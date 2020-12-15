習近平昭告832貧困縣脫貧 是真是假？

中共總書記習近平 日前宣布，中國 如期完成脫貧目標，近1億貧困人口實現完全脫貧，「取得令全世界刮目相看的重大勝利」。黨媒強調，832個貧困縣全面脫貧，完成里程碑目標。從2012到今年2月被列管貧困縣52個、貧困村2707個，11月23日全部脫困，提前十年實現消除絕對貧困目標。改革開放40多年來，中國7億多人擺脫貧困。但由於中國脫貧標準極低，地方官員為表功不說真話，全面脫貧有多少水分、說法可信嗎？

北京 急於宣布脫貧攻堅勝利，多出於政治考量，而非傳達真相。中國脫貧線非常低，與國際標準相差甚大。據國務院「中國農村扶貧開發綱要(2011－2020年)」，貧困線基準是年人均收入低於2300元人民幣(約350美元)就屬貧困(絕對貧窮)。這個貧窮線是世界銀行標準每年生活費不到700美元的一半。

按國務院扶貧開發領導小組辦公室説法，中國脫貧標準是綜合性標準，包含「一收入、兩不愁、三保障」。「國家的收入標準是2010年不變價農民人均年收入2300元，按照物價等指數，去年底現價是3218元，今年為4000元左右。「兩不愁」指不愁吃、不愁穿，目前已做到。「三保障」指義務教育、基本醫療和住房安全有保障。目前「已脫貧人口人均收入9000元以上，剩餘貧困人口人均收入6000元以上。」

然而，農村有這麼「富裕」嗎？民間對北京宣布「全面脫貧」、「建成小康社會」嚴重質疑。有網友嘲諷「自己出題，自己考試，自己監考，自己批卷，然後自己宣布自己是優秀生！」有網友扒出新華社16日報導，揭露當局脫貧手段：由於個別貧困戶不配合扶貧工作，但為了全面脫貧，基層幹部耐下心來，一遍遍入戶、一遍遍溝通，啃下一個個「硬骨頭」……經過循循善誘、促膝談心，在強大思想攻勢下，廣大貧困戶終於承認：「我們也許是脫貧了……」。

有官員揭露，中共當局脫貧主要有四大戲法：一，降低脫貧標準；二，數據造假；三，突擊慰問；四，野蠻封嘴。鑑於此，國務院總理李克強控制的扶貧辦尚未承認全面脫貧，稱貧困縣全部脫貧摘帽，並不代表全面脫貧，要由中央宣布才算。

黨媒宣稱完成全國脫貧當天，國務院官網11月23日稱，李克強20日座談向各省政府負責人表示：「你們講真話，我們才能出實策。」被認為是影射習近平所謂「全民脫貧、奔小康」的浮誇宣傳。

北京急於宣布全面脫貧，關係習近平聲望和政績，是習近平中國夢計畫不可或缺一部分。中共五年前的「十三五」規劃中，習要求2020年底實現徹底消除絕對貧窮，並在2021年上半年「全面建成小康社會」。

2020年為脫貧攻堅收官之年，北京宣布全國所有貧困縣摘帽，顯然為依照時間表宣布全面建成小康社會做最後鋪墊。新華社說，「以習近平同志為核心的黨中央把貧困人口脫貧作為全面建成小康社會的底線任務和標誌性指標」，「創造了人類減貧史上的奇蹟」，並稱「中華民族徹底擺脫絕對貧困、實現全面小康的千年夢想，即將在我們這一代人手中實現」。

有報導說，北京宣布全面脫貧另有目的。貧困縣脫貧表明中央政府每年無需再向貧困縣發扶貧款，以後補貼不給了，中央財政節省一大筆扶貧款，而以往發放的扶貧款，很難到貧困戶手中。每年補助也沒到老百姓手中，基本上給三級政府分得差不多了。

很明顯，北京趕在年底前宣布全面脫貧，首先是為彰顯習近平政績和聲望，向國際和國內標榜中共治理模式成功和優越性。其次，也一定程度表明中國訂下極低貧困標準確實已獲突破，即年收入在2300人民幣以下的絕對貧困人口已「絕跡」。但並不表明，中國所有貧困縣都脫離事實上的貧窮。

中國農村還遠未達成實質意義的脫貧，與國際標準接軌還有一段漫漫長路要走。儘管今年因疫情等衝擊經濟陷入困境，貧困人口境況更艱難，習近平仍多次強調2020年實現全面脫貧和全面小康社會，其中「大躍進」式浮誇和粉飾太平，與真實性相去甚遠。

誠如成都維權人士黃曉敏質疑的，四川省政府剛公布本年度城鄉低保標準，蓬安縣城鎮居民每人每月僅獲590元人民幣，農民390元，實際僅得170多元。「而此時此刻突然又高調說800多個縣已脫貧了。這是簡單的宣傳，還是意見不一致？」