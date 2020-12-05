貼假照惹風波 中國只敢拿澳洲開刀？

中國 外交部發言人趙立堅，11月30日在推特發布一張澳洲 士兵手握血淋淋刀子抵住一名阿富汗兒童脖子的假照片，譴責澳洲士兵屠殺無辜平民，引發澳洲反彈。澳洲總理莫里森強烈譴責，稱該行為令人厭惡，要求中國道歉。但中國不僅不道歉，另一發言人華春瑩還為趙立堅的「戰狼外交」辯解，再次譴責澳洲軍人行為。此後，莫里森的微信公眾號發表公開信被中方屏蔽。假照風波使中澳外交緊張再度升溫。北京為何大膽挑釁澳洲？中澳緊張關係有無緩解可能？

澳洲國防部11月19日公布報告，該國精銳部隊曾於2009年至2013年間，在阿富汗非法殺害39名囚犯、農民或平民，有19名現役或前特種部隊官兵被調查。趙立堅因此在推特發布諷刺澳洲軍人偽善的照片，但澳洲報紙也以頭版全版刊登六四事件，一名男子用肉身擋住一列共軍坦克的照片回敬。

趙立堅此舉是借題發揮，想羞辱澳洲對中國各種言行，也是中方對澳洲持續報復懲罰的一部分。不久前，澳洲媒體收到中國駐澳使館分發的清單，指責澳洲的14個行為導致中澳關係惡化。包括：破壞與中國達成的「一帶一路」協議，對中國駐澳記者突擊調查，取消中國學者簽證；攻擊香港、台灣與新疆事務，呼籲國際調查新冠病毒源頭，禁用中國華為參與5G網路建設等。

今年4月以來，澳洲帶頭呼籲國際調查新冠病毒源頭，並在香港、南海、新疆等北京認為的核心問題上指責中國。北京在香港推行國安法後，澳洲7月初就宣布為港人提供新簽證，以便以後再申請永久居留權。11月18日，澳洲參與的「五眼情報聯盟」要求中國收回人大授權香港撤銷四名民主派立法會議員資格的決定。

北京看來，澳洲這些行為是緊跟美國 之後反華的典型表現，必須採取措施制裁。數月來，中國要求澳洲轉變立場的措辭不斷升級，並對該國七種產品實施禁運。包括葡萄酒、大麥、木材、龍蝦等，涉及商品價值達60億美元。但坎培拉並未因此改變立場。莫里森說，澳洲一直都從自身利益出發，不會改變其政策，「澳洲永遠會是澳洲」。這更激怒北京，變本加厲施壓澳洲。

中國對澳洲態度強硬，是想將它樹造成負面典型，警告其他國家不要與美國站在一起對抗中國，否則將遭報復，想達到殺一儆百效果。同時，北京也想以此告誡美國，中國可通過摧毀美國盟友的經濟，來削弱美國遏制中國的聯盟。

北京對美國盟友打壓不僅出現在澳洲身上，加拿大、日本和韓國等都曾遇中國因政治原因而施予經濟打擊。目前美國政府正在過渡期，總統當選人拜登表示，未來很多方面仍將與中國對抗；與川普政府不同的是，將採取聯合盟友方式來應對中國。

所以北京對緊跟美國的澳洲施以制裁打壓，或有戰略性考量。目前中國對澳洲的重拳打壓似已產生效果。莫里森11月23日態度已有轉變，他敦促美中兩大國對較小國家表現出更大「自由度」。他還說，澳洲不想被迫選邊站，對討論中國的不滿，他也秉持「非常開放」態度。

莫里森發出緩和與中國關係的信號，與中國將澳洲當成重點打擊目標，且澳洲經濟對中國有嚴重依賴有關。過去十年，中國一直是澳洲最大貿易夥伴，如今中國在澳洲出口貿易總額中占32.6%。雖然澳洲經濟不像很多國家非常依賴出口(澳洲出口僅占GDP的20%)，但出口也直接影響該國就業和社會福利，使中國成為澳洲繁榮的一大動力。澳洲經濟對中國的依賴度不僅最大，且是依靠農礦產品出口；北京認為澳洲最經不起打擊。

這場外交風波根本原因在中澳關係惡化。北京看來，中澳對立根本原因在澳洲許多領域積極跟隨美國反華，如疫情、香港、5G通信技術等問題都與北京對抗。因此對澳洲實施一系列報復，想阻止澳洲配合美國對中國戰略圍堵，改變「政冷經熱」的中澳關係。

但北京作為也被國際批評「柿子挑軟的捏」，只敢對加拿大、澳洲強硬，面對美國經常認慫妥協。中澳關係今後是改善或緊張，關鍵看美國對中國政策如何調整。傳統上，澳洲經濟靠中國、安全靠美國，一直與美國站一邊。如果拜登政府執行較穩健的對中政策，中澳關係有可能趨緩和。但北京此舉也可能刺激各國強化合作，反制中國，是利是弊，明年就可揭曉。