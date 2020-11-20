川普抗中難逆轉 白登後的美國更反中

中共或許該祝禱美國民主黨2024年能總統連莊。因為四年後共和黨無論是川普 、潘斯或龐培歐等參選，北京將面對更強硬的「反共大咖」，使中共面臨空前嚴峻挑戰。

現在談四年後的事或許言之過早。世事變化無常，未來四年中共是否出大事、美中關係如何，是否有驚天動地變化，都難預料。四年前川普當選時，有誰曾預料美中關係和美國內政會出現今天這樣的巨變？

白登 正籌組政府，中國 政策和川普差異多少，國際和美國內部都在揣測，認為白登策略和川普會有不同，卻不會逆轉「強力抗中」策略。白登已公開說，必須盡一切力量遏阻中國科技上想超前美國；73%美國人對中國有惡感，視中國為首要威脅，白登不可能逆勢放水。即使他只做一任，但任何讓中國有可乘之機的舉措，都會成民主黨四年後再失白宮的致命傷。

而川普對中國的「狂野」政策，白登可能新瓶裝舊酒接收大部分。中國外交部遲至13日才言詞祝賀白登當選，意在避免捲入美國大選爭議，白登日後如對中國下重手，讓自己陷尷尬；習近平未親自發賀電，更在避免觸怒川普，怕他卸任前瘋狂報復中國，引來無妄之災。習當局或已預見中美未來格局還是坎坷，也為自己預留迂迴空間，何況白登曾指習近平是「流氓」(thug)。

北京更擔憂的應是美國「反中」火焰難熄，反而愈燒愈旺。美國大選呈現民意趨勢，可能讓北京驚恐。爭議性這麼高的川普並未如預期慘敗，反而僅以不到3%的得票差距敗給白登。川普迄今人氣不墜，四年後可能捲土重來。

即使川普不選，四年後的共和黨戰將，潘斯、龐培歐等個個是極端反共人物。他們不像川普，有明暗、公私兩種面貌。明和公，川普充分授權潘、龐培歐和國安顧問歐布萊恩等，發表被稱為「新鐵幕宣言」系列反共策略，區分中共和中國人民，推翻尼克森以來的美中交往政策，改採遏制對抗，矢言從各方面遏制中共。這些宣示如今成為川普四年的「政治遺產」了。

暗或私方面，川普上任之初和北京交好，女兒、女婿邀中國大使和川普家族聚會，外孫女學中文、唱中國兒歌；川普常標榜和習近平是「好朋友」，推崇習是「好人」「中國歷史上最偉大的領導人」，他耍弄兩手策略，為家族企業在中國市場布局，也為自己卸任留後路，雙方像暗通款曲。

反觀潘斯、龐培歐等完全不同。他們有深厚理論基礎，珍惜美國立國和領導的西方普世價值，重視人權、文明進化，有近乎宗教般的狂熱意識形態，堅信中共推動馬列主義專制和價值觀有擴張野心，早應被丟進歷史灰燼中，主張從意識形態、經濟、軍事、外交和人民思想教育等，徹底擊垮中共政權，西方不應續被中共忽悠、受中國龐大市場利誘牽制，中國才能真正融入國際，世界享太平。這些人是北京比川普還擔憂的。

中國專制體制拒絕融入普世價值和世界秩序，藉國家資本主義擴張經濟版圖，對內侵犯人民自由，集權統治壯大自己，擴增國際影響力，除了第三世界國家有求於中國，歐美亞國家普遍升起防共反中意識。白登上台將放棄單邊主義，登高一呼結合各國從多方面圍堵中國，讓中國實質更孤立。

對北京來說，川普不可預測，卻有弱點；川普在位美國內爭不斷、忽視盟邦，讓中國戰略擴張獲契機。白登可能不同，有分析指白登對中政策只是歐巴馬「重返亞太」2.0版，不會像川普難測和強硬，但中國想在美國市場無往不利，獲取資金、技術之路已縮窄或中斷；美國強軍力壓中國，白登都不會改變。

白登很快將在白宮會見達賴喇嘛、任命西藏問題特別協調員。外交幕僚布林肯等雖認為美中脫鉤不易，強調美國消費者和勞工權益時，在民主、人權上向中共施壓，可能比川普政府積極。重整西方集團、結合歐盟27國興起的防中抗共風潮，北京面對的外在情勢嚴峻。

兩黨對中國策略本有很高共識，川普、潘斯、龐培歐等會成白登對中政策的督促壓力，否則四年後共和黨再起的機會很大。中國外交部、黨媒辱罵龐培歐是「人渣」、「攪屎棍」(不知這棍攪的「屎」是指誰？)但美國正興起比對抗前蘇聯更龐大的能量和策略，美中關係注定難有坦途，成因也和習近平政策有關。習2022年後如續延任掌權，如何化解方興未艾的危局？