等連帶受創，已成美中未來競爭最關鍵領域。

總體看來，拜登會調整而不是全盤推翻川普的政策，他必須預留兩黨協商空間，降低政爭美國才能休養生息。在黨內外牽制下，拜登想創造政治奇蹟幾乎不可能，但至少，美國和世界不需要一大早即查看美國總統推文，不再有日日驚奇、充滿喧囂爭議，全世界都稍可解脫。拜登執政即使是平淡無奇的四年，只要能回歸正常就好。