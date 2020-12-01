台灣被RCEP排除在外 困境接踵難掙脫

亞太15國11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP )，台灣 被排除在外。蔡英文 總統為了安民心，強調政府早已「超前部署」。因為台灣不能把雞蛋放在同一個籃子裡，不能過度依賴單一市場，政府透過產業競爭力調整與新南向政策早有因應。但習近平主席20日在亞太經合會表達願積極加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，讓台灣想加入CPTPP面臨強烈挑戰，說明台灣不是把雞蛋放在同一個籃子裡，而可能「沒有籃子可放」，逐漸被排除在亞洲自由經濟貿易區之外。

蔡英文的「籃子說」是想把責任推給馬英九政府，暗示馬政府對大陸市場依賴，卻對加入亞洲相關經貿協定無功。但蔡未說的事實是，台灣對大陸市場依賴在扁政府時期飇到40%，即使蔡政府也高達41%。蔡英文說「今年即使面對疫情挑戰，台灣總體經濟依然穩健成長」，卻未說明這波成長主要因素也是大陸率先復甦，台灣因此受惠。一切為政治，蔡政府只肯說半套話。

更可議的，RCEP簽訂早在議程中，但蔡政府在東協等國簽訂前夕還在盤整受影響行業，和業者座談安排補救，這是那門子「超前部署」？蔡政府口口聲聲說影響有限，業者卻心存忐忑，連綠委都直批經濟部別自我安慰。

事實是，RCEP從協議生效到各國落實全面關稅調降，大概還有十年，台灣不致馬上遭衝擊。但大陸和日本、南韓因RCEP簽訂自由貿易協定，彼此經濟關係將更緊密，相較於一心想擺脫大陸的台灣經濟戰略，完全是不同思維。而台灣製造業未來處境堪虞，將連帶影響島內就業與薪資水準，進而影響社會穩定，只是四年內蔡政府不會碰到，就假裝看不見，淡化台灣被排除亞洲自由經貿區的嚴重後果。

台灣有恃無恐的另一原因，在高科技產業鏈領先，與美國經貿關係強化。習近平從RCEP到CPTPP的參與動向，明顯想趁美國政權交替空檔，順著白登主張重返國際組織與多邊主義的外交路線，先卡住亞洲主導權先機。歐巴馬當年重返亞太策略主張以TPP反制RCEP，卻因川普退出TPP而全盤大亂，如今日本接手推CPTPP，美中加入將有一番激烈較勁，台灣要參與CPTPP，就要和大陸比快，並排除大陸可能設置的政治障礙，這又關係到美中台三方政治盤算，加上日本的經貿算盤，台灣想參與CPTPP雖非全然無路，卻困難重重。

蔡英文政府不惜內部政治代價，堅持讓美國萊豬進口，說白了就是對美讓步，希望增加美國挺台的經貿奧援籌碼。下一步是對日本的核食品進口，將引發內部另一波政治風暴，但為了CPTPP獲美日奧援相挺，台灣其實別無選擇。

而白登政府有意聯手「民主同盟」，藉國際組織力量迫使大陸加速改革，必然利用諸如CPTPP等高標準貿易協定，要求中國在工會、環保、國營企業等做出結構性調整。習近平雖已表達參與意願，但北京能否達成改革目標，外界存疑。然而將中國約制在國際協定中遵守規範，是白登政府的重要手段，彼此拉鋸將使CPTPP成為未來亞洲政經拚搏的重要戰場。

台灣想擺脫「亞細亞孤兒」宿命，除了向美日靠攏示好，根本問題還是得從兩岸關係安排上考量。當然，大陸在「一中原則」與統一目標的「窮台」導向，會成為台灣加入區域經貿組織的關鍵障礙。台灣無法置兩岸關係低盪於不顧，無法讓兩岸關係再啟動，一切都會徒然無功。

當初「九二共識」的死結可否重新處理，兩岸ECFA的早收清單至今還發揮著效用，兩岸服貿、貨貿等問題仍待解決。台灣如能務實面對，重啟「兩岸協議監督條例」立法，讓內部共識能透過法律鞏固架構，或許能進一步尋找與大陸的政治空間；如果無法突破內部衝突和兩岸矛盾，無論未來誰執政，台灣都難逃自我消耗和日漸虛弱的宿命。

北京已明白表示，台灣想加入相關組織，共享繁榮，就須承認「一中原則」。然而，一中與政治互信的安排，必然也和「九二共識」一樣，會有動態的變化，這就得靠兩岸領導人的智慧。如果不想讓台灣民心離中國大陸愈來愈遠，北京須對台灣國際生存空間有「合情合理」安排；兩岸領導人都應重新評估，當世局回到從前時，兩岸關係要如何由剝離而復返。習近平、蔡英文能否突破這些格局與困難，將影響兩岸、台灣與亞洲自貿區的未來前景。