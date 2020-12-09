從林鄭月娥例子 看中共怕不怕美國制裁

川普政府今年7月開始籌畫制裁中共 黨員，終於在政權轉移前宣布實施。川普總統3日發布命令，中共黨員及直系親屬來美簽證，效期從十年縮短為一個月，單次單效，立即實施。國務院7日更宣布，因參與制訂香港國安法，制裁中國 全國人大14名副委員長，他們面臨金融和家屬在美資產凍結等處罰；這是美方首次制裁中方「副國級」高官，北京外交部8日召見美國 駐華使館臨時代辦抗議，預料近期會出台反制裁美國的措施。

川普、龐培歐任期剩不到50天還發布制裁中共黨員、幹部，除了宣示對中國強硬作為「政治遺產」，也在為拜登政府設限或鋪路，讓拜登難以逆轉。而外界普遍認為，拜登上台至少半年內忙於抗疫、振興經濟，很難集中心力應對中國，貿易戰、中國貨徵關稅、對華為與中興晶片禁運等會繼續。如今增加制裁中共黨員，中共怕不怕？看來北京很在乎。

川普政府並未因敗選而使制裁中共政策夭折，算是有始有終。這個「終」夠狠、力度夠大，影響9200多萬中共黨員尤其高幹來美，或其直系親屬在美居留、置產的「終局」。有評論預測，美方制裁14名副國級領導人後，給拜登留下更多籌碼和空間；如果有下一步，中共中央政治局常委、人大委員長栗戰書(中共黨內排名第三)、主管港澳事務的國務院副總理韓正(排名第七)等，都可能被制裁。

川普政府的制裁被國際輿論視為「瘋狂計畫」；大陸有評論認為，制裁象徵性大於實質，作用不大。但只要看美國制裁香港特首林鄭月娥等四名港官，造成林鄭已無法使用信用卡，銀行存款須全部提出放家裡；日常生活被迫用現金，連房屋貸款都須一筆還清。

因為香港主要銀行包括英資匯豐(HSBC)或大陸國營銀行在香港分行，都無法讓被制裁者開戶進行金融交易、投資等，否則面臨美國主導的國際金融交易系統SWIFT報復或除名，這是制裁的威力所在。

此外，林鄭月娥公開說，她在美國沒資產，也不想來美國，故不怕制裁。但中共高官多數有子女眷屬在美歐留學、居留、置產，或在外國銀行隱藏大筆存款。美國祭制裁切斷後路後，對中共幹部產生外界看不到的心理震撼和威懾。

拜登政府上台如聯手盟國組「反中聯盟」，對中共官員操作數十年的藉職權貪腐、贓款轉移國外隱藏、子女先出國定居定錨、自己退休後也到國外養老的模式，將產生深遠影響。所以制裁贏得大陸部分民眾歡迎，認為有助中共「清黨」。

在美國高達七成民眾視中國(中共)為最大威脅，國會兩黨議員對反中有高度共識下，拜登政府預料不會改變對中國強硬策略，這是美中關係再也回不去的預兆之一。

還有一些值得注意的發展和影響，包括：一，美國制裁中共黨員，隱藏區分中共和中國人民，願意繼續對中國人民友善，但對專制獨裁、打壓民眾自由權利的中共黨員施以制裁，這是打「分化和政治認同戰」，想逼迫中共變革。川普或拜登都直接或間接表示「無意推翻中共政權」，但中共必須改革，對想掌權至2035年的習近平構成莫大壓力。外交部發言人華春瑩回應說，中共和中國人民「魚水情深、血肉相連、不可分割」，顯然美國擊中了中共要害。

二，據「環球時報」估計，中共黨員及家屬約2.7億人。概括地說，占中國人口近兩成的這個中國最富有、最具消費和出國能力的群體，美國如發給中共黨員簽證效期從十年改為一個月，將嚴重影響這2.7億人出入美國，意味美國並不在乎損失數百億美元投資、觀光、留學等收益。這種做法將比冷戰時期對付蘇聯更徹底而決絕，影響深遠。

三，美國到底是否掌握9200多萬中共黨員資料，或僅靠「誠實申報」，如何執行制裁？看來是個謎。但美國財政部轄下海外資產控制辦公室(OFAC)握有各國恐怖分子、毒梟或敵對政權領導層名單。近年聯調局(FBI)也成立專責單位反制中國間諜活動，這方面或許不能太低估美國政府的能力。

四，中共抗議美方制裁，但對內宣傳卻淡化被制裁和影響，因為大陸民間出現叫好聲音；制裁也讓中共當局面子掛不住，意味兩國民間今後也會有某種「切割」，關係難再像過去熱絡。美中過去四年，川普政府有如單人上場幹架；拜登則可能糾集盟友打群架，哪一種更可怕，很快就可揭曉。