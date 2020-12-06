川普被邊緣化 逐漸疏離政治舞台中心

美國 媒體3日報導，川普 總統自10月15日至11月23日籌到4億9500萬元巨款，反映他的吸金能力驚人，以及擁有龐大數量支持者，籌款和支持者將是他下台後的最大政治資本。輿論普遍認為，他下台後勢必繼續保持影響力，但一定如此嗎？他有沒有可能在卸任後被邊緣化，影響力逐步消失？

過去兩周，美國政壇出現四年來未曾出現的現象：川普迅速從政治舞台中心消失，似漸被邊緣化。從感恩節到現在，川普天天沒有總統行程和活動，只在感恩節前在白宮特赦一隻火雞，29日接受「福斯新聞」選後首次專訪。基本上，11月3日大選後，川普做最多的兩件事，就是打高爾夫球和發推文。

為什麼川普不再是重要事件焦點？他提出選舉舞弊訴訟全面敗訴是主要原因，11月中旬當訴訟仍可能勝利時，他還是焦點；但11月下旬起，由於訴訟節節敗退，人們心裡已感到他勝訴無望，只能靠律師和鐵桿支持者們叫嚷舞弊，甚至主張實施戒嚴或軍管美國，或呼籲應重新投票。

賓州的訴訟應是第一個轉捩點。訴訟11月21日先在聯邦地方法院初審，川普敗訴，他的律師團提出的舞弊指控，被法官嚴詞斥責「沒有證據」；27日上訴至聯邦第三巡迴上訴法院，又被三位法官組成的合議庭駁回，包括川普提名的一位法官再次斥責訴訟缺乏證據。賓州訴訟是川普主攻的關鍵，經過兩次挫敗，顯示訴訟大勢已去。

12月4日是川普敗訴的另一高潮，當天下午三小時內，川普連續在五個關鍵州敗訴。包括威斯康辛、密西根、明尼蘇達、亞利桑納和內華達。威州最高法院一位法官在判詞上斥責川營律師，「如果司法系統默認缺乏證據的指控，必將對未來選舉造成重大損害，這是一條極危險之路。」

美國的司法系統在這次歷史性選舉訴訟中，不受總統施加壓力影響，守住「司法獨立」的原則和精神，難能可貴，也因此保住了民眾對美國法治制度的信心。

相對於川普施政和管理混亂，拜登 挑選內閣和其他政府交接過渡上，表現頗穩健，讓民眾感受美國正恢復正常，這種情況也使川普從政治舞台逐漸邊緣化。拜登挑選外交團隊著重專業經驗，經濟團隊尤其是財長葉倫，更受到各方稱讚。拜登處理疫情也讓民眾建立信心，他宣布就職後將要求美國人戴口罩100天，說出不少民眾心聲，徹底改變川普不戴口罩的繆論。但預料執行不易，必然爭議叢生。

最近數天，兩黨紓困案談判再成焦點。參院多數黨領袖麥康諾、眾院議長波洛西討論9080億元紓困案，如要在1月20日前通過，需要川普簽署，川普對紓困談判仍有決定性權力。但川普卻選擇不參與，這是他自我跛腳的選擇。勞工部4日就業報告顯示，11月只新增24.5萬份工作，是疫情爆發以來最低，使紓困案變得更急迫；拜登4日呼籲國會迅速行動，川普卻沒有反應。

川普下台後，將如何發揮影響力？大選至今他用推文發表對政事的意見，尤其埋怨選舉舞弊；這種模式可能是他下台後的主要政治活動。值得注意的是，共和黨人雖多數沒有站出來要求川普承認敗選，但他們對川普埋怨選舉舞弊，也採取忽略、不認同態度；共和黨人這種取向，可能就是日後對川普的態度。

推特已於11月21日宣布，川普使用的總統帳戶，將在1月20日轉移給拜登；換言之，川普將失去總統帳戶的特權，8000多萬粉絲可能無法如數帶走，他也不能再發表煽動言論(例如「搶劫就開槍」)，也不能發表不實言論(例如舞弊論)，川普日後推文可能失去粉絲和目前的優勢。

川普有權自辦媒體，例如新聞電視台，但能成功嗎？脫口秀女王、億萬富翁歐普拉2011年自辦有線電視，當時外界認為，她的電視台將有巨大影響力，但情況卻完全不是那回事，她的電視台至今還在掙扎，觀眾不到50萬。川普有過不少經營失敗紀錄，自辦電視台需雇用大批編採人員，想在激烈競爭下突圍而出，談何容易。

川普也可到「福斯新聞」主持節目。但他下台後談國事和政策，影響力不再，除了死忠川粉，人氣如何長久維持？更重要的，2016年他選總統前，將自己塑造成經營有成的地產大亨，但虛假形象四年來已被揭穿，多次申請破產的故事說之不盡，川普企業又面臨11億元債務到期。如果大亨形象也破產，用什麼吸引粉絲追捧？