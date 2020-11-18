白登政府的女防長 將持續對抗中國

白登 政府內閣名單逐漸浮現，有些部會如國務院，國務卿人選目前有好幾位；有些部會如商務部，考慮啟用共和黨人士作為政治交換。但國防部長只有唯一的人選：佛洛諾伊(Michele Flournoy)將成為美國 歷史上首位女性國防部長。

事實上，美國遠遠落後其他歐洲國家。北約(NATO)會員國包括德國、法國等已有五、六國的國防部長由女性出任。佛洛諾伊不是因女性而受到青睞，她曾是歐巴馬總統第一個任期的國防部政策次長，專業能力備受肯定；歐巴馬第二任期，甚至川普 任內她都曾被大力舉薦，她現在公認適才適所將接掌五角大廈。

白登的提名還需參院通過，共和黨明年在參院席數很可能過半，占主導地位。但佛洛諾伊有超黨派的支持，如果真有問題會來自民主黨內部，尤其是進步派可能批評她與軍火商關係太密切。她所創辦的智庫「新美國安全中心」(The Center for a New American Security)，半數以上資金來自軍火商捐獻。進步派也可能指責她太鷹派，在葉門內戰中，她太偏袒沙烏地阿拉伯。

作為國防部長，佛洛諾伊首先必須執行白登的國防政策，其次落實自己的施政理念，而白登政府的國防政策現在看來，還是以對抗中國為最主要焦點。

據媒體報導，白登的國防政策有三個要點：決策穩定、重視盟國、針對中國。首先，鑑於川普四年任內任命了五位國防部長，部長如走馬燈般更換，大家都五日京兆，白登急需給國防部帶來領導和決策穩定。

其次，過去四年，川普沒有事先知會，動不動就以推特下令，往往出乎國防部高層意料之外。譬如宣布從德國撤出美軍，或直接干預海豹特種部隊內部因虐殺戰俘的懲戒處分等。

白登將會尊重軍隊指揮系統與倫理，但過去歐巴馬政府時期，白宮對國防部有許多政治控制，白登當時是副總統當然知情，且可能繼續這樣做，只是不會像川普這樣冒失，未與國防部商量前就把命令公諸於眾。

白登會與川普一樣繼續戰略收縮，結束美國永遠有海外戰爭(forever wars)的情況，持續從阿富汗與敘利亞撤軍，但與川普不同的是，對伊朗的態度。川普把伊朗當頭號敵人，退出伊朗核協議，惹惱歐洲盟國。選前最後幾周，川普甚至考慮以巡弋飛彈攻擊伊朗核設施，經幕僚力勸，警告會引發伊朗報復，點燃中東戰火，才打消這個瘋狂主意。

白登可能降低對伊朗的敵意，重返伊朗核協議，以挽回盟國對美國的信心。但這將牽動中東整體局勢。目前以色列甫與波斯灣多國建交，都很憂慮新政策的衝擊。

白登雖然將對中國貿易政策改弦更張，可是美中軍事對抗如持續升高，佛洛諾伊角色就更吃重。她在6月「外交事務」網站發表文章「如何避免一場亞洲的戰爭」(How to Prevent a War in Asia)強調，美國需要結實的嚇阻力量，以降低中國領導人「誤算」的風險。「譬如，如果美國具備有效嚇阻力量，可在72小時內擊沉所有在南中國海的中國軍艦、潛艦與商船，中國領導人在發起對台灣封鎖或入侵行動時，會考慮再三，他們會衡量讓所有船隻冒此風險是否值得」。

中共計畫在2035年完成軍隊現代化，並在2049年建立能主宰亞洲的世界級軍隊。美國要嚇阻解放軍，必須靠持續領先的軍事科技，並持續投資在武器新載台上。這一點，佛洛諾伊與川普政府並沒有太大不同。

印太地區是美國軍事「優先戰區」，川普政府宣布海軍擴編計畫，將艦隊從293艘增至355艘以上，並有更多小型、無人自主航行的水面船艦和潛艦，更能在高強度衝突中生存，更容易部署和投射軍力，且能在遠距離精準打擊敵軍。

佛洛諾伊同樣重視科技研發，向來批評美軍過分投資在過時的平台與武器系統，而在決定未來優勢科技的投資太少。她強調人工智慧的無人武器系統、網路與飛彈防禦系統，與耐攻擊的指揮通訊網路。

她重視經濟策略與外交策略的綜合運用，強調川普退出跨太平洋夥伴協議(TPP)不智，面對中國「一帶一路」缺乏有效因應策略，而當美國愈退出亞太，中國就愈懷疑美國的決心與能力，就愈可能誤判。

預料這位女國防部長會是共軍的勁敵，而白登的國防政策不是中方容易對付，北京如期待川普下台後中美會有新蜜月期，最好從夢中醒來，認清現實。