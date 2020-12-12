關電視台、押報老闆 港台的民主寒冬

蔡英文政府12日起，關閉和民進黨 理念不同的中天電視台。中天在總統大選期間力挺國民黨候選人韓國瑜，蔡政府用「內控機制失靈、自律不佳」和「大股東蔡衍明直接、間接介入新聞台的事實」，藉國家通訊傳播委員會(NCC)決議給予撤照處分。政府關閉新聞台是史上頭一遭，也為台灣 新聞言論史留下黑暗的一頁。

自蔡衍明的「旺中集團」由台商入主「中國時報系」後，蔡衍明的親中形象始終是獨派攻擊對象；年初總統大選，關閉中天即有傳聞，從未斷過，NCC以異於往常的審核過程，邀蔡衍明赴會「公審」。民進黨政府無法以國安法或反滲透法指摘旺中集團，便藉中天新聞台六年一次換照機會，全力批判，明指蔡衍明「罪狀」，使撤照裁判充滿政治審判氣味。

NCC非但讓清一色綠營學者充當關閉新聞台的劊子手，還希望政府主導的公廣集團頂替中天空出的頻道。結果綠營各派系虎視眈眈，奮力爭搶中天留下的頻道商機，政商關係醜態畢露，更加速讓蔡政府關閉中天新聞台。正因各方勢力來頭都大，NCC不敢輕決，也使當年民進黨在野時主張的「黨政軍退出三台」，如今形成莫大諷刺。

蔡政府不畏人譏速斬中天，除了綠色派系覬覦商業肥肉之外，鐵桿綠營要求蔡政府貫徹「反旺中」路線，以公權力懲治蔡衍明的「紅媒」。民進黨一度曾想廻避「謀害新聞自由」罪名，希望能維持「處分但不關台」，然而內部開鍘壓力太大，為了對內交代，蔡政府把責任推給「獨立機關」NCC決定。但這個「獨立機關」早已成綠營打手和迫害民主的遮羞布，全然擋不住民進黨獨裁惡霸執政的惡形惡狀。

曾參與創黨的民進黨前立委林正杰直言，民進黨完全違背當年理念，做出民主倒退的事，已是法西斯主義，而非民主政治。主張台獨的學者施正峰也說，推動獨立建國是為了保障捍衛言論自由，如果不能相互傾聽，就算建國成功也可能變成北愛爾蘭一樣分裂的國家。

台灣許多評論以川普政府都不敢關CNN、NBC，香港 政府也不敢關「蘋果日報」，唯獨台灣卻關了中天，以佐證蔡政府大膽失當。然而，香港最近透過國安法，全面清算反送中運動主導者，包括撤銷四位立法會議員資格，讓民主派議員總辭，讓香港風聲鶴唳，也讓香港感受到前所未見的寒冬。

蘋果日報雖未被封，但主導反送中的蘋果日報創辦人黎智英因欺詐罪被押，而負責檢控的是「國安法」指定法官，讓一件看似民事糾紛的案件，卻以重罪羈押黎智英到明年4月，全然不是香港往昔「法治至上」的作風。更何況黎還涉及國安法重罪待審，雖尚未定罪，卻是繼周庭、黃之鋒、林朗彥等「眾志三子」後，一天內第二次失去人身自由的香港反對派領頭人。

如加上日前「香港有線電視新聞台」大規模裁員，非政府派的記者總辭抗議，香港風雨飄搖的自由環境更蒙上陰影。香港已無民主，在這波國安法大清算下，言論自由市場蕩然無存。這雖是中共防堵國安破口、收拾香港亂局的必然作為，但也因香港一夕蒙塵，反對派或遭押或出逃，連「民主樣板」立法會都吝作民主姿態，「一國兩制」早已破產。

香港處境也宣告「一國兩制」在台灣全無市場，更成台灣獨派要力抗「親共媒體和政黨滲透」的口實，負面循環間接讓蔡政府關閉中天新聞台合理化，甚至扭曲成是「維護台灣民主自由環境」的做法，其實港台同樣都變成異議聲音難以存在的惡劣環境。

蔡衍明在台灣因親中惹禍，黎智英在香港因反送中遭押。或獨或統，都因政治主張遭到統治者壓迫，也是對言論自由的最大侵害，和對民主體制的威脅。

蔡英文曾說，她當總統一天，沒有人必須為自己的認同道歉，但實際政策作為卻全然反其道而行。港府為收拾反送中殘局，更是等而下之。當華人僅存的民主空間和自由市場都每況愈下，我們要如何等待大陸民主自由有重燃的生機？

對蔡、黎兩人的政治主張或媒體言論風格，我們可以不認同，但它攸關華人社會的民主發展。「我不同意你說的話，但誓死維護你說話的權利」，看來北京、台北兩個主張天南地北的政府都缺乏這種胸襟和氣度。新聞與言論自由不容侵犯，號稱民主自由的台灣如今因政治正確而甘冒天下大不韙，將被載入史書，遺臭萬年。