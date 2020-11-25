川普硬拗16天終屈服 成共和黨的李登輝？

川普 政府總務署23日終於和白登團隊接觸，開始政府交接。川普總統數小時後推文稱，是他同意這麼做，但他仍拒認輸。五角大廈當天深夜即發表聲明，立即開始交接行動。川普硬拗16天後，黨內外質疑聲浪升高，已撐不下去。有網友比喻，川普對共和黨 很像李登輝對國民黨一樣，共和黨靠他奪取政權，他卻可能瓦解共和黨；黨內「起義」反對川普拒認輸者漸多，大勢所逼終於讓川普實際上已服輸了。

這個消息和疫苗研發樂觀，華爾街道瓊指數24日再登3萬點新高峰。川普大選前宣稱白登當選，美國 股市必然崩盤，他24日開了一分鐘記者會向外界「邀功」，說是因他股市才連創佳績。諷刺的是，股市急升卻是因川普終於願意開始交接，股市才大漲。川普的表功讓外界看到他內心多「委屈」，為他的自信、自戀，外人到底要感到尷尬或悲涼呢？

壓垮川普想翻盤的最後幾根稻草，包括：一，喬治亞州完成重新計票，白登仍以1.2萬票領先川普，宣布白登勝選；二，有20張選舉人票的密西根州23日宣布白登勝選，內華達州跟進，川普大勢已去。三，川普律師團隊提出33件訟案，至少29件已被法官以缺乏證據駁回，法律戰近乎完敗；四，川普約見賓州共和黨選務官員和州議會領袖，異想天開要該州選舉人票不投白登，而投給他，但被約見官員立即發表聲明稱，選舉人票投給誰法有明文規定，等於搧了川普耳光；五，川普法律團隊失控內訌，編造荒誕謠言，讓川普受輿論訕笑。

此外，共和黨歷任政府100多位前國安官員23日連署，要求川普依法辦理交接，勿損害國家安全和利益。川普許多共和黨密友、金主，包括美國黑石集團蘇世民(Stephen Schwarzman)都勸川普認輸，內外壓力日增，使他不得不讓總務署展開交接。

川普四年來作為對共和黨的貢獻和包袱，因他敗選後的抗爭日益凸顯彼此的矛盾。川普和共和黨的關係，與國民黨和李登輝的關係，有非常神似的情境。

台灣在強人蔣經國病逝後，李登輝在美國暗助下取得大位，他領導國民黨執政，卻和民進黨台獨暗通款曲，從內部裂解國民黨。李攫取權位後並不認同國民黨意識形態和政綱，既有權力私慾，也暗推台獨，始終在利用國民黨，卸任後戀棧權力，暗中操縱國、民兩黨和政局，導致國民黨幾乎瓦解，迄今一蹶不振。

對照川普游走在共和黨、民主黨、改革黨和無黨籍之間，並無堅定思想信仰，只在權力尋租和問鼎總統。他2016年乘勢而起，用「美國再度偉大」等號召入主白宮，和李登輝用「台灣生命共同體」、「台灣人出頭天」本土意識號召一樣，用民粹手段撕裂國民。兩人挾制兩個百年老黨，黨內山頭勢力望之披糜，只能臣服。川普是不是真正保守派？答案很明顯。

川普拒絕認輸交接，藉選舉舞弊抗爭未必真想翻盤，更是政治策略，為自己繼續掌控共和黨鋪路。民調顯示，共和黨人目前有53%民眾支持他2024年再選。但黨內菁英都認同嗎？

川普的抗爭黨內除了參議員葛理漢等少數人力挺，潘斯、麥康諾等人僅表達「選舉應公平透明，每一票都應被計算」，並未指控白登舞弊；這種微妙關係或顯示，黨內主流派和川普關係開始發生變化；羅穆尼、塞斯等聯邦參議員、多位共和黨籍州長近日公開要求川普別再魯莽，應儘速交接。

揭發尼克森水門事件的前「華盛頓郵報」記者伯恩斯坦(Carl Bernstein)，23日推文公布他經常接觸的共和黨聯邦參議員名單，有21人私下都極度鄙視川普，樂見川普被擊敗，只要共和黨能維持參院控制權就好。

伯恩斯坦說，共和黨需要更多人出聲反對川普。「我們正目睹瘋狂的國王最後統治，為了自己的輕佻、自私、狂熱，願意燒毀他的國家，使整個系統崩潰，破壞我們的民主，剝奪它的合法性，毒害人民對機構和憲法的信心。這是歷史上首次有美國總統破壞自己的國家」。

川普的抗爭忽略美國人重視的誠實品德。美國200多年來的選舉不是完美無瑕，只要不是系統性舞弊，選票是決定勝負唯一標準，誠實更是保守派遵奉的宗教教規。川普硬拗和律師團不斷撒謊造謠等已遠離規範，誤認政治策略凌駕誠實信條。共和黨如聽任川普宰制，多數美國人也無法覺醒，美國民主可能就毀在這些人手中。