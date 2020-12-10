拜登民主峰會 各國結盟對抗中國的前景

今年春天，民主黨總統提名人拜登 在「外交季刊」發表文章，闡述他的外交理念。最令外界好奇的是，拜登提議當選總統後召開「民主峰會」；會議目的表面上是頌揚民主價值，實際上卻是協調盟國，針對中共對西方民主價值的挑戰提出對策。拜登選上總統後，提議變成政策，「民主峰會」成了事實，但如何開？那些國家能參加？眾所矚目。

拜登幕僚透露，召開時機愈早愈好，最好拜登就任100天內就能召開；如果來不及，也要在拜登執政第一年內召開。但由於疫情影響，可能採視訊方式，但也有人主張最好是實體高峰會，才能真正產生實際的決議與行動

與會的國家是所謂D-10，即十個民主國家，即原來的G-7(美、日、德、法、英、義、加)，再加上印度、南韓與澳洲。拜登使用「民主峰會」(Summit for Democracy)，而非「民主國家峰會」(Summit of Democracies)，這個微妙差別，意思是「這是一場關於民主的峰會」，而不是「民主國家參加的峰會」；換句話說，避開受邀國是否真正民主國家的爭議，而且並非有投票制度的國家都受邀請。

譬如印度，雖號稱是全球「人數最多的民主國家」，但總理穆迪執政以來，遵奉印度教民族主義，歧視伊斯蘭教，甚至對言論、學術自由多加束縛，已有像匈牙利等「不自由民主主義」(Illiberal Democracy)看齊的跡象。可是由於印度反中國 ，既然要邀印度，就要避開這個爭議。

合作各國對抗中國有幾個問題。其一，拜登想做的是藉民主峰會，重新高懸國際自由主義(Liberal Internationalism)的價值，對抗川普的「民粹國族主義」(Populist Nationalism)，但自由主義的民主價值是否真的有這麼高吸引力？

經這次美國總統大選 後，很多國家對美式民主重新評價，美國想要以民主價值為標的，不僅說服不了民主制度尚在發展中的國家，連其他與會的民主國家，都無法令他們信服；更何況不民主國家比比皆是，埃及、土耳其與沙烏地阿拉伯，美國想要拉攏都來不及，怎麼敢批評，把他們往中國那邊推。

其次，如果有國家敢明目張膽違反民主與人權的普世價值，拜登要怎麼辦？看看現在委內瑞拉與白俄羅斯，畢竟川普四年來的外交成就乏善可陳，唯一功績沒有開啟新的海外戰爭，把美國自「永遠戰爭」的狀態中結束，值得後世史家稱道。拜登如果要一反歐巴馬的現實主義，重新拾起小布希的新保守主義，不僅民主黨內過不了關，還會引發共和黨川普主義者的批評。

第三，民主國家聯盟乍看起來頗為壯觀，但各國卻各有盤算，難以真誠合作。以對付中國的合作策略來說，最重要的有三項：安全、貿易與科技。最有共識的是安全，無論南海、台海、或是印太戰略，美國與盟國共識程度都很高，問題是如何協調，大家共同分擔經費。在貿易方面，拜登在最近「紐約時報」訪問中已明確表示，他不會立即撤銷對中國的懲罰性關稅及第一階段貿易協議，將與亞洲和歐洲傳統盟友磋商出共同立場後，才提出具體的對中國策略。

最有爭議的是科技，因為不只美國與中國之間有矛盾，美國與歐洲也有爭議，連美國政府都與國內大科技公司有衝突。歐洲國家普遍對美國號召杯葛華為5G不滿；歐洲強調使用者的隱私權，不准美國公司隨意侵害，對美籍數位企業的暴利要徵科技稅。即使在美國，國會也開始要對大型社群平台企業的資訊控管進行監督，都顯示這塊領域是人人為己，各循其利。

美歐如果要形成聯合戰線，對抗中國，就必須妥協，甚至建立起各國、個別企業都能接受的規範，這是需要花大力氣，多方協商，才能獲得的大交易，而要形成一個共同戰線，幾乎不可能。

目前雖然民主峰會成員定為十個，但還會彈性調整，許多國家都希望被邀參加，其中包括台灣。除了有部分非政府組織(NGO)幫台灣說話，近日中華民國外交部長吳釗燮更密集接受外媒訪問，強調香港之後，台灣就是下一個，各民主國家應協助台灣，免受中共的武力恐嚇。可是國民黨批評蔡政府關閉中天電視台，打擊言論和新聞自由，沒資格參加。

民主峰會是拜登的主意，也是他想創造的歷史遺產，能不能達到協調對付中國的目的？或最後淪為大拜拜？有待實際發展來檢驗。