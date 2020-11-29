川普明明輸了 為什麼仍說是他贏了

川普 的律師團隊提出至少32項選舉舞弊的訴訟，但至今為止，幾已全部敗訴或撤訴，反映律師團一直未能提出足以說服法官的證據，顯示川普指責的所謂舞弊根本不是事實。另一方面，計票結果顯示，川普輸了白登 610萬張普選票；選舉人票方面也以232票對306票敗給白登。川普明明輸了，卻一直說他贏了，拒絕認輸心態愈來愈不可理喻，只有部分川粉相信。他為何在敗選事實面前仍堅持說他贏了？

一，川普「明明輸了卻不認輸」的情況，27日更顯怪異。當天川營賓州 提的訴訟，被費城聯邦第三巡迴上訴法院法官駁回。三位保守派法官組成的上訴庭無異議駁回訴訟，撰寫判決書的法官畢巴斯(Stephanos Bibas)還是川普任命的。判決書嚴詞斥責川營律師說：「口說選舉不公平，卻沒有證據，不能使選舉變為不公；總統是由選民和選票決定，不由律師狀詞決定。」

川普律師朱利安尼提出的賓州訴訟，21日已在費城聯邦地方法院審理，結果也敗訴。撰寫判決書的法官也是保守派的布蘭(Mathew Brann)，他斥責朱利安尼提出的舞弊指責沒有證據，原告要求推翻大量選民的投票結果，原以為律師團準備好十足的法理論述，結果完全不是那麼回事。

第三巡迴上訴法院裁定川營敗訴後，川普的一名律師說，將上訴至聯邦最高法院。如果上訴至最高法院，川普有機會勝訴嗎？保守派雜誌「國家評論」評論人惠倫(Edward Whilan)27日發推文說：「結束了」，意思是上訴也不管用。羅耀拉法學院教授萊維特(Justin Levitt)說，最高法院只會受理有事實和有證據的訴訟，川營的賓州訴訟注定會成為「殭屍官司」，因為最高法院不會受理。

二，對訴訟節節敗退，川普連續三天說，他是贏家，只因選舉舞弊，才讓他在多個關鍵州失利。27日他推文說：「白登必須證明8000萬票是合法得到」；26日感恩節川普在白宮一個聚會說：「不會認輸，因為這次選舉有大規模舞弊。」他25日在共和黨賓州州議會聽證以視訊發言，「直接要求推翻選舉結果」，「我在多個關鍵州原是獲勝，因為選票舞弊才變為失敗」。

當然，川普說選舉有大規模舞弊，都是憑空指控，從不提任何證據，這正是法官駁回訴訟的基本原因。全美主要媒體已於本月7日宣布白登勝出，川普23日也批准新舊政府交接，但他至今仍在沒有證據下堅持說自己贏了，除了欺騙部分支持者，還有誰相信？

三，有分析從反智論和無知論看待川普不認輸心態，也有人用戀棧權力和謀求自保角度看川普的行為，但這些都難以解釋他明明輸了還堅持不肯認輸心態。

作家丹東尼奧(Michael D'Antonio)寫了一本川普傳記「關於川普的真相」(The Truth About Trump)，書裡分析川普的世界觀；有一段話說川普這樣看勝負：「如果你失敗，沒有人會追隨你，因為你是一個失敗者，所以勝利是一件非常重要的事。領導力最重要的就是勝利，如果你有勝利的紀錄，人們就會追隨你。」

勝負對川普就是一切，他一生最害怕的就是失敗，最不能忍受被人稱為失敗者，可能是他永遠不肯認輸的原因。但這樣自欺欺人讓世人訕笑，於事無補。

2018年曾被定罪和判刑的前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)，也在回憶錄中引用川普的話說：「要麼就是贏家，要麼就是輸家；現實是次要的，輸贏決定一切。」書裡舉川普的事作例子：2014年，CNBC選全美最有影響力的25人，進入初選的200人中，川普排第187名，川普很不高興，命令柯恩設法提高他的排名；柯恩用了1.5萬元買通一個不知名網址，在哪裡造假進行大量投票，將川普排名推高至第九名。CNBC最後不承認川普的排名。

四，川普不認輸，他最後將如何收場？專研川普自戀心態的臨床心理學家柏戈(Joseph Burgo)有兩項預測。第一，基於川普永遠不肯認輸的心態，他必然多方設法推翻選舉結果，直到所有辦法都用盡後，他才會被逼在1月20日離開白宮。

第二，川普離開白宮後，在未來的日子裡仍會堅持說，他始終沒有輸，贏的是他，因為白登和民主黨舞弊，才導致他在多個關鍵州失利；因此他將死抱「偷走論」(他的勝利被偷走)和「舞弊論」，唯有這樣，才能維持他自我編造的勝利假象，吸引部分支持者追隨。