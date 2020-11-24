RCEP簽署 中國擴大朋友圈主導亞洲？

中國 在15日與14個西太平洋國家正式簽署 「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP )，組成世界最大的自貿區，被指是中美關係惡化、全球經濟面臨巨大不確定下，中國獲得的重要突破，使中國主導區域經濟又邁進一大步。習近平主席近日在多個場合釋放信號，努力擴大「朋友圈」。他在亞太經合組織(APEC)會議說，中國不會謀求「脫鉤」或搞封閉排他的小圈子。RCEP簽署提升了中國在亞太的影響力，與周邊國家關係也可望改善，但中國並非一國獨大，朋友圈也備受挑戰。

RCEP協定的達成可視為中國的一次外交突破。該協定由東盟10國發起，在東盟10國印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國(老撾)、緬甸、越南之外，加入中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭五國，共計15國。印度因「有重要問題尚未得到解決」而退出。

從中國角度看，這些國家靠中國周邊，周邊外交是當前中國外交戰略的重心之一，經濟合作又離不開政治和外交因素，協定達成有助改善與周邊國家關係。協定的15個國家，中國人口與經濟體量均列第一，是最引人注目的大國。從許多區域和國際合作組織的常見現象看，中國將扮演主導角色，利用其體量優勢為自己謀取最大利益。這也是中國八年來積極努力推動協定的原因之一。

而自美國川普政府推行「美國優先 」方針，向中國等國家施加保護主義貿易政策與制裁，使中國經濟貿易遭受30年來最大挫傷。這種背景下，亞洲各國達成自貿協定，合力推進統一市場，自然令北京感到欣慰，有利推銷習的「人類命運共同體」，彌補美中貿易戰和美國制裁帶來的損失。

另外，由於美國被排除在協定之外，川普政府又主動退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)談判，並缺席亞太經合組織(APEC)會議，也給中國在亞太地區填補美國留下的真空提供機會。有專家認為，RCEP是美國退出後夭折的TPP的替代品。RCEP將為亞洲制定貿易、投資標準，但美國目前置身其外，無疑等於主動讓利給中國。

然而，RCEP協定誕生並不完全是中國獨大一方的表現。除中國外，日本、南韓、印尼和澳洲等也對區域國家相互擴大貿易有巨大興趣。通過RCEP，亞洲將更緊密聯繫在一起，彼此取消關稅、簡化貨物流通，穩定區域內產業鏈、供應鏈，簽署國將獲得不同程度的經貿便利。東協(東盟)各國渴望通過RCEP進一步拉動經濟、提升政治地位，日韓希望借此深化經貿合作，紐西蘭可從愈發簡化的貿易規則中受益，澳洲則希望與中國透過RCEP機制獲得更多對話機會，紓緩兩國貿易戰態勢。每個締約國都能享受到紅利。

再者，簽署協定的亞洲國家如日韓澳等，不會因此與中國完全「一笑泯恩仇」。相反，它們正與美國聯手制衡中國。韓、日將部分產業撤出中國，讓印尼、越南、菲律賓和馬來西亞等RCEP成員國受益。針對南海領土爭端、湄公河水資源爭議等問題，亞洲國家正組成臨時性針對具體問題的聯盟。RCEP簽署後，澳洲總理莫里森飛往東京，和日本首相菅義偉磋商構建抗衡北京的防衛聯盟。日澳、印度和美國已組成新的民主反中聯盟「四方安全對話」(QUAD)。

亞太國家聯合制衡中國，是因中國在外交紛爭中往往用本國市場作武器，對他國進行脅迫外交，南韓、挪威、瑞典和加拿大等都領教過。中國總把巨大經濟體量作為國際地緣政治鬥爭的籌碼，脅迫其他國家順從北京意志。

譬如澳洲呼籲對新冠病毒源頭進行國際調查，北京就對澳洲牛肉、葡萄酒、大麥、鐵礦等產品設限或禁止進口報復。中國因加拿大應美國要求逮捕華為孟晚舟不滿，嚴厲報復加拿大，除了貿易制裁，還逮捕加拿大公民，進行「人質外交」。這些做法讓習近平在APCE會議承諾開放市場、實現互利共贏的講話失去可信性，讓受到中國刁難和報復的國家皺眉頭。

美國近期在亞洲經貿事務上缺席，給了中國機會。RCEP未必表明中國能攬下亞洲，它代表多邊主義沒有死亡，而是以地區性縮減版繼續存在。白登政府上台美國可能重回TPP演化而來的「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)，甚至加入RCEP。美國不可能坐視中國主導亞洲經貿，各國對賺錢有共識，但政治矛盾依舊存在，美中各有不同的發揮空間。