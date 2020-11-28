中國、世衛不透明 病毒來源真相難覓

新冠疫情最近在美歐各國再度大爆發。路透近日援引最近在義大利的一項研究稱，新冠病毒在義大利出現的時間，比人們迄今認定的要早，迎合中共黨媒說法，即去年底在中國武漢 發現新冠病毒前，新冠病毒就已在國外存在了。這讓病毒起源的謎團更模糊，也讓北京雀躍。病毒真正來源為何難找到？中國和世界衛生組織都不透明，彼此關係曖昧，應是主因。

武漢是最先發現病毒，並觸發全球廣泛疫情的重災區。該市華南海鮮市場去年12月即不斷有人確診，被全球視為疫情重要源頭。但中國卻否認武漢是源頭，並對國際要求調查病毒源頭持拒絕態度。最近發表在米蘭國家腫瘤研究所「腫瘤研究」雜誌的報告，為北京否認病毒源頭來自中國的説法提供新依據。

報告指出，新冠病毒去年9月就已在義大利悄悄傳播，顯示病毒比先前認為在中國境外傳播的時間更早。對11.6%在2019年9月至2020年3月未曾感染肺癌的志願者檢測後發現，他們在2月之前體內已具備新冠病毒抗體。研究表明，無癥狀感染者在血檢後不僅自身呈陽性，且體內產生可殺死新冠病毒的抗體。這意味著新冠病毒可在人群中長時間潛伏，死亡率極低，但並未消失，而會突然爆發。

今年夏天，巴西、西班牙學者也發現，去年在下水道廢水樣本中曾檢出新冠病毒。世衛 表示，中國去年12月首度通報新冠病毒前，世界並不知新型冠狀病毒存在。中國正式通報病毒爆發是2019年12月底。世衛聲明，不能排除新冠病毒在其他地方悄悄流行的可能性。但上述研究遭西方學界普遍質疑和批評。

中共藉助這些研究和發現，加強對病毒源頭並非來自中國的宣傳，把病毒來源歸咎義大利、西班牙和美國等。今年3月，中國外交部發言人趙立堅在個人推特帳號指責，是美軍把病毒帶到武漢，要求美國給世界一個解釋。

新冠疫情爆發即將滿一年，中共黨媒更將疫情源頭指向其他國家的冷鏈食品。「人民日報」11月25日在臉書發帖說，專家認為「#COVID19(新冠病毒)不是從武漢開始，可能是通過進口冷鏈食品和包裝進入中國」。

這些爭議讓病毒起源成為更大謎團。找到病毒來源，是防止另一場病毒大流行的關鍵一步，並有利科學家研製疫苗和治療方法。謎團至今解不開，主因中方一直阻礙國際組織對病毒起源進行透明、獨立的調查。

中國首批病毒患者出現在武漢華南海鮮市場，武漢在疫情中扮演極關鍵角色。國際社會要求對病毒患者和海鮮市場調查，中方卻堅定拒絕。今年5月，聯合國140多個成員國表決通過，要求世衛尋找新冠病毒來源。但中國對國際調查多方阻撓；世衛對調查的控制權也向北京讓步，正是川普總統退出世衛的主因。

雖然不久前北京批准一批外國調查人員名單，但條件是尋找中國首批患者和調查華南海鮮市場出售的野生動物，並跟蹤供應鏈，必須由中國科學家主持。這意味著調查小組根本不會被允許真正調查源頭。

「紐約時報」報導指出：「世衛組織的領導層悄悄與中國協商出條款，讓世衛專家被排除在外。他們不會就中國最初的回應提出質疑，甚至不會前往疫情可能的源頭武漢的生鮮市場。」類似情況確實發生，2月16日，世衛專家前往中國調查，但之前該組織已向北京讓步，同意不調查中國的早期應對問題，不對動物源頭展開調查，世衛也不能保證專家們能造訪武漢。

當時，三名中國專家與三名國際專家專車前往武漢，在那裡停留一天，參觀兩家醫院，但沒有去華南市場。7月間，前往中國確定調查條件的兩名專家被隔離兩周，他們通過電話採訪專家，也無法去武漢。

義大利米蘭國家腫瘤研究所的報告，和巴西、西班牙學者的發現，都為中國「甩鍋病毒來源」提供了餵料和「證據」，並讓病毒起源更撲朔迷離。然而，無論病毒源頭出在哪裡，是中國或其他國家，北京阻撓國際組織派遣專家進入病毒首發地調查，世衛也一味向中國讓步，才是至今無法確認病毒源頭的爭議和關鍵所在。

北京這麼做，一是為了逃避釀成疫情氾濫的罪名；二是害怕美國聯手各國向中國追責，寧可被指掩蓋真相。川普曾警告北京，要中國對病毒全球大流行負責並索賠，西方國家也有類似聲音，這場角力看來不會隨川普卸任而終止。