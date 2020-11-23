聽任川普毀美民主 共和黨將自食惡果

川普 陣營在賓州提出、企圖阻止賓州確認白登勝選結果的法律訴訟，21日晚遭原屬共和黨 保守派的聯邦地區法院法官布蘭駁回。這是總統大選結束以來，川營遭到連串選票訴訟挫敗的最新一起。眼看在法庭挑戰大選結果勝算愈來愈渺茫，川營雖還在上訴，但已調整策略，轉向由共和黨控制議會的搖擺州，讓他們拖延確認大選結果，並想操控選舉人團違背本州選民投票結果，把本屬於白登的選舉人票，轉投給川普。共和黨人若利令智昏，膽敢這樣做，後果不堪設想。

川普總統20日罕見在白宮召見共和黨籍密西根州參議會多數黨主席薛基、眾議會議長查菲德，中心議題是要求他們配合阻止密州確認選舉結果，但似乎碰到軟釘子。兩人在會晤過程告訴川普，事後並立即發表聲明說，他們未見足以改變選舉結果的資訊，將依法繼續執行選舉程序。同日，共和黨主政的喬治亞州不顧川普一再施壓，重新計票後，再度確認白登以1萬2000多票領先拿下該州。

川普和他的部分支持者在川普敗選後，大規模製造和傳播謠言與陰謀論，為拒絕認輸和拒絕政權交接尋找藉口，卻在法庭遭到一連串挫敗，這是因川營提起的訴訟均未提供任何選舉舞弊證據，頂多只是懷疑和臆測，法庭調查幾乎未發現任何重大欺詐事證；各州分屬兩黨的高層選務官員，更為新冠疫情期間選務人員的出色表現而自豪。

川普在選後所作所為，反映他孜孜以求的不是公平、公正，而是偏向自己的不公平、不公正選舉或裁決。他一直指望選舉官司打到聯邦最高法院，是因為自恃有三名他任命的保守派大法官是「自己人」，必能作出對他有利的判決。這種不切實際想法，充分暴露他漠視司法獨立性，把它當作遂行總統意志應聲蟲的偏狹思維，更是對憲政運作的曲解。

川營最近在聯邦和各州一系列訴訟吃癟，讓世人看到，絕大多數法官都頂住川普的威逼利誘，重事實、重證據，守住了法律人底線，維護法治尊嚴。這正是美國 三權分立的精神所在。

川普一直希望他領導下的司法部，尤其對他說一不二的司法部長巴維理，在選舉官司上充當打手。巴維理遵川普之命向聯邦檢察官下令，調查全國「選舉舞弊案」，但不僅一無所獲，聯邦檢察官還發表公開信，譴責巴維理損害司法部公正性。司法部迄今並無任何行動，足以證明川普及其支持者的「證據」經不起檢驗。

川普的策略愈來愈明確，就是先把水攪渾，再渾水摸魚。所幸迄今為止，各州選務部門堅守中立，不為川普勢力所動；法院也起到正本清源作用，客觀上讓民眾看清了川普陣營種種謊言的真面目。

令人遺憾的是，針對川普陣營無視法律和美國傳統，在普選票和選舉人票都明顯大幅落後對手的情況下，川普拒絕認輸，共和黨人除了參議員羅穆尼、賽瑟、杜彌及眾院共和黨第三把手錢尼等，還有多位共和黨籍州長挺身而出抨擊外，大多數人緘默不語，甚至為川普幫腔。

究其原因，過去四年來，共和黨在川普極力「改造」下，已變成不講是非，只重利益，不擇手段要推翻左派的政黨。即使有人對川普不滿，卻敢怒不敢言，因為川普背後有一批死忠支持者。他們若與川普唱反調，就會遭到川粉無情圍攻，影響連任。

在國會眾院，多數眾議員仍支持川普，是因他帶動選民幫共和黨爭回八席；在參院，則因喬治亞州兩位聯邦參議員決選在即，共和黨需要川普支持，只好放任他對總統大選作毫無根據的指控，放任他破壞美國民主制度。

民氣雖可用，民心卻不可欺。對共和黨來說，現在形勢很明顯，究竟是服從大多數選民的意志，還是屈從川普個人私利。選舉弄到這種地步，讓全世界看笑話，原本是因川普一個人輸不起，現在成了共和黨全黨都輸不起，且為將來選舉立下惡例。

川普拒絕認輸的鬧劇拖得愈長，就輸得愈難看，對美國民主的傷害愈大，共和黨為此承擔的歷史責任就愈重。

權威民調機構丕優研究中心最新公布民調顯示，多達七成民眾對川普選後所作所為不滿。說明即使7400萬票投川普的人，包括絕大多數共和黨人也在覺醒中，當他們看清所謂「系統性舞弊」的指控，完全是「先射箭再畫靶」和莫須有的謊言後，必會拋棄川普，站到歷史正確的一邊，屆時共和黨再想轉彎恐怕就難了。