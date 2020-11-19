川普與共和黨的分合 他面臨的難題

川普 敗選迄今還不肯認輸。各州的法律抗爭因缺乏證據，連遇挫敗，他16日再從四個關鍵州撤回選舉訴訟，揚言有更大的憲法官司，似想把敗選直接訴諸聯邦最高法院，靠保守派大法官占多數的優勢推翻白登 當選的現實。但這是曲解最高法院職權，大法官可有黨派偏好，卻不是「國家太上機關」，無權推翻逾1.5億選民的投票決定；選舉如有違法證據，靠各級法院判決，依程序才上訴到最高法院。目前條件看，官司打到最高法院還缺乏可靠的墊腳石。

川普15日推文首次鬆口說「白登贏了，因選舉舞弊」，稍後又改口回到不認輸的立場。從凝聚支持者人氣看，他近期有兩大期限關卡：一，希望力撐到1月5日喬治亞州兩席聯邦參議員決選後，他可能親自到喬州助選。白登已宣布會到喬州為民主黨人站台，川、白近期在喬州再度短兵相接。如屆時川普已認輸，聲勢會削弱一些，他或許不願意。這個「大限」距今還有47天，川普能否撐這麼久還不承認敗選，大有疑問。

二，美國 選舉人團(electoral college) 定12月14日投票，各州的選票爭議都須在12月8日前解決，讓選舉人依該州普選票的多數，將票投白登或川普。過去歷史，共發生過180次「跑票」(faithless voting)紀錄，選舉人未把票投給該州勝選的候選人。今年是否有紅州的選舉人票不投給白登，是一大變數。

過去曾因此鬧上最高法院，但最高法院都以全票通過，認定選舉人團無權變更各州投票歸屬。川營是否想利用選舉人團投票爭議，把爭論提到最高法院，只能等著瞧。換言之，川普斷不可能靠紅州選舉人團「搞鬼」而當選，所以川普認輸期限只剩24天；12月14日後，白登必然成「法定」總統當選人。川普如續抗爭，只會愈來愈成全球笑柄和娛樂題材。

川普的私人律師朱利安尼可能誤導他繼續法律戰，賺取每日2萬元昂貴律師費。這些錢是從川普支持者募來，川普不用私人掏腰包，卻嚴重傷害他的聲譽。熱情川粉將目光轉移到川普2024年再選，或寄望川普繼續領導保守派抗衡民主黨。但川普能否續留政壇、「綁架」共和黨，變數愈來愈多。

一，川普能否牢控半個美國？美國人要不要這樣的共和黨領袖？都是大哉問。川普的民粹和爭議風格，讓國際盟友和黨內同志都傷腦筋。共和黨人是否逐漸和川普切割，未來數月是重要觀察期。川普敗選後，總統光環褪色，黨內正統保守勢力可能趁機抬頭「去川普化」，雙方會有拉鋸。

參議員葛理漢等還公開力挺川普，視他為戰將和黨的救星。但近日多位共和黨籍州長指白登已勝選，不認同川普硬拗做法；參議員羅穆尼、柯林斯等素來不認同川普，參院領袖麥康諾反對川普卸任前匆促自阿富汗撤軍，顯示反川普的人日增。共和黨目前團結是否只著眼喬州參議員決選，之後再隨選舉勝敗決定如何和川普切割，值得留意。

二，川普近期如宣布2024年再選，勢必阻擋潘斯、龐培歐等有志於2024總統大位的人。這些人背後勢力是否心甘情願臣服於川普，因素複雜，川普並非無往不利。

三，川普卸任後，可能續用推特平台臧否政治、制衡白登，領導川粉。但他也面臨連串官司牽制。譬如沒有國稅局保護後，歷年稅表可能被公開，一旦外界從中找到毛病，川普形象將雪上加霜。此外，特檢官穆勒調查提及川普妨礙司法，競選經費運用違法，紐約南區聯邦檢察官正調查中，可能起訴。還有多件緋聞官司，都會讓川普費錢傷神，他和家族企業14億元債務即將到期，都可能影響川普政治生命。

四，大選迄今白登未曾對川普出惡言，川普卸任前是否先特赦自己，爭論很大。民主黨已有眾議員提議調查川普不法行為，白登或想弭合兩黨裂痕，並不贊同。而將來白登如特赦川普，或有助美國人團結。

五，川普四年任期未領薪水，卸任後年薪和禮遇應不會放棄。已有人出價1億元想出版川普回憶錄。川普如不再從政，無論開設電視台或重回實境秀老本行，他和家族企業都將日進斗金，在全球掃錢。但他得罪太多人，是否被清算，變數奇多。重點在美國人是不是還吃他那一套。

川普常指責「深層政府」，其實很多是他咎由自取，卸任後將繼續影響美國，再創光輝，或成了落水狗、眾叛親離，全球都拭目以待。