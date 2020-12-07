川普下重手 壓縮拜登調整美中關係空間

川普 政府在總統大選後，對中國 政策連出狠招，國務院上周五更連續宣布三項重要措施，包括限制中共 黨員及其直系親屬來美旅行、禁止中共統戰官員或參與中共統戰活動人士訪美，並取消美中之間的五項政府交流計畫。川普政府正在政權交接，屬「跛鴨」或「看守」狀態，如此密集推出整套專門針對中國的敵對政策，美國歷史上罕見，究竟是為夯實川普對中國強硬政策的政績，留下政治遺產，或是給拜登政府「下套」，惹人猜疑。

川普政府重新定位對中政策與戰略，自視為外交政策的最重大成就。川普自2017年將中國定位為試圖挑戰美國地位的競爭對手後，便放棄兩黨執行數十年、以接觸為中心的對中國外交策略，代之以圍堵和對抗。

實務操作上，川普政府對中共當局以「不信任，要查核」為基調；在兩國交往上凡事要求對等，不再讓中共占便宜；雙方即使接觸，也要以結果為導向，不為接觸而接觸，寧願不對話，也不做毫無意義的對話。

所有這些，儘管中共很不樂意，卻也莫可奈何。而由國務卿龐培歐領導的國務院，更試圖進一步畫清中共和中國人民的界線。這些都讓中共當局恐懼，認為美國政府正在挑起中國人民和中共之間的矛盾，甚至試圖透過質疑中共政權的合法性，推翻中共統治。

尤其在川普任期最後一年，美國針對新疆、香港問題，相繼祭出一系列針鋒相對的制裁措施；宣布對台灣軍售、多次高官訪台等，都使美中關係更劍拔弩張。大選之前，川普政府更宣布一系列打擊中共政策，包括將十多家中共黨媒列為外國使節團，限制中國外交官在美活動，下令關閉中國駐休士頓總領館，逮捕中共「獵狐」人員和隱瞞與共軍有關的中國研究人員等。大選後又將中國最大晶片製造商「中芯國際」列入制裁黑名單，使中芯可能步上華為後塵。

如果選前的措施只是出於選票考量，那麼選後國務院繼續宣布多項讓北京暴跳如雷的強硬措施，似乎說不通。有人認為，這些措施是龐培歐為「後川普時代」接手共和黨保守派大旗而刻意夾帶的「私貨」；也有人說，這是川普政府給拜登政府「下套」，讓拜登入主白宮也難推翻川普對中國政策，不會和中共暗渡陳倉。

無論哪種說法都不應忽略以下三點：其一，美國乃至整個西方國家，這幾年都在檢討對中共接觸甚至縱容政策；在美國，把中共看成頭號威脅已成全民共識，無論誰出任總統，都不得不正視。上周國會參院情報委員會兩黨領袖發表聯合聲明稱，中共不會放棄追求主導世界的野心，對美國構成最大威脅。民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達也呼應這一說法。

其次，拜登選前曾對中共和習近平有嚴厲抨擊，選後多個場合也表示，目前不會改變川普對中政策。從客觀上說，拜登上任後，當務之急是控制新冠疫情和挽救經濟，對中政策暫時還擺不上優先議程。

其三，川普卸任前成批量地宣布對中強硬政策，對拜登不僅不是壞事，而且是好事。拜登既不用為這些前朝政策承擔來自中方的壓力，反而增加與北京討價還價籌碼。未來北京若想拜登改變某些政策，就得拿出同等份量的讓步來交換。

按照當前趨勢，拜登明年1月上任，美中兩國政治、經濟雙冷局面仍將繼續。儘管中國駐美大使崔天凱上周表示，中國願意考慮重開美國駐重慶領事館，並允許美國記者重返中國，但他也說，這將取決於拜登政府是否有意「遏制中國」。這說明中共當局並不願承認在美中關係惡化上，中國本身有過錯，仍想繞圈子，重談「求同存異」的老調。

然而，美國民眾已不再吃這一套。拜登也不是四年前擔任副總統時的拜登。他在對中共當局本質的認知，與川普並無不同；不同的是，川普靠單打獨鬥，拜登則主張聯合盟國，共同對付中共。更何況川普任期後段，策略也在悄然改變。在龐培歐努力下，美國的盟邦在5G科技立場上，不再四分五裂，一個由民主國家組成的「乾淨網路」也在形成，將與中共分庭抗禮。

未來拜登或許會採取漸進方式，給中國更多的時間來調整政策，但會避免給人美國要推翻中共政權的印象，但他應不至於一刀切地「去川普化」。川普跟中國比硬實力，拜登則可能與中國比軟實力。美中兩國關係再也不可能回到四年前了。