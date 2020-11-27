白登圓了夢 總統光環失色挑戰空前

白登 圓了總統夢，但受疫情和當選爭議影響，就職大典不會大規模群眾集會同慶，川普 可能不會出席。白登的新總統光環在川普不肯認輸和川營造謠中傷下，即使獲得史上最高的8000餘萬票，部分民眾卻認定他靠舞弊當選。白登和川普2016年當選後一樣，未來難擺脫「半個總統」的遺憾，須靠很突出的施政作為也未必能彌補。

白登總統職權和領導世界的分量雖不受影響，但當選先天背景是就有高比率選民因「討厭川普」而票投白登，未必衷心認同他。CNBC民調，高達73%川普支持者迄今認為川普才是合法贏家，只有3%認為白登贏了。這種主觀認定會隨情勢流轉而改變，也是對白登的鞭策。未來白登內有進步派極左勢力牽制，外有川用推特掣肘，共和黨如續掌參院處處制衡，無論白登只做一任或再競選連任，只能「重設」(reset)美國，不易成為功績彪炳的總統。

老白登等了33年，年近八旬才實現總統夢。他1987年、2008年和2016年曾三度問鼎總統大位不成，四度出馬才贏得大位，卻難真心喜悅。白登開始宣布內閣人事，除了極少數死硬派挺川普的人，多數人已準備迎接白登政府。白登迄今沒有高姿態，主流媒體認為他變得內斂沉穩，對川普和川營每天的誣蔑侮辱言詞，他都未辯駁。

他24日記者會還說，如果川普提出要求，他願與川普見面；上任後也不會要求司法部調查川普，既有弦外之音，似也想弭合國家分裂，團結民心，彌補當選爭議引發的社會裂痕。

但他面臨許多不利因素。一，選後民調顯示，投票給白登的選民討厭川普者多於實質要支持白登；這場選舉是「川普vs.反川普」「川普打敗自己」，不是白登打敗川普。從政47年政績給民眾印象不深，讓他更須低調，給支持或討厭川普的選民看，白登和川普確實不同。

二，川營醜化「選舉舞弊、白登當選缺合法性」即使毫無根據，卻深深影響部分選民。他無法以壓倒性多數狂勝川普，未來四年會和川普一樣遇到「逢白必反」，面對嚴重分裂的美國，如何修補任務艱鉅。

三，從內閣初步用人看，他選擇中間偏左路線，以專業經歷為重，並重用婦女、少數族裔，不走自由派極端，桑德斯、華倫兩位老左派參議員要求入閣被婉拒，黨內進步少壯派已開始連署施壓，要求任用他們中意的人選，使他面臨老少夾擊。

四，他上任後首要任務：1，抗疫、重建經濟、移民政策和邊境圍牆，都與川普截然不同。疫情損失國人生命健康，川普無視，白登會相信科學、信任專家，國際合作抗疫，甚至和中國在抗疫上某種合作。白登強調不考慮封城，力促國會通過紓困案，是施政的最優先。

白登上任後會立即讓拘留的非法移民 兒童和父母團聚，停止遣返DACA數千名非法移民留學生；川普在3000多哩美墨邊界新修的400哩圍牆，可能成爛尾工程。白登呼籲解決1100萬無證移民問題，因爭議太高，當前政治氣氛很難移民大赦。

2，國際間歡迎「美國回來了」，白登捨棄川普的單邊主義，重返WHO、巴黎氣候協定、伊朗核協議和聯合國科教文組織等都可預期。重新整合國際秩序，對中國未必是好事，因為國際間已形成反共大潮流，除非習近平修正政策，否則中國將面對更艱辛的國際環境。

3，美中關係何時重啟對話，是維持現狀或繼續惡化，有很多懸念。有分析認為，白登政府不會寄望中國成「負責任的利害關係人」，會和川普一樣，認定習近平領導下的中共對內加強鎮壓、對外具侵略性；解禁華為、中興不太可能，禁微信、分割抖音等可能持續執行。孟晚舟引渡來美受審等不可能停止。川普政府剩下50多天發布許多新措施，有可能被推翻。

白登和川普的最大不同，總統不會再天天推文說謊駡人，白登會淡化個人色彩，用人充分授權，他扮演幕後指導協調的舵手，必須在四年內幹出實績，民主黨才有機會在白宮連莊。但各種內外限制下，白登很難有太多「新政」，黨內激進派、共和黨民粹派兩股巨大勢力牽扯下，白登如能帶領美國重回正軌，已屬大幸。

川普領導的民粹聲勢消長，短期內將影響共和黨與美國走向；白登圓了總統夢，卻面對許多遺憾，須靠過人智慧和亮麗施政彌補缺憾。他的角色將有如戰後領導重建的總統，充滿機會和風險。