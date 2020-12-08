拜登口罩令難貫徹 今年迎黑色聖誕新年

11月26日感恩節過完一周，全美新冠疫情 確診急增百萬人，近日迭創高峰，每日增逾20多萬例，打破3、4月的高峰紀錄。全美疫情失控，政府或專家都預測聖誕新年後，病歿人數可能達40萬或更多，我們將迎來恐怖的「黑色聖誕」和新年。而總統當選人拜登呼籲全民戴口罩100天，就能抑制疫情；疫苗 即將開始注射，帶來希望。但拒絕口罩和疫苗的聲音此起彼落，看來兩者都難貫徹，明年夏天前，美國 可能面臨比現在更可怕的慘況。

川普敗選後更無心思抗疫或關懷全民健康，他專注在抗爭大選結果和募款，為下台後的前途布局。川普政府聯邦疾控中心上周五首次建議民眾「普及化戴口罩，一旦走出家門，無論室内室外都戴口罩，因為美國已進入新冠病毒高峰傳染期」。

但伴隨這個訊息的現象超諷刺：川普在白宮提前慶祝聖誕派對，人與人密集接觸，大家不戴口罩；川普周六在喬治亞州為聯邦參議員決選造勢，多數人未戴口罩。川普的76歲律師朱利安尼確診，住進醫院治療。川普為首的許多共和黨人仍然視戴口罩是「屈服、軟弱」象徵，認為只有民主黨支持者才接受口罩，抗疫政治化、情緒化。

糟糕的是，全美民調近40%民眾表示，疫苗上市也不會或不敢注射。當然，他們可能就是不戴口罩的同一群人。另一種原因是擔憂疫苗不安全，所以三位卸任總統小布希、柯林頓和歐巴馬決定公開注射，讓民眾相信疫苗不是在政府壓力下倉促上市。有人呼籲國家過敏和傳染病研究院院長佛奇也公開注射，安定民心。這些現象說明民眾對政府失去信任，讓人感慨。

同樣，拜登呼籲或上任後可能簽全民戴口罩行政命令，卻根本無法執行。因為美國個人自由信念已超越政治，深植部分民眾血液中。共和黨人普遍不信疫情，認為是否需要戴口罩，由自己決定，「我們的身體，我們自己負責」，犯不著讓政府干涉。疫苗也一樣，有人妄稱新冠疫苗是「死亡疫苗」，會有後遺症。他們忽視100多年來人類能控制鼠疫、天花、麻疹等傳染病都靠疫苗。傲慢、不相信科學、政客推波助瀾正是美國抗疫失敗、疫情慘重的主因。

美國目前的難題不再是防疫設備如口罩、防護衣等供應不足，現在紐約、洛杉磯、舊金山各地街頭或網上到處可買到防疫設備。目前危機在重症者急增，各地醫院加護病房(ICU)接近滿載，即將超負荷，而各地春夏之間搭建的方艙醫院、軍醫船等早已撤走，疫情正步入高峰，後果可能更慘重。

美國強制戴口罩和疫苗全民注射，都面臨大難題。因為：一，政府並無法律根據或執行能力，能強制民眾戴口罩或注射疫苗。將來如果高達四成民眾拒注射，感染病毒後四處傳播，必然拉長疫情流行時間，使商家營運和經濟、民眾生活都拖累和受害。

二，美國保護個人隱私，政府能力有許多管不到之處，無法像中國有個人健康碼可掃描，政府可隨時檢查民眾健康情況、追蹤列管。即使拜登就任後動用緊急命令頒令要求強制接種疫苗，也難以執行；反而由民間企業雇主、學校等強制要求民眾、學生注射疫苗較可行，但集體免疫效果因此減半，是美國抗疫先天的困難。

三，拜登的戴口罩100天計畫，立意良好，卻難執行。亞洲國家全民戴口罩，疫情不像歐美嚴重已有目共睹。聯邦政府如何執行戴口罩令顯得困難重重，何況還有川普和川粉唱反調。

以加州為例，民主黨籍州長紐森6日宣布，南北加州人口密集區、約3300萬居民當晚起再度實施「居家避疫」，關閉酒吧、餐館室外就餐區、理容美甲等場所。但洛杉磯、橙縣等多位警察局長公開說，警方無法配合執法，對戴口罩、社交聚會或居家避疫，警方如接到檢舉違規不再回應。因為州府態度反覆、理念不同等，警察不再介入抗疫工作。

一葉知秋。拜登政府想控制疫情，但共和黨主政州更未必配合；部分民眾抗拒戴口罩，民眾不自覺認為抗疫對自己有利，公權力根本無法強制介入或取締違規。

有研究認為，目前病毒基因已突變，傳染力是過去的十倍，所幸醫治經驗進步了，使死亡率稍降。美國因個人自由大於一切，造成2020年成歷史上最可怕年份之一，看來還要折騰下去。年底假日大家須防護好自己和家人，其他的只能自求多福，聽天由命了。