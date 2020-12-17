習近平的疫苗外交 有機遇也有風險

新冠疫情 肆虐全球已快一年，總算在年底看到曙光，美歐相繼有三家藥廠宣布疫苗研發成功，各國爭相搶購，大家爭著施打；爭取不到的國家望疫苗興嘆，疫苗儼然成為戰略性武器，只有富國研發得起，窮國乞求施捨，托庇在疫苗保護之下。

作為世界強權之一的中國 ，豈能置身事外？國家主席習近平5月在世界衛生大會宣布，國產疫苗將作為全球的公共財產，重申一旦啟用「將作為全球公共產品」，開始積極推動「疫苗外交」。習近平更在9月的「求是」雜誌發表文章，要求發揮「全球抗疫物資最大供應國」作用，「全面深入參與」相關國際標準、規範、指南的制定，分享「中國方案、中國經驗」，提升共同構建「人類衛生健康共同體」。

習有雙重目的，一是提升中國在全球衛生治理體系的「影響力和話語權」。中國宣傳主調是高舉「制度優勢」，輸出「抗疫經驗」，力圖扭轉「疫情自中國傳出」的國際負面形象；目的之二是盡快開發出疫苗，也顯示中國掌握核心技術，科技能力已不輸西方先進國家，證明自己是生技醫藥研發製造大國。

兩個目的是一而二、二而一，只有疫苗有效，才能對外宣傳，而只有利用這個時機宣傳，才顯示中國的科技超前，問題是習近平的疫苗外交能成功嗎？

目前中國有四款疫苗正進行第三期試驗，藥物監管單位還未正式核可任何一款，四款中有三款是不活化疫苗。技術與英國劍橋疫苗採用的一樣，雖然是老技術，但從1930年代流感疫苗 就這樣做，風險可以預估。反觀美國輝瑞與莫德納是採用活化疫苗，實驗效果可達95%以上，但注射後是否有不可測的風險，沒有人知道。

而中國迄今未公開臨床試驗數據，相較於國外研發成功的疫苗，非常不透明，無法獨立驗證，而中國在2004年到2018年間發生近十件嚴重疫苗有關的行賄等弊案，也令國際社會對中國疫苗心有餘悸。

外傳中國疫苗的最大問題是抗體依賴增強(ADE)現象。ADE是antibody dependent enhancement，是指一部分人接種疫苗後，自體免疫反應會導致病情加重。反對中國疫苗的國家、機構和個人添油加醋，把這種副作用放大，並四處傳播。

但發展中的窮國家往往沒有其他選擇；眼看境內疫情愈來愈嚴重，歐美自顧不暇，求援無門，而且昂貴的疫苗老早被富國搶訂一空；反觀中國所產的疫苗價格便宜，運送方便，加上中國承諾向「優先」國家提供疫苗，還提供用於支付疫苗的鉅額貸款，更具吸引力。

中國衛生部門官員預期，今年底前中國年產量將可望達到6億1000萬劑，並預估明年可望提升到至少年產10億劑，除了在五大洲15個國家地區簽妥協議試驗，還包括疫苗合作、啟動抗疫基金、提供抗疫物資、建立核酸檢測實驗室等等。

當然這些發展中的窮國知道，中國疫苗妥善率要打折扣。今年中國出口的個人防護器材如口罩等，與病毒測試劑，屢屢因無效被退貨，大家記憶猶新。這些國家也知道，中國往往利用疫苗作為外交手段，在亞洲、非洲、拉丁美洲等地區擴張影響力，可是在國家健康危機之際，他們沒有別的選擇，只能依賴中國救急了。

中國優先供應疫苗給擁有廣大穆斯林人口的國家，包括波斯灣國家、伊朗與土耳其等。這些國家過去因新疆維吾爾族再教育營引發與中國關係緊張，中國的疫苗外交有助緩和關係，甚至可為目前停滯的「一帶一路」計畫，產生推動的效果。

中國向來最重視非洲國家，在6月的一場非洲領導人會議中，習近平承諾一旦中國完成疫苗的開發和部署，非洲國家將「優先」受益。總理李克強也向湄公河流域東南亞國家承諾，疫苗將優先供給他們，這些國家人民近期因中國在湄公河上游進行大型水壩工程，恐將大規模控制各國水脈，對中共敵意激增。

中國國務委員兼外長王毅10月訪問東南亞五國期間，大力運用疫苗作為外交籌碼，向「具有戰略價值」的國家承諾將優先提供疫苗，包括菲律賓、印尼等。

疫情提供中國展示「軟實力」的機會，但中國應該更低調，應經由國際疫苗分配機制來做。目前想作為負責任的健康大國，中國還不算合格，西方國家並不承認，不只因疫苗效力尚待驗證，提供疫苗背後的動機，以及對不同國家差別對待，都還令世界擔心。