總統大選再曝露美國走弱 已難挽回？

美國總統大選白登 勝選、川普 落敗，引發選舉紛爭迄今難平息。川普陣營的法律戰毫無勝算，但擁躉川粉支持川普的訴訟，徹底將美國分割成「兩個國家、兩種聲音」，短期內甚難弭合。白登上任能否收拾殘局，譬如黑白種族衝突、政府不被部分民眾信任、經濟被疫情重創、美國先天優勢流失，太多挑戰都積重難返，以致不少人認為，美國走弱已難避免，和川普未連任無關；「川普現象」反而就是美國走弱的原因或反映。

川粉堅信只有川普執政才能帶領美國再度偉大，連少數退休將領、知識分子也篤信，川普是帶領美國走向再度強大的「唯一人選」，白登當選意味美國也輸了。就算這類黨派之見撇在一旁，川普過去四年是否把美國搞殘了，爭議也暫放一邊，僅看一些客觀因素就可發現，美國情勢確實不妙。這未必在唱衰美國，而是從宏觀形勢衡量，美國要再走向強大，有許多天大的困難很難克服。

比較嚴重的說法，是美國霸權時代告終，再也回不去了。除了歷史循環論所謂盛極必衰，美國二戰和蘇聯瓦解後獨霸世界已75年，可能步上古羅馬帝國或英、德、日本帝國的後塵走向沒落。近年美國曝露的問題一個接一個、一個比一個嚴重，而卡在政府權力制衡、財政入不敷出，國債空前，借債度日、寅吃卯糧等都積重難返。美國號令全球的時代走向末期，內政難題一籮筐，都是看衰美國的主因。

歸納各種悲觀因素，譬如：一，對外，川普的單邊主義、美國優先 、國際組織退群效應，如今歐亞盟國紛紛自求多福，靠自己或多邊協定謀自主自保。白登強調「美國回來了」，美國還有餘暉庇蔭，但想再叱吒風雲、一語定天下的時代恐已一去不復返。

美國軍力未來幾十年仍是全球第一，但排除用武，外交和國際影響力下降，美元地位的挑戰日益嚴峻。而從川普領導國際杯葛華為5G，各國反覆多變；今年9月，聯合國大會決議全球合作抗疫，193會員國有169國贊成，只有美國、以色列反對，顯露世界老大威望今不如昔。

二，美國尖端科技、軍事實力、高等教育和研發等仍執世界牛耳，優勢卻流失。譬如人工智能(AI)、大數據運用，中國漸追趕超前；美國財政赤字在疫情衝擊下更惡化，國債從川普上任時的19.947兆(萬億)元，迄今已逾26兆，超過全年GDP(21.7兆)；年底或明年初國會如通過第二波紓困案，國債直追30兆，走上不歸路。未來是否有倒債危機？結局是戰爭或破產？太多難題迄今無解。

三，美國引以為傲的民主政治四面楚歌。川普敗選後裹挾支持者貶損選舉造假、責駡他失利的各州政府(包括共和黨主政州)、詆毀判決不利他的法官，有如在摧毀國家體制；共和黨因現實利益，缺乏勇氣公開導正。謠言和謊話盛行，私利凌駕公益，民主體制被踐踏是行憲232年來僅見，國家分裂程度空前。

四，選前迄今黑白種族、警民衝突潛因仍在，BLM運動隨時再起，成社會不定時炸彈。疫情使貧富懸殊拉大，目前還有逾1000萬人失業；有5000萬人、近六分之一人口處於吃不飽狀態，增添社會主義民粹動力。而白登如想在健保、移民政策上放寬，必遇保守派杯葛，美國有如快爆炸裂解的火藥庫，如何振興空前艱難。

五，美國人長期信奉實用主義(pragmatism)，現實而功利，先天擁各種優勢，造就曠古未有的強大帝國。但如今國家基建破敗、政府債台高築、絕多數民眾揹債度日。川普倡議1兆元重建基礎建設完全跳票，連全民合作抗疫，都在個人自由主義氾濫、政客叫囂和意識形態對立下，反科學、反知識專業，也反對戴口罩和群眾隔離，美國變成病毒肆虐的地獄。

這些失衡和任性造成國家和全民損失，美國其實是敗在人為傲慢和自己的任性上，而不是病毒有多頑強。強盛70多年後，美國人集體創造出今天國勢的疲態、千瘡百孔，積重難返，好像搖搖欲墜；大選後看美國，頹敗的情況更真切。

過去學者專家總認為，美國軟實力強大，有強大的自我反省和修補能力。包括選舉也是震盪和檢討的一種過程；美國240多年歷史曾有過多次陣痛，但過後都能浴火重生、不但恢復活力，且將國力推向另一新巔峰。美國這次能這麼幸運嗎？還有能力克服震盪，或真的夕陽西下了？恐怕又是另一個爭議了。