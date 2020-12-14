川粉欲毀共和黨 共和黨卻一起沉淪？

川普 總統競選陣營和共和黨 主政的17個紅州，上周想翻盤四個關鍵州的大選結果，結果在聯邦最高法院遭遇重大挫敗。保守派組織12日發起全國遊行續挺川普，華府遊行示威群眾一再呼喊口號「摧毀共和黨！」(Destroy the GOP!)；無獨有偶，德州檢察長領銜告四個關鍵州的訴訟吞敗後，德州共和黨主席竟呼籲支持川普的紅州從美國分離出來，組成新聯盟。這不僅要摧毀共和黨，還想分裂美國。共和黨在大是大非面前何去何從，必須決斷抑制這股歪風。

選戰有輸有嬴，就像月有陰晴圓缺，須持平常心看待。川普2016年也曾指控大選舞弊，但那次選舉他贏了，因此「笑納」選舉結果，並未因他口中的「舞弊的選舉」而拒絕成為總統；如今他輸了，而且是大輸，就毫無證據地以選舉舞弊為由，拒絕承認結果，這不是民主國家領袖應有的風範。

川普和支持者選前針對大選民調持續落後時回應說，會讓選票說話；在選票輸了後說，讓各州議會說話，在各州議會拒絕川普要求改變本州選舉結果後，他們又說讓法官說話；而全國近50場訴訟直至最高法院訴訟都輸了後，他們再說讓選舉人團說話；選舉人團14日將投票，預料川普必輸，他的支持者已開始叫囂讓軍隊說話，甚至要分裂國家、搞獨立了。

川普連日來抨擊最高法院大法官「缺乏智慧、沒有勇氣」，「完全沒有意願處置美國史上最嚴重的投票舞弊，真是司法體系的失敗與羞恥」，但最高法院曾是他最抱期望能讓他翻盤的關鍵，因為那裡有不少他自認的「自己人」。儘管拜登 被確認當選已不可阻擋，川普仍未放棄，推文說「真正戰鬥現在才要開始」。

什麼是川普和他的支持者想要的「真正戰鬥」？當然不是查選舉舞弊，因為司法部調查過了，川普的龐大律師團隊也查過了，各州共和黨官員、組織都查過了；如果存在系統性舞弊，早就掀出來了，並在法院勝訴，不至於在法庭拿不出證據而屢遭慘敗。

他們所謂「真正戰鬥」是對總統當選人拜登和民主黨的制衡和詆毀。川普離開白宮後，馬上要面對數十件官司，將直接威脅他、家人和企業集團安危。他必須掌握籌碼，利用川粉作槓桿，與拜登討價還價，營造他被「政治清算」印象，裹挾川粉反抗。

川普的第一個槓桿是下令司法部調查拜登兒子杭特涉嫌貪腐。司法部不僅查杭特，也查拜登的弟弟。川普還考慮任命特別檢察官來調查，意圖敲山震虎，不僅影響拜登上任後司法部長人選，還制約未來川普及家人涉及的各種刑事案件。

川普的第二個槓桿是凝聚7400多萬張選票(有些川粉已疏離)，保持超人氣不散，政治捐款源源不斷，也藉此制約共和黨國會議員與黨內領袖，迫使他們即使在川普卸任後，仍隨著他的指揮棒起舞，不敢對他說「不」。他放出風聲稱2024年將捲土重來競選總統，兒女們也有意參選公職，都是為防堵共和黨內各種勢力和競爭者蠢動。

共和黨在川普挾持下騎虎難下，川普讓他們上癮，川普主義既讓他們感到能振興共和黨，又讓他們感受威脅。保守派媒體「華盛頓時報」報導，川普數千支持者12日在華府示威，除砲轟最高法院大法官，也砲口向內抨擊保守派媒體「福斯新聞」和共和黨。保守派名嘴Nick Fuentes致辭說，「假如共和黨不動用手中權力，盡一切所能讓川普繼續留在白宮，我們就要摧毀共和黨」。隨後示威者一遍又一遍地高呼：「摧毀共和黨！摧毀共和黨！」

上周五，最高法院駁回德州檢察長領銜的訴訟後，德州共和黨主席Allen West公然鼓吹分裂美國，呼籲川普勝選的紅州分離出來，組成新聯盟。所有這些無疑敲響共和黨警鐘，一個執政黨竟然興訟尋求廢棄上千萬張選票，逾17州的共和黨檢察長和126位共和黨國會眾議員連署附和，展現給世人的不是維護民主，而是反民主和壓制選民，挑戰選舉制度，今後公眾還如何信任共和黨？

國有國法，家有家規。即將下台的川普即使不願做維護憲法的楷模，也不能摧毀憲法。共和黨未來的路遠比川普長，更不能因為川普能提供短暫奶水，就與他沆瀣一氣，而必須衡量國家利益至上、挺起腰桿，捍衛大選結果，因為這就是美國民主制度。共和黨與川普綑綁的時間愈長，對美國民主損害就愈大，對共和黨更是如此。