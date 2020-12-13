司法守獨立本分 力拒川普施壓建奇功

聯邦最高法院11日駁回川普 陣營提出的選舉訴訟，認定原告德州要求推翻另外四州的選舉結果欠缺理據，不受理訴訟，再度給川普最後致命一擊。今年9月大法官 金斯柏去世，川普提名巴瑞特接替，使最高法院保守派大法官以6：3占盡優勢；當時川普就說，選舉最終將由最高法院決定，意思是最高法院將作出對他有利的裁決。

但最高法院11日守住司法獨立本分，並未作出偏頗、對川普有利的判決，斬釘截鐵地駁回訴訟。川普12日清晨5時從白宮發推文說：「最高法院真使我們失望。沒有智慧，沒有勇氣！」他這番話完全誤解最高法院的角色，更像在責駡自己。

對多數美國 人來說，沒有智慧的是川普(拿不出證據卻提出40餘件訴訟)，沒有勇氣的也是川普(明明敗選卻不肯認輸)。最高法院11日裁決後，川普走入末路，翻盤希望完全落空，不得不在1月20日黯然離開白宮，且留下歷史汙名。

美國整個司法系統在選後面對巨大壓力，卻能保住司法獨立精神，對民主制度運作具重大意義。以最高法院11日處理的訴訟看，原告德州要求推翻賓州、密州、威州和喬州的選舉結果，改由四州州議會選出選舉人，川普、17個紅州、120名共和黨國會議員加入或聲援訴訟，對最高法院形成巨大壓力，是美國選舉史前所未見。

但從最高法院簡短判詞看，大法官們顯然認定川營的訴訟毫無根據，因為根本沒有任何證據，卻要求推翻四州的選舉結果，無異推翻上千萬選民的投票結果，用司法否決選民的決定，簡直匪夷所思。

川普提名的三位大法官和另外四位大法官支持駁回訴訟；不是川普提名的阿里托、托馬斯兩人最保守，他們反對駁回，但只是從技術層面立論，沒有觸及選舉是否有舞弊的根本問題。在法律專業判斷下，九位大法官一致認為川營「沒有證據」，判決與下級法院如出一轍，反映美國司法系統堅持司法獨立的態度。

對川普散播的舞弊論，行政權、立法權都出現嚴重偏差，唯獨司法權一枝獨秀，構成正義的最後一道防線。行政方面，川普在沒有證據下堅持說選舉舞弊，明顯是破壞民主選舉制度；正如賓州一位保守派法官判詞所說，川營要求推翻整個賓州的投票結果；如果法官贊成這種要求，對國家和未來選舉將造成重大破壞。

立法方面，全美只有少數共和黨人敢站出來力陳川普已敗選；在德州訴訟案中，120名共和黨國會議員卻出面支持訴訟，反映共和黨人只求滿足川普一人慾望和黨的私利，置國家利益於不顧。

整個事件中，只有司法系統能以專業態度面對川營訴訟，法官們的基本要求是指控必須拿出證據，如無證據，就請川普律師團滾蛋。司法系統保住了司法獨立傳統，也保住人民對它的信任，以及人民對民主制度和司法權的信心，這正是美國200多年的優良傳統。

為什麼認定川營拿不出證據？一，最高法院11日的判詞提到，賓州等在疫情下修改郵寄選票規定，包括允許延後收件，這種改動並無不妥，裁決推翻了「郵寄選票不合法」的指責。

二，「紐約時報」11月10日訪問50州的州務卿，包括兩黨身分的州官員都說，沒有發現舞弊情況。50州的明確證言，明白地駁斥了川營的指控。

三，川營2016年就開始部署舞弊論，到今年選舉才全面啟動。2016年9月，川普在民調大幅落後喜萊莉‧柯林頓時，即開始散布選舉操縱論，並由選舉顧問史東(Roger Stone)成立名為「Stop The Steal」的組織，召募支持者作觀察員(watchers)，準備在當年11月大選時到各州監察計票；後來川普選舉人票險勝，因此未發動訴訟指控舞弊。

到今年大選，Stop The Steal全面啟動，在費城、底特律和拉斯維加斯等地都有大批觀察員，在各地計票中心監察投開票，才有川營後來的「修改計票結果」和「不准觀察員接近」等指控。但這些說法卻被50州的州務卿嚴詞駁斥。

最重要的，川營指責選舉舞弊是既定策略，如果選輸了，就指控選舉舞弊。今年川營就是這樣操作，只是策略已定，卻找不到證據。川營律師也按既定策略全美提出40多項訴訟，卻在各州或聯邦法院、最高法院全盤盡輸，沒有一件勝訴。四年前川普當選用的是同一套投票程序和方法，這種只有川普贏了選舉才公正，終於被司法重重搧了耳光。