貼假照惹風波 中國只敢拿澳洲開刀？
中國外交部發言人趙立堅，11月30日在推特發布一張澳洲士兵手握血淋淋刀子抵住一名阿富汗兒童脖子的假照片，譴責澳洲士兵屠殺無辜平民，引發澳洲反彈。澳洲總理莫里森強烈譴責，稱該行為令人厭惡，要求中國道歉。但中國不僅不道歉，另一發言人華春瑩還為趙立堅的「戰狼外交」辯解，再次譴責澳洲軍人行為。此後，莫里森的微信公眾號發表公開信被中方屏蔽。假照風波使中澳外交緊張再度升溫。北京為何大膽挑釁澳洲？中澳緊張關係有無緩解可能？
澳洲國防部11月19日公布報告，該國精銳部隊曾於2009年至2013年間，在阿富汗非法殺害39名囚犯、農民或平民，有19名現役或前特種部隊官兵被調查。趙立堅因此在推特發布諷刺澳洲軍人偽善的照片，但澳洲報紙也以頭版全版刊登六四事件，一名男子用肉身擋住一列共軍坦克的照片回敬。
趙立堅此舉是借題發揮，想羞辱澳洲對中國各種言行，也是中方對澳洲持續報復懲罰的一部分。不久前，澳洲媒體收到中國駐澳使館分發的清單，指責澳洲的14個行為導致中澳關係惡化。包括：破壞與中國達成的「一帶一路」協議，對中國駐澳記者突擊調查，取消中國學者簽證；攻擊香港、台灣與新疆事務，呼籲國際調查新冠病毒源頭，禁用中國華為參與5G網路建設等。
今年4月以來，澳洲帶頭呼籲國際調查新冠病毒源頭，並在香港、南海、新疆等北京認為的核心問題上指責中國。北京在香港推行國安法後，澳洲7月初就宣布為港人提供新簽證，以便以後再申請永久居留權。11月18日，澳洲參與的「五眼情報聯盟」要求中國收回人大授權香港撤銷四名民主派立法會議員資格的決定。
北京看來，澳洲這些行為是緊跟美國之後反華的典型表現，必須採取措施制裁。數月來，中國要求澳洲轉變立場的措辭不斷升級，並對該國七種產品實施禁運。包括葡萄酒、大麥、木材、龍蝦等，涉及商品價值達60億美元。但坎培拉並未因此改變立場。莫里森說，澳洲一直都從自身利益出發，不會改變其政策，「澳洲永遠會是澳洲」。這更激怒北京，變本加厲施壓澳洲。
中國對澳洲態度強硬，是想將它樹造成負面典型，警告其他國家不要與美國站在一起對抗中國，否則將遭報復，想達到殺一儆百效果。同時，北京也想以此告誡美國，中國可通過摧毀美國盟友的經濟，來削弱美國遏制中國的聯盟。
北京對美國盟友打壓不僅出現在澳洲身上，加拿大、日本和韓國等都曾遇中國因政治原因而施予經濟打擊。目前美國政府正在過渡期，總統當選人拜登表示，未來很多方面仍將與中國對抗；與川普政府不同的是，將採取聯合盟友方式來應對中國。
所以北京對緊跟美國的澳洲施以制裁打壓，或有戰略性考量。目前中國對澳洲的重拳打壓似已產生效果。莫里森11月23日態度已有轉變，他敦促美中兩大國對較小國家表現出更大「自由度」。他還說，澳洲不想被迫選邊站，對討論中國的不滿，他也秉持「非常開放」態度。
莫里森發出緩和與中國關係的信號，與中國將澳洲當成重點打擊目標，且澳洲經濟對中國有嚴重依賴有關。過去十年，中國一直是澳洲最大貿易夥伴，如今中國在澳洲出口貿易總額中占32.6%。雖然澳洲經濟不像很多國家非常依賴出口(澳洲出口僅占GDP的20%)，但出口也直接影響該國就業和社會福利，使中國成為澳洲繁榮的一大動力。澳洲經濟對中國的依賴度不僅最大，且是依靠農礦產品出口；北京認為澳洲最經不起打擊。
這場外交風波根本原因在中澳關係惡化。北京看來，中澳對立根本原因在澳洲許多領域積極跟隨美國反華，如疫情、香港、5G通信技術等問題都與北京對抗。因此對澳洲實施一系列報復，想阻止澳洲配合美國對中國戰略圍堵，改變「政冷經熱」的中澳關係。
但北京作為也被國際批評「柿子挑軟的捏」，只敢對加拿大、澳洲強硬，面對美國經常認慫妥協。中澳關係今後是改善或緊張，關鍵看美國對中國政策如何調整。傳統上，澳洲經濟靠中國、安全靠美國，一直與美國站一邊。如果拜登政府執行較穩健的對中政策，中澳關係有可能趨緩和。但北京此舉也可能刺激各國強化合作，反制中國，是利是弊，明年就可揭曉。
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