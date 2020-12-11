戴琪、方芳成焦點 反映美國特殊現象

總統當選人拜登決定，提名父母來自台灣 的第二代華裔戴琪 (Katherine Tai)，出任美國 貿易代表(USTR)。對照川普政府任命華裔趙小蘭出任運輸部長，兩黨都重用台灣背景第二代，旁襯美台關係淵源深厚。巧合的是，美國媒體近日正炒作疑似中國 女間諜方芳(Christine Fang)，在加州與兩位民主黨政客有桃色關係，疑在滲透美國政界。涉案政客極力撇清，政壇更瀰漫抓中國間諜氣氛。

兩位華人女士同時成輿論焦點，也顯現當前美國和中國大陸、台灣關係不同。網上不少聲音質疑拜登內閣官員包含各族裔、女性，為何獨不見華裔？民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)入閣似無望，正籌畫參選紐約市長；戴琪卻脫穎而出，將成近年角色最重要的貿易代表，拜登內閣總算出現了華人。

戴琪學資歷、經驗卓越，足和趙小蘭媲美。後者曾任小布希政府勞工部長、川普政府運輸部長。網上有華裔質疑，為什麼美國政府用人都是台灣背景移民，未見大陸背景者？或許和幾個因素有關。

一，美國政府高層任命華人，或民選公職出人頭地，迄今絕多數是廣東老僑後代或台灣華人第二代。只有前不久曝光的龐培歐智囊余茂春，是第一代大陸留學生。川普政府出台許多針對中共的政策，傳都出自余茂春籌畫，使余也成為部分大陸華人咒罵的對象。

上述現象主因在大陸移民80、90年代後才大量來美，尚須時日耕耘，才能開花結果。而老僑在美國發展已150年；台灣僑民從1949年大陸變色，70、80年代大量留學生或移民來美，在美生根、子女受良好教育，如今開花結果。前華盛頓州長、駐中國大使駱家輝，聯邦眾議員吳振偉、趙美心等都是廣東老僑後代；而趙小蘭、戴琪 、孟昭文、楊安澤等人的父母都從大陸到台灣，再移民美國，逾半個世紀後終使華人參政卓然有成。

二，華裔在美國政府發展，隱約間出現「政治正確」或信任、融合問題。近年大陸新移民劇增，對參政、政治捐款相當積極，只要看全美各地支持川普的熱勁，組團公開挺川普，全然不顧川普反中立場，拚命要維護川普，讓人印象深刻。

但獲政治任命、躋身高層，大陸背景人士在美中世紀較量下，美國政府抓間諜、防中國學者和留學生竊密，間諜案層出不窮；聯調局長雷伊公開說，FBI調查中的中國間諜案多達5000個。這些情況讓陸僑子弟相對處於不利，不像老僑和台僑有更多機會。

戴琪的父母是來自台灣的外省人，都有博士學位；她從小受雙語教育，年輕時常和父母一起回台灣，也曾赴廣東中山大學教授英文三年，中文流利，熟悉兩岸和美中國情。說明未來數十年，美中關係無論友好或敵對，華裔「中國通」施展空間廣濶，但前提須先突破「政治障礙」，打破信任迷障。

即使台灣背景的核武科學家李文和，曾被控洩密給中方，後來判無罪；近年也有多名台灣移民後代美軍曾涉洩密給中國，但在美中較勁更激烈、敵我難辨下，大陸背景華裔無論晉身公職、或在敏感的國防、科研等領域，都面臨愈趨嚴重的「玻璃天花板」。除非美中關係未來能走向緩和，否則會成大陸背景移民發展的主客觀障礙，像余茂春這類例子非常罕見。

對照主流媒體炒作加州兩位民主黨政客，涉及和方芳有性關係。方芳在籌款、參政方面非常活躍，但她已離開美國，是否為中國間諜，共和黨拿來攻擊民主黨人，反映美國人對提防中國滲透的焦慮，也在助長美國對大陸背景移民的認同或信任危機，不利華裔。

戴琪將來的主要對手明顯是中國。她和方芳的處境對照，顯示在美華裔背景、政治認同，難免和對母國政治認同(對中共、中華民族、大陸、台灣、香港等)相關，呈現分裂複雜狀態；即使兩岸四地華人移民入籍時宣誓效忠美國，但被對待處境、機會和生涯發展的挑戰，都無比複雜。

不變的是，美國反中氛圍瀰漫有增無減，無論我們來自哪裡，華裔面孔在街頭隨時可能無端遭遇「滾回中國去」的斥責，這也是殘酷的現實。

戴琪和方芳對比，或許讓部分華人感受不平或受屈辱，進而遷怒台港。網上天天有侮辱台港民眾的言論，流露大中原或大陸獨尊意識，這種流毒絕無益華人社區團結和諧，同樣也會加深主流人士對「中(共)國元素」的猜忌和提防。